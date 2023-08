escuchar

Juan Carlos de Pablo brindó su opinión respecto a la aceleración de la inflación luego del salto devaluatorio generado por el Gobierno tras las PASO que derivó en el paquete de medidas en tono electoral anunciado por Sergio Massa el domingo. El economista habló de “macanazo” en relación a la decisión de devaluar y consideró que el ministro tuvo la chance de negarse al pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de provocar una “tranquera infernal”, en torno a la escalada de precios.

“ Todo esto deriva de la insólita decisión del salto devaluatorio del 14 de agosto ”, aseguró De Pablo en la pantalla de LN+ sobre la escasez de productos en las góndolas y la remarcación de precios. “Es una cosa que los enemigos no lo hubieran diseñado peor”, indicó al respecto en diálogo con Luis Majul y Pablo Rossi, el miércoles por la noche.

En ese sentido, explicó que la devaluación pos-PASO no tuvo razón de ser más que por la exigencia del Fondo, dado que, según evaluó, en la previa a las elecciones nadie creía que el oficialismo fuera el más votado, y por lo tanto “el lunes no debía pasar nada”, porque efectivamente el Gobierno perdió.

De Pablo analizó que la medida devaluatoria fue “absurda” dado que se dio “sin explicar, sin anunciar y sin medias que le den sentido”. Sin embargo, remarcó que endilgarle toda la culpa al FMI, como hace el Gobierno, no es justo: “ Massa en estas condiciones de debilidad política tenía que decir que eso no se pude hacer, y entonces ellos le decían que no le pasaban la plata y el replicaba que entonces no le pagaban ”.

En la misma línea, soslayó que esos golpes a la economía del país llevó a que los “productos escaseen y que aumenten”. “Abrieron una tranquera infernal, en el medio de eso está la discusión del bono sí o no bono. Todo es un producto de una cosas insólita y no es que veníamos bien y metieron la gamba, veníamos mal y metieron la gamba”.

El “tsunami” de la inflación

Más tarde, fue consultado sobre la posibilidad de estar frente a una hiperinflación como en 1989 y, aunque resaltó que no hace predicciones, no descartó que la Argentina podría estar en el inicio de un “tsunami”. “Hasta el viernes pasado si me preguntabas si venía la hiperinflación, te decía que ‘no sé’, pero que tomaría decisiones en base a que no viene”.

“Venimos con una índices de inflación de 6, 7, 8, 6, 7 por ciento. Después del 14 no sé qué decirte porque todo se ha acelerado. Todos los horizontes se han achicado y porque no sabés lo que van a hacer la semana que viene en el Gobierno”, argumentó el economista. Sin embargo, aclaró: “Una barbaridad total no me imagino, pero se cuáles son las consecuencias”.

De Pablo eligió ejemplificar la escena como la antesala a un tsunami en la costa. “ La hiperinflación es como un tsunami. Antes del tsunami está en la playa y ves un perro corriendo, y decís ‘que bobo que se pierde el día de playa’, pero a los 10 minutos moriste ahogado. Como ya sabemos lo que es un tsunami, salen todos rajando”.

“Me gustaría decirle a la gente que se calme, pero ¿en el nombre de qué? Porque se mandan un macanazo como el salto devaluatorio, y entonces pueden hacer otra cosa”, diagnosticó a continuación. Además, criticó nuevamente las medidas establecidas el último domingo. “Nunca se gana la carrera -de la inflación- acelerando. Le van a dar el bono al jubilado y lo otro, pero van a quedar abajo de la inflación”, aseguró.

Por último, volvió a arremeter contra el ministro y candidato de Unión por la Patria. “El ministro de Economía tiene que tener una idea de las condiciones políticas, dramáticas, en la cuales está trabajando y le tiene que decir al Fondo, no lo puedo hacer”.