La guerra en Irán supone un duro golpe para el modelo de negocios de Dubai

Parecía demasiado bueno para ser verdad. En una región asolada por el conflicto, Dubai tenía la atmósfera de un lugar apartado. Atraía a la gente adinerada y económicamente despreocupada para vivir, trabajar y ganar dinero, o para disfrutar de las compras y el sol. Se convirtió en un centro de transporte global, conectando este y oeste. Ha utilizado su riqueza para sumarse a la carrera de la inteligencia artificial. La clave de todo esto fue mantenerse al margen de los conflictos regionales. Ni siquiera el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, la posterior guerra de Gaza o el enfrentamiento de 12 días del año pasado entre Irán e Israel lograron socavar la confianza.

Ahora, las represalias de Irán contra los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero han dado en el clavo y han quebrantado el halo de seguridad de Dubai. El Fairmont, un hotel en Palm Jumeirah, una elegante urbanización artificial, ardió en llamas desde el primer día. Un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) se incendió. El aeropuerto, sede de Emirates, la aerolínea internacional más grande del mundo y esencial para el turismo de Dubai, sufrió daños y se suspendieron los vuelos. Jebel Ali, el puerto y centro de transbordo de rápido crecimiento del emirato, suspendió sus operaciones. Cayeron escombros en los patios traseros de los residentes.

Dubai, al igual que el resto de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha resistido hasta ahora; es demasiado pronto para predecir las posibles consecuencias a largo plazo de la guerra. Pero lo que hasta hace unos días era solo cuestión de letra pequeña se ha hecho realidad. Aunque la mayoría de los residentes extranjeros se mantienen a la espera, algunos se marchan o planean hacerlo, aunque sea temporalmente, vía Omán o Arabia Saudita, donde el espacio aéreo se ha mantenido abierto. El Departamento de Estado estadounidense ha recomendado a los ciudadanos que abandonen la región. Las empresas también se quedan, pero elaboran planes de contingencia. La pregunta es si las personas y el dinero que han impulsado el auge de Dubai como centro de negocios global seguirán llegando como antes.

Durante algún tiempo, para atraer gente, Dubai ha estado emitiendo más visados ​​de larga duración y facilitando la compra de viviendas para extranjeros. La población del emirato creció un 5,6% el año pasado, la tasa más rápida desde 2019, hasta alcanzar los 3,9 millones. El número de millonarios también ha aumentado rápidamente, y las empresas deseosas de atenderlos han seguido su ejemplo. El año pasado, el entonces director financiero del banco Standard Chartered calificó su operación en Dubai como un modelo a seguir para sus demás centros de gestión patrimonial. El sector financiero de Dubai, en general, también está prosperando: en el primer semestre de 2025, más de 1000 empresas se instalaron en su centro financiero, casi un tercio más que el año anterior. El año pasado, JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, expandió su sucursal local.

Los gigantes tecnológicos también se han sentido atraídos por Dubai. Alberga al menos 18 centros de datos (incluidas las instalaciones de AWS afectadas tras el estallido de la guerra), la mitad del total de los EAU. A su vez, los EAU cuentan con más de la mitad de las inversiones previstas en centros de datos del Golfo. Los emiratíes están apostando fuerte por la IA, incluyendo alianzas con Microsoft y BlackRock para inversiones en infraestructura por valor de US$30.000 millones, y participaciones en OpenAI, Anthropic y xAI.

Aunque es pronto, los atentados están cambiando los cálculos de las empresas. Pocas parecen haber considerado antes el riesgo bélico en los EAU. Ahora están considerando los seguros de riesgo político, pólizas que las empresas suelen contratar para protegerse en los mercados emergentes, afirma Christopher Coppock, director de análisis de riesgos geopolíticos y económicos de la consultora Marsh. El precio de estos seguros se basa en factores como el riesgo de terrorismo, guerra y huelgas del país, así como la criticidad de la actividad asegurada y su ubicación precisa (estar cerca de una base militar, por ejemplo, será más caro). “Desde la perspectiva de las empresas, lo sucedido no tiene vuelta atrás”, afirma.

Cualquier empresa que esté considerando irse o retirarse deberá sopesar las alternativas a permanecer en el emirato y su importancia estratégica. Algunas entidades financieras que se trasladaron a Dubai tras años de lidiar con la pandemia en Hong Kong o Singapur podrían estar dispuestas a tomar una decisión rápida esta vez, por lo que Dubai podría tener que actuar con rapidez para retenerlas.

Los gobernantes de Dubai han hecho todo lo posible por inspirar confianza. La mayoría de los drones y misiles iraníes han sido interceptados, y ha habido poco pánico. Supermercados como Carrefour, una cadena francesa, y Spinneys, también popular entre los occidentales, afirman estar bien abastecidos. DP World, el operador portuario, reanudó rápidamente sus operaciones. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, estuvo de paseo por el Dubai Mall, un gran símbolo del encanto de la ciudad, el 2 de marzo.

Aun así, las columnas de humo blanco, el estruendo de las interceptaciones de misiles y el estruendo de los aviones de combate son difíciles de pasar por alto en una ciudad conocida por su ostentación y glamour. También lo es la inquietante calma que, en contraste, impregna el aire. Las autoridades han afirmado que Dubai se adapta bien a una crisis. La rapidez con la que actúe ahora para tranquilizar a empresas, inversores y ciudadanos es su próxima gran prueba. Pero hay mucho que escapa al control de sus gobernantes. No pueden determinar cómo se desarrollará la guerra. Y no pueden reubicar Dubai.