Los mensajes de Paris Hilton en honor de su abuelo Barron luego de su muerte

El recientemente fallecido Barron Hilton era un magnate norteamericano que durante 30 años fue presidente ejecutivo de la cadena de hoteles de lujo que llevan su apellido. Era, además, el abuelo de la modelo, actriz, influencer y figura mediática Paris Hilton. Tras la muerte del multimillonario la noticia fue que había dejado apenas un tres por ciento de su fortuna a su familia.

En las redes sociales, la reacción de Paris por la muerte de su abuelo no se hizo esperar. Pero la rubia heredera -aunque se supo que no heredará mucho- no se refirió para nada al tema monetario, si no que basó todos sus mensajes en el afecto que le tenía a su fenecido abuelo con quien, en algunos momentos de su vida, ha tenido algunas controversias por su exposición mediática.

En su cuenta de Instagram la modelo, de 38 años, escribió un emotivo mensaje para su abuelo que compartió con sus 11 millones de seguidores. "Estoy profundamente triste por la muerte de mi abuelo Barron Hilton. Era una leyenda, visionario, brillante, guapo, amable y vivió una vida repleta de logros y aventuras", comenzó Paris se publicación, que además acompañó de una serie de fotos en la que se la ve a ella con Barron en diferentes etapas de su vida.

La pequeña Paris en una foto con sus dos abuelos, Barron y Marilyn Crédito: Instagram

A pesar de que la relación de Paris con Barron ha tenido rispideces, a punto tal de que trascendiera hace años la posibilidad de que abuelo multimillonario desheredara a su nieta -que a esta altura también es millonaria- por sus escandaletes mediáticos, el posteo de la modelo, escrito dos días atrás, continuaba con palabras de admiración.

"Desde que era niña lo admiré como hombre de negocios. Estoy muy agradecida de haber tenido un mentor tan increíble. Siempre quise hacerlo sentir orgulloso. La última conversación que tuvimos hace unos días le conté cuánto impacto tuvo en mi vida. Su espíritu, corazón y legado vivirán en mí", concluyó el posteo.

Luego de esos posteos en Instagram, la joven volvió a utilizar la misma red social para subir un video en blanco y negro donde se la ve con su abuelo rodeada de gente paparazzis, y de fondo se oye la canción interpretada por Lady Gaga en el filme Nace una estrella, I'll never love again (No voy a amar nunca más), donde hay una frase que podría expresar la sensación de Paris ante la partida de Barron: "Ojalá hubiera podido decirte adiós".

Al lado del video, la modelo escribió una sentida frase: "Te extraño y te amo por siempre, Papa".