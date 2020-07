En el kilómetro 53 de la ruta 14, en Gualeguaychú, estuvo uno de los piquetes más fuertes del campo durante el conflicto de 2008 Crédito: Archivo/Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 02:26

En este último episodio de Hay que pasar el invierno, el podcast que repasa las crisis económicas argentinas, no evaluamos una en particular, sino un periodo que contiene, al menos, un par de crisis.

Hacia fines de 2007 la Argentina presentaba un importante crecimiento económico, pero al mismo tiempo el modelo comenzaba a mostrar alertas por el lado de la inflación y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos. A poco de comenzado el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se da la crisis con el campo, que si bien tiene un impacto en la economía, fue menor comparado con lo que se estaba armando en el horizonte.

Hacia la segunda mitad del año se desató una crisis global que golpeó con fuerza localmente. El alejamiento de los mercados financieros tras el default funcionó como una especie de aliciente y hacia la segunda mitad de 2009, tras las elecciones de medio término, el país comenzó a mostrar un rebote importante. Sin embargo, este crecimiento se hizo a cuenta de los superávits fiscal y comercial, y el país entró en una nueva normalidad, en la que dejó de crecer, afianzándose esta situación hacia 2011 con la implementación de las restricciones para el giro de divisas. Pese a esta situación de caída no se produjo un quiebre, y con un ratio de deuda bajo, pero con otras métricas presentando una pesada herencia, asumió Mauricio Macri.

Aquí se produjo un movimiento en el péndulo de la economía argentina y del extremo donde se afirmaba que la emisión monetaria no producía inflación, pasamos al otro extremo (sólo la emisión produce inflación) y las medidas para contener el aumento de precios se movieron en torno a esa política. Se liberó el cepo, se arregló con los acreedores y, con la vuelta al mercado financiero, se tomó deuda a la espera de la lluvia de inversiones. Esta no se presentó copiosa y, tras el triunfo electoral de medio término, las metas de inflación fueron modificadas, lo que repercutió negativamente en las expectativas, que fueron nuevamente golpeadas por un shock externo: la suba de las tasas de interés de los Estados Unidos. Tras esto, la economía entró en un espiral descendente y no volvió a crecer en el próximo año impar, sino que la caída se agudizó, lo mismo que la inflación, a la espera de la llegada de un nuevo gobierno, de otro signo político, en diciembre de 2019.

Le agradecemos a Hernán Lacunza, Emannuel Alvarez Agis, Marina Dal Poggetto, Eduardo Levi Yeyati, Laura Damato, Martin Rapetti, y Roxana Maurizio la participación en este episodio.

Escuchá los episodios anteriores

Qué es "Hay que pasar el invierno"

En un año en el que la tarea de política económica parece cuesta arriba, con negociaciones de deuda y recesión en ciernes, en este podcast de LA NACION vamos a recorrer la historia argentina para conocer todas esas crisis, encontrar patrones comunes, que son varios. A lo largo de una docena de episodios vamos a conocer cómo el país se fue insertando en el mercado internacional, primero de la mano de las ovejas; cómo en el camino al presente pasamos por crisis bancarias, cesaciones de pago (nuestros amigos los defaults), tipos de cambio fijos, variables, industrializaciones parciales, crecimiento interrumpido, 1 a 1, corralitos y corralones.

A cargo de este viaje estamos el equipo detrás de La banda presidencial, el podcast sobre 200 años de presidentes argentinos: Camila Perochena, historiadora y docente de la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Buenos Aires, y Santiago Rodríguez Rey, politólogo y especialista en comunicación política; se suma Darío Judzik, doctor en economía aplicada y docente en la Universidad Torcuato Di Tella.

Los invitamos a escuchar Hay que pasar el invierno, el podcast sobre las crisis económicas; se publicará todas las semanas en el sitio de LA NACION y también estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o su agregador de podcast favorito, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.