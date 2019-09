Las pymes dicen que pagarán el bono de $5000 en cuotas y reclaman alivio fiscal

Dante Sica, Gustavo Lopetegui y Andrés Ibarra durante el Foro Pyme 2019 Crédito: Ministerio de Producción

A la espera de que se firme el decreto con las condiciones del bono de $5000 acordado entre el Gobierno, la CGT y el sector empresarial, las pymes consultadas por LA NACION aceptaron la medida, dicen que lo abonarán en cuotas y advirtieron sobre la necesidad de completarla con un alivio fiscal y sobre la falta de solvencia en el sector.

Así lo indicaron durante el Foro Pyme 2019, en el que estuvieron presentes el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y otros funcionarios del Gobierno. También hubo empresas estatales y más de 2000 pymes que participaron de las rondas de negocios de la jornada.

En relación al pago del bono, representantes de dos pymes que emplean a más de 150 personas cada una, contaron que esperan negociar con sus sindicatos cómo se implementara. Mariano Varela, gerente general de Cristem, proveedora de Trenes, aseguró que "no le parece mal la medida", pero que imagina que se liquidará en cuotas. En tanto, Luisina Deluca, gerente administrativa de All Reddy Servicios confirmó que a la empresa le cuesta afrontar el bono por la situación general de solvencia que viven las pymes, pero que lo realizarían con giros en descubierto o préstamos bancarios. "No es la mejor opción, porque ya estamos bastante endeudados, pero no nos queda otra", agregó. La empresaria insistió en que les conviene hacerlo en cuotas.

Por su parte, Martín Moreno, de Mocassino, proveedora del calzado de Aerolíneas Argentinas, que tiene alrededor de 70 empleados, advirtió que la situación económica está complicada para las pymes y que el sector está viviendo mucha presión. "La caída de la rentabilidad es grande. Si tenés costos calculados a un futuro y a eso le tenés que sumar un costo nuevo, la rentabilidad se te achica mucho más", explicó. El ejecutivo agregó que en una cuota no podría pagarlo, pero que aunque fuera en dos o tres el esfuerzo igual sería muy grande.

Marco Carolo es fundador de la empresa alimenticia Grupo Gala, emplea a 42 personas y afirmó que tendrá que partir en cuotas el bono, pero que lo afrontaría con solvencia propia. El emprendedor calificó de positiva la medida, dado que reactiva el consumo, pero resaltó que será un costo importante para las pymes. "Lo positivo es que será un bono no remunerativo, y por lo menos uno se evita el costo de carga sociales", añadió.

En consonancia la importancia del impacto de las bajas impositivas, Adrián Zaragoza empresario que emplea a cuatro personas, dijo: "La medida debería venir de la mano de medidas fiscales para alivianar".

Por otro lado, Daniel López, que tiene dos empresas con 24 trabajadores en total, explicó que este año fue "tremendo para las pymes" y que sería bueno poder pagar en cuotas el bono. "No nos ayudan y para nuestro rubro las paritarias cerraron hace poco. A eso se le suma el aguinaldo, que ya se viene. La verdad que cuesta", completó.

El responsable de ventas de la empresa Sistemas Tecnológicos Aplicados, que emplea a 20 personas, Daniel Gonzáles, afirmó que "erogar esa cifra en una sola cuota es complicado, por lo que se está evaluando pagarlo en cuotas". También coincide en eso Guillermo Ribaya, presidente de Seis Erre Alimentos, empresa con 33 empleados, que imagina que el bono lo hará en dos cuotas. Mientras, Diego Terrera, de Terrera Servicios y Gestión, una empresa familiar que se dedica a la seguridad industrial, aseguró: "Me cuesta, pero si hay que hacerlo, lo haremos".

Dado que la medida aún no está publicada, muchos están a la espera para conocer sus detalles, algunos de los cuales se fueron anticipando a lo largo del día de hoy. Mariana Pozzi, fundadora de English Services, que emplea a siete trabajadores, aclaró que desconoce la obligatoriedad de la norma y cómo se instrumentará. "En general yo no acato esas normas impuestas, porque damos otros beneficios, a menos que haya un carácter súper obligatorio y que haya que cumplirlo por ley", expresó. Para Pablo Rodríguez, gerente comercial de Ecoflow, una empresa con 10 trabajadores, el anuncio es muy reciente y se desconoce la "letra chica" y la forma en la que se implementará.

En relación a la situación de las pymes, Sica admitió en que muchas de ellas están en una "situación financiera complicada", por lo que es necesario no generar un ahogo mayor. El funcionario contó el Estado "va a resignar los aportes" y que el bono será no remunerativo. A su vez, calificó el bono de "puente", dado que "va a permitir que sea reabsorbido en el proceso paritaria". Sica además, contó que representantes de la CGT, el sector empresarial y del Gobierno están trabajando en la redacción del decreto y que desean que sea firmado esta semana por el presidente Mauricio Macri.

Sobre las cuotas, explicó que estaba previsto como parte del equilibrio entre recomposición salarial y tratar de no generar un ahogo a las empresas reconociendo la situación. "Casi todos los gremios coincidimos en que cada uno tendrá la flexibilidad para que, reconociendo la particularidad de cada marco convenial, puedan dar los tiempos, manteniendo el equilibrio entre la necesaria recomposición y el equilibrio financiero de las empresas", sostuvo.