LION PLACE: Cómo surgió la tienda argentina que conquistó el retail mundial

Claudio Reboredo, Federico Chierasco y Gustavo Laveaga se conocían porque los tres llevaban más de 25 años trabajando en la misma empresa, una de las grandes multinacionales del sector de los combustibles. No eran amigos, pero habían compartido reuniones, viajes y los pasillos de la compañía. Sin embargo, el 27 de marzo de 2014 un acontecimiento sorpresivo los terminó uniendo: fueron despedidos.

Con más de 50 años los tres, y cuando ya pensaban más en “el retiro y el golf” a decir de Claudio, se encontraron sin trabajo y con la amarga sensación de una cesantía inesperada y sin causa. Tantos años dedicados a una industria con pocos actores e indemnizaciones que no alcanzaban para grandes proyectos, decidieron encarar, desde cero, un negocio propio: operar estaciones de servicio y desarrollar, en algunas de ellas, una tienda de conveniencia que revolucionara el mercado. Así nació, hace ya más de 10 años, FGC, la razón social detrás de Lion Place, una marca de locales gastronómicos que hoy acompaña a Shell en Escobar, Canning, Cardales y Funes, cerca de Rosario.

“La estación de servicio, históricamente, estaba concebida para un cliente que era el motor del auto. Lo que nosotros empezamos a ver fue que la necesidad del cliente moderno empezaba a pasar más por el espacio, por una gastronomía de calidad e incluso por contar con un lugar de socialización”, cuenta Claudio Reboredo. Y Lion Place se convirtió en ese lugar. “Nuestras tiendas venden cuatro veces más que el promedio del mercado y las estaciones de servicio donde las tenemos expenden más del doble de combustible”, resume uno de los socios de FGC.

Innovación y convicción, los secretos de emprender

Claro que los resultados que hoy puede mostrar FGC con sus Lion Place, y que dan cuenta de un modelo de negocio muy exitoso, no estaban ni cerca de estar garantizados cuando Reboredo, Chierasco y Laveaga decidieron emprender. Una de las principales dificultades, recuerdan, era el financiamiento. “Desarrollamos un modelo de inversores que no estaba en Argentina: sin préstamos bancarios, ideamos un Friends & Family. Porque cuando íbamos a mostrar nuestros proyectos a potenciales inversores o a las petroleras en un Power Point, nos preguntaban: ¿y cuántas tienen? Ninguna, decíamos, pero trabajamos como gerentes de… Entonces nos interrumpían y nos volvían a preguntar cuántas teníamos”, relata Gustavo Laveaga.

Con la plata de “conocidos” que confiaron en ellos, los tres socios se inspiraron en modelos de tiendas que habían visto en otros países. Viajaron para conocer al detalle cómo funcionaban hasta que decidieron instalar el primer Lion Place en 2021. Y el reconocimiento no tardó en llegar. En 2023, Cardales fue galardonada como la “Mejor Tienda de Conveniencia en América Latina” por la prestigiosa National Association of Convenience Stores (NACS), sumado a que Shell Internacional reconoció a FGC como el “Mejor Retailer de Argentina”. Al año siguiente Lion Place Canning fue elegida como la segunda mejor tienda de foodvenience del mundo, un logro que adquiere una dimensión épica al considerar que competía contra los gigantes del sector de todos los continentes, organizaciones que operan con significativos y mayores recursos y presupuestos. Y en octubre de 2025, Lion Place Escobar obtuvo el NACS Retailer of the Year Latam en Chicago y el segundo premio mundial en los Global Foodvenience Retail Awards por segundo año consecutivo.

¿Y qué hace distintas a las tiendas Lion Place de las otras del mercado? La clave está en la diversidad de la oferta gastronómica y la calidad garantizada por alianzas estratégicas: a la propuesta de cafetería y chocolates de Havanna se le suman las opciones de comidas rápidas de Subway y la sofisticada propuesta gastronómica propia conocida como Tangrill, con platos de alto nivel en 15 minutos.

Pero, más allá de las marcas que acompañan y prestigian a Lion Place, hay algo en la tienda menos tangible pero no por eso menos valioso: la calidez. Con un diseño de vanguardia y distintos espacios, la tienda funciona casi como un lugar de cowork. No importa la hora del día en que se visite, la mayoría de las mesas tienen a gente reunida o trabajando con sus notebooks. “Somos un hub de comunidad. Es como tu casa, pero fuera de tu casa”, define Reboredo.

Gustavo Laveaga, Claudio Reboredo y Federico Chierasco, los tres socios responsables de Lion Place.

En definitiva, la historia de LION PLACE es una historia de audacia y emprendedurismo exitoso en un país complejo como la Argentina; una proeza que no solo implicó salir adelante tras un despido inesperado y enfrentarse a la crisis inflacionaria, sino también sobrevivir a la pandemia global y, hoy, tener el orgullo de dar trabajo a más de 650 familias argentinas y ser parte de la elite global “Emprender es permitirte soñar, creer que lo que pensás puede ser bueno. Y tener la convicción para ejecutar y convencer al resto de que es tan bueno como vos lo soñás”, concluye Federico Chierasco.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.