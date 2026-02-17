Las acciones argentinas caen 2% en Wall Street

El mercado financiero global atraviesa una rueda volátil, mientras que los inversores siguen con temor las millonarias inversiones que se hicieron alrededor de la industria de la inteligencia artificial. A pesar de que el mercado local no opera por el feriado largo de Carnaval, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se suman a la tendencia y caen hasta 2%.

Luego de que ayer no operaran ni el mercado local ni el estadounidense, este martes las acciones que cotizan en Nueva York (ADR) vuelven a caer. Los bancos son los más perjudicados: los papeles de Grupo Financiero Galicia retroceden 2,6%, mientras que Banco Supervielle cae también 2,6% y BBVA, un 2,5%.

El resto de las acciones también opera en terreno negativo: Edenor (-2,5%), Cresud (-2,5%), Transportadora de Gas del Norte (-2,2%), Loma Negra (-2,2%), Globant (-2%) y Ternium (-2%). Las únicas excepciones son Corporación América, que sube 1,7%, y Tenaris con un 0,8%.

“A la espera del tratamiento de la reforma laboral en Diputados, los ADR durante el feriado local se vuelven a acoplar al clima externo y así sufren una rueda de sell-off (venta de acciones masiva). Tras las crecientes apuestas hacia emergentes por parte de importantes fondos internacionales, a partir de una visión de debilitamiento del dólar a nivel global y el repunte de las commodities, los vehículos de mayor riesgo (como los principales ADR y, en menor medida, los bonos en dólares) resultan ‘rehenes’ de los vaivenes externos“, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

Las acciones argentinas caen hasta 2% en Wall Street EITAN ABRAMOVICH - AFP

Los principales índices accionarios de Estados Unidos abrieron la jornada a la baja, pero cerca del mediodía revirtieron la tendencia. El índice S&P 500, que reúne a las principales 500 compañías, rebota 0,09%; el industrial Dow Jones avanza apenas 0,1%; mientras que el tecnológico Nasdaq, el más afectado por estos vaivenes, muestra una caída del 0,05%.

Los bonos soberanos en dólares cotizan con una suba de apenas 0,04% en el exterior. Esto lleva a que el riesgo país ceda una unidad y se ubique en 518 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

“El ruido internacional sigue presente, por ahora sin grandes motivos más que correcciones desde máximos. Y le pega a las acciones que ahora están más altas, como Brasil y la Argentina. El Merval en dólares cerró la semana pasada cerca de los US$2000 y borró las ganancias que había tenido en las primeras ruedas. Pero subirá tarde o temprano, si el riesgo país baja a 400 puntos básicos. Obviamente, el mercado internacional tiene que acompañar, no como sucedió esta última semana”, agregó Fernando Marull, economista de FMyA.

El riesgo país había llegado a tocar los 484 puntos básicos a finales de enero, el valor más bajo en siete años y medio, en un escenario donde el Banco Central (BCRA) acumula una racha ininterrumpida de compras de reservas desde el 5 de enero. Si bien la autoridad monetaria continúa con las adquisiciones y acumula un saldo positivo de más de US$2000 millones en lo que va del año, la turbulencia internacional hizo que el indicador elaborado por el JP Morgan tienda al alza.