Los tres grupos más poderosos del sector energético se disputan la joya que el Estado quiere privatizar

El Gobierno abrió las ofertas técnicas para vender el 50% del paquete accionario que el Estado posee en Citelec, la sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión de la Argentina. Se presentaron tres grupos empresariales: la sociedad Edison Energía-Genneia, Edenor y Central Puerto.

Las ofertas económicas se conocerán dentro de 20 días y la adjudicación está prevista para junio. La operación podría reportarle al Estado al menos US$206 millones.

Edison Energía y Genneia ofertaron de manera conjunta. La primera es el grupo que con mayor velocidad construyó posiciones en el sector eléctrico durante los últimos dos años. El vehículo inversor está integrado por los hermanos Patricio y Juan Neuss —cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo—, los socios del fondo Inverlat (Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai), propietario de compañías como Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.

En marzo de 2025, adquirió un paquete que incluía la distribuidora tucumana EDET, la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Litsa y la central hidroeléctrica Potrerillos. En los últimos meses, además, sumó dos represas del Comahue —Alicurá y Cerros Colorados— por US$226 millones. Si lograra agregar la participación en Citelec, el grupo consolidaría una presencia transversal en generación, transporte y distribución.

Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina, controlada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, se presentó como oferente; sumar Transener implicaría para el grupo completar la cadena eléctrica desde el otro extremo: de la distribución al transporte en alta tensión Bongiovanni / Massobrio / Marelli / LA NACION

Genneia es la principal empresa de generación de energías renovables de la Argentina, cuyo accionista más visible es el banquero Jorge Brito, presidente del Banco Macro. Tiene a su vez relación con los socios del fondo Inverlat: Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli son vicepresidente y director del banco. El ingreso de Genneia en la licitación de Transener marcaría un salto estratégico: de la generación al transporte, eslabón que históricamente estuvo fuera de su órbita.

Edenor, en tanto, es la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina en términos de clientes y volumen de electricidad vendida. Está controlada por el consorcio Edelcos, integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, titular a su vez de Transclor, el mayor fabricante de cloro de la Argentina. El trío adquirió Edenor en 2021 cuando Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin —que también es socio del Estado en Citelec—, decidió desprenderse de la distribuidora para concentrar inversiones en generación y gas. Sumar Transener implicaría para este grupo completar la cadena eléctrica desde el otro extremo: de la distribución al transporte en alta tensión.

La sociedad entre Edison Energía —vehículo de los hermanos Neuss, el fondo Inverlat y el Grupo Newsan— y Genneia, la principal generadora renovable del país liderada por el banquero Jorge Brito, ofertó de manera conjunta por la participación estatal en Citelec

El tercer oferente es Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país, controlada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y el banquero Eduardo Escasany. La compañía atraviesa un proceso acelerado de diversificación que la llevó, en los últimos meses, a ingresar a Vaca Muerta, a avanzar en proyectos mineros de litio, oro y plata en el norte argentino, y a preparar la construcción de lo que sería el mayor aserradero del mundo en Corrientes. En generación y almacenamiento, arrancó la construcción de baterías de 210 MW en el marco del programa AlmaGBA y prepara ofertas para AlmaSADI. También tiene interés en Metrogas —donde YPF puso en venta el 70% del capital— y en las termoeléctricas San Martín y Manuel Belgrano, que Enarsa deberá licitar.

Su presentación en la licitación de Transener suma al proceso a un jugador con musculatura financiera, experiencia en la gestión de activos energéticos a gran escala y una estrategia explícita de expansión en múltiples segmentos del sector.

Una joya del sector eléctrico

La licitación de Transener tiene una escala que justifica la atención. Transener opera el 85% de la red de líneas de alta tensión del país y supervisa el 15% restante. Administra más de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV, constituyendo la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La estructura accionaria que se pone en venta es indirecta: el Estado posee el 26,32% de Transener a través de Enarsa, que controla el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin. El resto de la participación se distribuye entre la ANSES (19,57%) y el capital flotante que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).

El diagnóstico técnico sobre el activo que se licita es contundente. Pablo Tarca, director general de Transener, lo expuso en una audiencia pública: “La demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024. En el mismo período, el sistema de transporte se expandió apenas un 54%. Tenemos un sistema fuertemente saturado.”

La principal generadora eléctrica del país, controlada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany, también ingresó en la disputa; la compañía atraviesa una expansión simultánea en hidrocarburos, minería, almacenamiento eléctrico y distribución de gas, y suma ahora el transporte de alta tensión a su agenda de diversificación

En 20 de los últimos 33 años el sector convivió con situaciones de emergencia económica, lo que derivó en restricción de inversiones y baja rentabilidad crónica. El congelamiento de tarifas y los mecanismos de ajuste discrecional aplicados durante décadas tienen una responsabilidad directa en ese resultado.

La operación se inscribe dentro del proceso de privatización de activos de Enarsa y, según el Gobierno, restablece el esquema previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico, según el cual la prestación del servicio público de transporte debe ser realizada prioritariamente por el sector privado. El cronograma prevé la apertura de las ofertas económicas en una etapa posterior y la adjudicación en junio.