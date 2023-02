Las ventas minoristas en pymes cayeron en enero según la CAME

escuchar

Las ventas en los comercios minoristas registraron en enero una baja de 0,3% internanual, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de su relevamiento habitual. Así, en la comparación mensual, respecto de diciembre de 2022, las ventas se retrajeron 3,4%, aunque dicha baja obedece a la estacionalidad típica del primer mes del año, después del boom de consumo por las compras navideñas.

La entidad que representa a pequeñas y medianas empresas señaló en su informe que el mes pasado “el gasto se volcó más a servicios como turismo, ocio, recreación o gastronomía, postergando compras de bienes habituales de temporada, como indumentaria o calzado”, rubros que “vieron mermar sus niveles de ventas frente a enero del año pasado”.

En tres de los siete sectores relevados se retrajeron las ventas en la comparación interanual. Se trata de los rubros textiles e indumentarias (-14,4%); calzado y marroquinería (-2,5%); y bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-0,4%).

En tanto, las categorías que registraron subas interanuales fueron farmacia (10,7%), perfumería (+5,3%), alimentos y bebidas (+3,6%) y ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (+0,4%).

Respecto a la modalidad y características de las compras del mes, el informe de CAME señaló que “los negocios consultados marcaron que la gente finalizó el año con las tarjetas muy cargadas y eso hizo prevalecer compras de bajos montos”.

Cabe destacar que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Argentina terminó 2022 con una inflación anual de 94,8% –la mayor en 32 años–, superando así el umbral fijado en 1991 con el lanzamiento de la convertibilidad (84%), que buscaba dejar atrás las hiperinflaciones de 1989 y 1990.

En ese contexto, los dos rubros con peor performance señalados por la CAME se condicen, justamente, con el capítulo que, según el organismo estadístico oficial, vio duplicado sus valores en doce meses: indumentaria y calzado (120,8%) .

“Las tiendas ya venían de un diciembre que no colmó las expectativas y en enero no hubo quiebre de tendencia. Los empresarios consultados comentaron que la ropa subió mucho en el último año y la gente no termina de convalidar los nuevos valores. La competencia desleal, las ventas por redes sociales y en el mercado informal perjudican al sector”, aseguraron desde CAME sobre el rubro textiles e indumentaria.

Sobre los productos de farmacia, que fueron los más vendidos en enero, la entidad empresarial explicó que “si bien tuvieron un mes bueno, se esperaba más”, en particular, “en las ciudades turísticas, donde hubo poco movimiento en relación a la cantidad de gente que circuló”. Y agregó: “Una queja general de aquellas que trabajan con obras sociales es la mayor regulación de precios que se está dando e impacta sobre la rentabilidad del negocio”.

El relevamiento de la CAME consideró a 1051 comercios minoristas de las principales ciudades del país entre el 1° y el 3 de febrero de este mes.

