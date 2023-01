La muerte de Pelé: el nexo con la Argentina que une al ataúd donde yace el astro

escuchar

CÓRDOBA.- El ataúd donde descansan los restos de Pelé fue fabricado en Córdoba, en la ciudad de Oliva, a unos 100 kilómetros al sudeste de la capital provincial. La empresa que lo produjo es Fiori que con 112 años de trayectoria y 140 empleados es una de las más importantes del rubro en Sudamérica, con una producción de unos 50.000 féretros al año.

Los fabricantes no supieron que el ataúd -cuentan con 44 modelos y seis de urnas- lo habían hecho ellos hasta que no vieron las fotos en los medios. Daniel Cesaretti contó a LA NACION que hace años que comercializan sus productos a la casa velatoria y dueña del cementerio vertical a donde será enterrado Pelé por lo que supusieron que podían usar su ataúd, pero no lo confirmaron hasta no verlo.

El fundador de la empresa fue Francisco Fiori y en la actualidad está a cargo la cuarta generación. Empezó haciendo los ataúdes en una carpintería y atendiendo las necesidades de la zona; con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en la más importante del país por volumen de producción y una de las más grandes de Sudamérica.

Hace dos décadas exportan; llegan a España, Brasil -mercado que están reencausando después de la pandemia de Covid-19-, Uruguay y Chile, a donde destinan entre ocho por ciento y 10% de la producción.

“Es bastante cíclico por el cambio de las condiciones económicas internas -dice Casaretti-. Hubo años muy complicados donde no llegamos a trabajar a pérdida, pero estuvimos al borde porque la prioridad es siempre cuidar a los clientes que se fueron consiguiendo a lo largo de los años”.

Agrega que hace años que Fiori tiene vínculo comercial con la empresa que construyó el cementerio vertical Memorial Necrópolis Ecuménica que fue fundado por el argentino José “Pepe” Altstut, quien era amigo personal de Pelé y falleció hace unos meses. Estaba radicado en Santos desde hacía 48 años.

La fábrica Fiori ocupa a 140 personas.

Casaretti cuenta que Altstut empezó la construcción en vertical cuando se encontraron, en un entierro, con napas de agua altas. Tiene la apariencia de un edificio y es considerado el más alto del mundo, además de mirar hacia el estadio Vila Belmiro, del Santos a donde jugó Pelé. El exfutbolista compró allí un nicho, al lado de donde están enterrados su padre y su hermano. El féretro de Pelé está en ese mausoleo del primero de los 14 pisos que tiene el cementerio.

“Fue con Altstut con quien llegamos a Santos con nuestros productos, como en todo el mundo les vendemos a las casas funerarias”, añade Casaretti. Para el cementerio vertical debieron hacer mínimas modificaciones en los ataúdes, adaptando las medidas porque los nichos son más angostos.

Explica que las exportaciones se fueron generando por la “trayectoria” de la empresa y el “buen nombre” conseguido a lo largo de los años. Los precios de los ataúdes van entre los $30.000 y los $700.000.