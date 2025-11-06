La estrategia que habría hecho Scott Bessent con los pesos argentinos

El balance semanal del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sugiere que el Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, revirtió una importante posición en moneda local. Los datos, publicados este miércoles con cierre al viernes pasado, corresponden a los días posteriores a las elecciones legislativas. La información apunta a un desarme de las apuestas financieras que se realizaron antes de los comicios, cuando la entidad norteamericana intervino en la plaza cambiaria.

Cuál fue la maniobra financiera del Tesoro de EE.UU.

La evidencia sobre la operación surge de la última actualización del balance del BCRA. El documento muestra una drástica reducción en el stock de unas letras remuneradas en moneda nacional que la autoridad monetaria emitió una semana antes. El monto total de estos instrumentos se desplomó desde los $3,045 billones hasta apenas $273.000 millones.

Las próximas actualizaciones del BCRA podrían reflejar un nuevo pasivo en dólares para la entidad monetaria TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Este movimiento indicaría que la administración estadounidense se desprendió de los pesos que adquirió en las jornadas previas a las elecciones. En ese período, el dólar se mostró más ofrecido que demandado, lo que presionó su precio a la baja. El objetivo ahora fue recuperar los dólares que originalmente aportó al mercado local.

Un operador de mercado, que pidió anonimato, estimó que la operación generó una ganancia que rondó el 10%. El cálculo considera la renta que obtuvo en pesos sumada a la baja del tipo de cambio. La fuente calcula que el Tesoro estadounidense aportó entre 2000 y 2100 millones de dólares al mercado en las semanas anteriores a la contienda electoral.

La intervención inicial del Tesoro norteamericano presionó a la baja el precio del dólar en el mercado local JIM WATSON� - AFP�

Cómo se instrumentó el acuerdo y el rol del swap

Según la fuente del mercado, la operación de redolarización estuvo pactada previamente con el BCRA. Esta coordinación señalaría que el swap de monedas por 20.000 millones de dólares, oficializado el pasado 20 de octubre, ya se activó en más de un 10%.

Los dólares recomprados por el Tesoro de EE.UU. habrían quedado en el país, ya que no se registraron movimientos en las reservas internacionales compatibles con una salida de divisas de esa magnitud.

El propio Scott Bessent celebró los resultados de su jugada financiera tras la victoria del oficialismo en los comicios. “Me complace informarles que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”, publicó el funcionario en la red social X. El mensaje estaba dirigido, entre otros, a la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien criticó con dureza el auxilio financiero que se brindó a la Argentina.

Los dólares recomprados por Estados Unidos habrían permanecido dentro del sistema financiero argentino Stefan Jeremiah - FR171756 AP

La especulación del mercado y la postura del BCRA

En el ámbito financiero circula una especulación sobre el destino de los pesos adquiridos por orden de Bessent. Se cree que los fondos, canalizados a través de los bancos Santander, Citi y JP Morgan, estuvieron colocados en un título ajustable por la variación del dólar oficial.

Este mecanismo facilitaría la reconversión de moneda de manera oportuna. De confirmarse esta hipótesis, en las próximas actualizaciones del balance del BCRA debería aparecer un nuevo pasivo en dólares, algo que todavía no sucedió.

Desde el Banco Central evitaron aportar información sobre estos movimientos. “Toda la información es la publicada en las actualizaciones del balance o los informes monetarios y no tenemos comentarios para hacer al respecto”, indicaron desde la entidad.

