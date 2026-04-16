Karina Milei y Manuel Adorni viajan juntos a Vaca Muerta en medio de las denuncias

En medio del escándalo por los viajes y las propiedades de lujo, el jefe de Gabinete y portavoz presidencial, Manuel Adorni, se mostrará nuevamente junto a la secretaria de la Presidencia Karina Milei, esta vez en un viaje al yacimiento petrolífero de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

Esta será la segunda actividad que la hermana del presidente Javier Milei compartirá con Adorni en lo que va de la semana, ya que este lunes recorrieron juntos las instalaciones del Instituto Malbrán. Además, el jefe de Gabinete se mostró el martes con el Jefe de Estado: estuvo en la primera fila del AmCham Summit 2026, en donde el mandatario dio el discurso de cierre.

En la visita a la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional los acompañará Horacio Marín, titular de YPF, según consignó Río Negro. Desde el Gobierno no dieron a conocer la agenda de ambos funcionarios, pero el mismo medio detalló que arribaron al aeropuerto provincial apenas pasadas las 9 de este jueves.

Desde la capital neuquina se trasladaron hacia Loma Campana para participar a partir de 12.30 de la entrega de la distinción “Marca País Argentina” a YPF. De la visita también participaron la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

El encuentro previo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Presidencia

Adorni y Karina ya habían tenido una actividad compartida este lunes en el Instituto Malbrán, en lo que se consideró un apoyo del Gobierno mientras el vocero se encuentra complicado por distintas denuncias sobre su crecimiento patrimonial, que se investigan a paso acelerado en la Justicia.

Sin transmisión oficial en vivo, y rodeado de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a agentes de Policía Federal y la Casa Militar e impidió el acceso de la prensa, la secretaria general y el ministro coordinador ingresaron al instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Una hora después, ambos regresaron a la Casa Rosada.

Las medidas de seguridad en el Malbrán tenían como objetivo evitar cruzarse con la marcha “de repudio” organizada por el gremio estatal de ATE, que anunció “escraches y protestas” en la puerta del edificio contra la presencia de Adorni.

Karina Milei, Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Presidencia

La actividad, a puertas cerradas, consistió en una recorrida por el instituto de investigación y la visita a un laboratorio de bacteriología a punto de comenzar a funcionar. También, según trascendió, conocieron el centro de contención de la institución, acompañados por el ministro de Salud, Mario Lugones, y miembros de su staff.

Causas en su contra

Mientras tanto, se aceleran las declaraciones judiciales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Luego de encabezar —por orden del presidente Milei— la reunión de gabinete del lunes pasado, Adorni dirigió reuniones de trabajo con tres ministros: Alejandra Monteoliva (de Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Lugones. Para esta semana, además del viaje, está prevista su participación en la mesa política del viernes, mientras prepara la presentación de su informe de gestión el próximo 29, en la Cámara de Diputados.

Javier milei y Adorni se saludan en Ancham presidencia

Sin Adorni, el Presidente partirá este viernes a Israel para participar de los festejos por el aniversario número 48 de la creación del Estado hebreo. Recientemente, el presidente de ese país, Isaac Herzog, anunció que Milei recibirá la medalla de honor presidencial, uno de los máximos honores que otorga Israel a sus visitantes extranjeros. Como anticipo, el Presidente grabó este miércoles una entrevista con la televisión israelí, que se emitirá el viernes.