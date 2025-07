Lacunza dijo que el dólar no se va a disparar, pero advirtió sobre “una señal amarilla” en la economía

El economista Hernán Lacunza realizó un extenso análisis sobre la inflación de junio y el rumbo económico durante su paso por LN+ este martes. Aunque aseguró que “no hay chance” que el dólar suba a $2000, advirtió al Gobierno que debería prestar atención a las “luces amarillas” que se presentan. “Pisar el dólar con la palabra o intervención es artificial, entonces dura poco”, expresó.

Ayer por la tarde se dio a conocer el índice de precios del mes pasado, que fue de 1,6%, apenas por encima de mayo, pero inferior a lo que el mercado esperaba. Se notó, además, una desaceleración significativa de los precios. En el primer semestre, la inflación acumuló un alza de 15,1%, mientras que en doce meses sumó 39,4%, según el Indec.

Lacunza consideró que “es un buen dato” aunque continúe siendo “altísima en términos internacionales”. Aseguró que le preocupa un crecimiento muy veloz. “Ese 2% mensual tiene un componente inercial muy alto. Lo que a mí me parece nocivo en esa performance es que a veces es mejor ir más lento, pero a paso seguro”, explicó.

"A veces es mejor ir más lento, pero a paso seguro”, aseguró Lacunza Daniel Basualdo

Y agregó: “Lo que pierde mucha credibilidad es que baje 4%, 3%, 2%, 1% y después otra vez 2% o 3%. Es más consistente ir desinflando lentamente que con reversiones transitorias. Porque si julio da más que junio, vamos a tener que borrar todo lo que dijimos en junio”.

El exministro de Economía de Mauricio Macri contempló los elementos claves a mirar hacia adelante y remarcó la importancia del sector externo.

“El Gobierno y muchos voceros paraoficiales dicen que ya se salió del cepo y se corrigió el tipo de cambio en tres meses, pero, en particular, en las últimas dos semanas, y que no se trasladó a precios. Prematuro. No seamos exitistas porque ya lo fuimos muchas veces. Esta inflación de junio no está captando el mini rally cambiario que hubo en las últimas dos semanas. Seamos realistas. Porque si julio da un poco superior, ¿qué vamos a decir? El exitismo es un falso consejero, dura poco", sostuvo.

Ayer el dólar blue se despegó del resto de las cotizaciones y se vendió a $1340, una suba de $40 frente al cierre del viernes (3%). Es el valor nominal más alto desde medidos de abril, cuando el Gobierno levantó las restricciones sobre el mercado de cambios y el informal cerró a $1375.

“El precio del dólar es la inversa de la competitividad. Cuantos más competitivos seamos -menos regulaciones, mejores rutas, puertos, leyes laborales y ley de coparticipación e impuestos más bajos-, más bajo se podrá sostener el dólar y más ricos somos en dólares. Pero si no hacemos todo eso, pisar el dólar con la palabra o intervención es artificial, entonces dura poco”, explicó.

Sin embargo, aclaró que “no hay chance de un dólar a $2000″. Según el economista, el programa tiene “buena consistencia en lo fiscal con acompañamiento en lo monetario” y “con un examen en lo cambiario que se está desarrollando”. “Tuvo un primer trimestre aprobado; no acumuló reservas, desaprobado; el acuerdo con el fondo, desaprobado. Está como el tanque pinchado. Las reservas que entran, se van”, detalló.

Empleo y producción

Lacunza hizo referencia al crecimiento de los sectores productivos, pero que generan la menor cantidad de empleo. Según el economista, la producción se viene “desacelerando” y “amesetando”.

“Tenemos el dólar bajo y la competitividad no resulta. Bueno, las importaciones crecen ocho veces más rápido que el producto. Está bien abrir el mercado, pero cuando tenés una señal amarilla en el tablero... Vos me decís ‘el plan es consistente’ y, mirá: la luz verde del combustible y el agua están bien, pero la caja de cambio te está empezando a fallar. Luz amarilla. Sector externo, prestá atención. Y la producción también se empezó a desacelerar y no se crea empleo privado”, afirmó.

Y añadió: “El auto está regulando a menos revoluciones. Hay que corregirlo a tiempo, antes que la luz se vuelva roja”.

El economista señaló que no ver las señales genera desconfianza. “En un plan de desarrollo, hay ganadores y perdedores. Si los ganadores son energía, minería y agro, que les cuesta generar empleo, y los perdedores son el conurbano, industria textil y metalúrgico, los que destruyen esto, esto no reemplaza al mismo ritmo. Hasta que Vaca Muerta y el litio te dé empleo y divisas tenés que competir en cuatro elecciones en el conurbano bonaerense. Y no van a migrar los trabajadores”, concluyó.