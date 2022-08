Las provincias reclamaron que los subsidios contemplen diferencias climáticas y se incluirían las “zonas calientes”

CÓRDOBA.- Aunque el jueves se conocerán los detalles respecto a cómo operará la quita de subsidios a las tarifas eléctricas, en el interior del país comenzó la semana pasada una movida para que el esquema final contemple diferencias regionales. Apuntan a una lógica similar a la que se usó para determinar los beneficios para “zonas frías” en el caso del gas, aun cuando varias fuentes admiten que ese corte fue “generoso”. Lo mismo corre para los 400 Kwh/mes., límite de consumo a partir del cual se cortarán los subsidios. Con ese dato, varios especialistas dijeron a LA NACION que el efecto fiscal se reduce.

Sergio Massa, en su repaso por Twitter del sábado, sostuvo que “a la segmentación se agregan topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Quien menos consume o menos ingresos tiene, menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga” y que habrá un “criterio federal con comprensión climática”, en supuesta referencia a las diferencias en las distintas regiones del país.

Fue La Rioja la primera en plantear el tema explícitamente. El director de Edelar, la distribuidora pública de energía provincial, Carlos Gianello, dijo a Riojavirtual que pedirán a la Nación que se tome en cuenta el impacto climático en el consumo de la región. “Si no contemplan las situaciones particulares de las provincias y solo miran el AMBA, no están tomando en cuenta las asimetrías y desigualdades”.

Desde las provincias reclaman contemplar las zonas que no tienen gas y que, por lo tanto, no tienen alternativa a la electricidad. El 99% de los hogares de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa no tienen gas de red, igual que alrededor del 41% de los de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Esos son los territorios con mayor carencia de ese servicio en el país.

Además, así como rige el esquema de “zonas frías” para el gas, piden tener en cuenta los veranos tórridos en el norte del país, donde el uso del aire acondicionado o de ventiladores es difícil de reducir.

La aclaración, horas después del primer anuncio de Massa, de que los 400 Kwh para mantener el subsidio de la luz son mensuales descomprimió la tensión en el interior. “Es un consumo que se puede alcanzar en un mes de calor pico en un hogar de tamaño medio en el norte; el uso de la energía es diferente a la que se hace en la Ciudad de Buenos Aires. Si hubiera sido bimestral -como se factura en muchos lugares- el impacto sería mucho mayor”, admiten en una distribuidora del NOA.

Por ejemplo, en Salta, según datos oficiales del Ente Regulador de los Servicios Públicos, el 91% de los usuarios residenciales consume hasta 400 kilovatios/hora de promedio mensual. Solo unos 30.500 usuarios quedarían por encima de ese techo. La distribuidora provincial aplica desde mayo una segmentación tarifaria por condición socioeconómica y consumo.

En el caso de Córdoba, de los 999.000 usuarios de la empresa provincial EPEC, el 5% sobrepasa el tope (50.793). En Santa Fe, según el registro de la EPE, el consumo promedio mensual es de entre 200/250 kwh/mes; la empresa ya cuenta con una política tarifaria que premia a los que menos consumen. En Mendoza, de los 544.682 usuarios residenciales que tiene la empresa Edemsa, el 86% consume menos de 400 kwh/mes. En Jujuy, sobre el máximo queda alrededor del 9% de los usuarios.

A comienzos de mayo, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE) planteó a la Secretaría de Energía que el esquema de segmentación tarifaria debía hacerse en función del consumo, ya que esa fórmula es la más “equitativa”. “No fue aceptada la sugerencia, pero ahora sí se eligió ese camino; segmentar con esquemas de geo-referenciaciones que pueden tener dificultades técnicas o con información de ingresos difíciles de determinar terminaría generando distorsiones”, dice a LA NACION José Álvarez, presidente de la entidad.

En las administraciones provinciales confían en que lograrán que se contemplen las diferencias climáticas. El antecedente es la ley 27.637, que hace un año amplío el universo de beneficiarios del régimen de zonas frías que sumó unos 900.000 hogares por la incorporación a los territorios originales de 60 localidades de 11 provincias.

La quita de subsidios en pesos será la misma para el precio de la producción de energía en todo el país, que, en promedio, representa 40% de la tarifa. El resto se reparte entre distribución e impuestos y tasas municipales. Ese combo hace que sea difícil determinar en porcentaje cuánto será la suba final de una factura de electricidad.