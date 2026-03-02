Las empresas productoras de alimentos respaldaron el portal para denunciar tasas municipales y reclamaron una reforma tributaria integral

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) destacó la creación del portal oficial de Transparencia Tributaria Municipal, que permite denunciar tasas municipales, aunque reclamó acelerar una reforma tributaria integral que reduzca la presión fiscal.

A través de un mensaje en redes sociales, la entidad señaló que valora la iniciativa del Gobierno de transparentar las tasas municipales mediante el nuevo portal. “Para una industria como la de alimentos y bebidas, que enfrenta una carga tributaria de entre el 40% y el 50% en el precio final, avanzar en mayor previsibilidad y claridad fiscal es un paso positivo”, sostuvo.

No obstante, la organización agregó que espera que la medida “contribuya a sumar esfuerzos hacia un régimen pleno de transparencia y a concretar una reforma tributaria integral que impulse la reducción de la presión fiscal y la simplificación en todos los niveles de gobierno”.

El lunes pasado, la administración de Javier Milei habilitó un formulario para que cualquier persona pueda denunciar la aplicación de tasas municipales. La iniciativa, promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo, se enmarca en el conflicto abierto entre la Nación y varios intendentes —principalmente de la provincia de Buenos Aires— en torno a la presión tributaria local.

El nuevo mecanismo funciona dentro del portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta oficial que releva y compara la carga impositiva entre distritos de todo el país. Fue difundido por el titular del Palacio de Hacienda y luego replicado por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X. “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el funcionario.

Desde su publicación, el enlace dirige a una página oficial que permite “reportar una tasa” mediante un formulario en el que se solicita consignar correo electrónico, provincia, municipio, nombre del tributo, descripción, alícuota y si su existencia puede verificarse en una ordenanza o en una boleta.

En paralelo, desde el oficialismo la diputada Patricia Vásquez impulsa un proyecto de ley —al que Copal adhiere— con el objetivo de establecer estándares constitucionales para la creación y exigibilidad de tasas municipales. “Nos parece sumamente auspiciosa la iniciativa legislativa, que está en línea con numerosas declaraciones del ministro de Economía y otros miembros del Gobierno nacional frente a los constantes abusos a nivel de tasas municipales”, dijo Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Según el artículo 4° del texto, ninguna autoridad municipal podrá crear, modificar, incrementar o exigir una tasa si no se verifican de manera concurrente tres condiciones: la existencia de una prestación estatal concreta y efectiva; la individualización cierta del contribuyente como destinatario directo o razonablemente identificable del servicio; y la proporcionalidad entre el monto exigido y el costo de la prestación.

Asimismo, el artículo 5° prohíbe la creación o exigencia de tasas que, por su estructura normativa, base imponible o modalidad de cálculo, carezcan de vinculación directa con una prestación estatal individualizada o funcionen como impuestos encubiertos con fines meramente recaudatorios.