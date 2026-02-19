Mar del Plata es la ciudad con más cuentapropismo del país, y Río Gallegos, la de mayor participación de asalariados

CÓRDOBA.- El mapa del empleo es, en la Argentina, muy heterogéneo. Mar del Plata es el aglomerado urbano con más cuentapropismo entre los 32 que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. En el otro extremo, con la participación más alta de asalariados, está Río Gallegos. Los datos corresponden al tercer trimestre de 2025, cuando se registraron 13,6 millones de trabajadores en las distintas modalidades de ocupación en todo el país.

De ese total, 71,9% correspondía a asalariados, 24,5% a cuentapropistas, 3,2% a patrones y 0,4% a trabajadores familiares sin remuneración . La consultora Politikon Chaco comparó esos números con los del mismo trimestre de 2016: la proporción de asalariados se redujo en 3,6 puntos porcentuales (p.p) y la de cuentapropistas se incrementó en 4,1 p.p.

Ese proceso de reconfiguración fue mayormente sostenido a lo largo de los años. Entre 2016 y 2020, el cuentapropismo creció de forma ininterrumpida (pasó del 20,5% al 25%) mientras que el empleo asalariado redujo su peso (del 75,4% cayó al 71,5%). La dinámica se revirtió parcialmente entre 2021 y 2023 pero en los últimos dos años volvió la tendencia inicial.

Mar del Plata, durante el paro. Mauro V. Rizzi

Cuando la lupa se pone sobre los aglomerados, en cantidad de cuentapropistas a Mar del Plata (32,5%) le siguen Posadas (32%) y el Gran Resistencia (30,7%). Otros 12 presentaron niveles superiores al total nacional de 24,5%: Gran Santa Fe; Corrientes; Gran San Juan; Gran Rosario; Gran Tucumán; San Nicolás; Concordia; Jujuy-Palpalá; Gran Salta; Gran Paraná; Partidos del Gran Buenos Aires y Formosa.

Con un peso menor al nacional, hay 17 aglomerados. Son Gran Córdoba; Río Cuarto; Gran Mendoza; Gran San Luis; Santiago-La Banda; Bahía Blanca-Cerri; Rawson-Trelew; Neuquén-Plottier; Viedma-Patagones; Santa Rosa-Toay; La Rioja; Gran La Plata; CABA; Comodoro Rivadavia; Gran Catamarca; Ushuaia-Río Grande y Río Gallegos.

Escultura del fallecido expresidente Néstor Kirchner en una plazoleta en Rio Gallegos Horacio Córdoba - LA NACION

Después de Río Gallegos (88,3%), entre los distritos con mayor participación de asalariados están Ushuaia-Río Grande (83,9%) y Gran Catamarca (80,8%).

Para la categoría “otros” (abarca patrones y trabajador familiar sin remuneración), Santiago del Estero-La Banda lidera los niveles de participación con 8,1%, explicado sobre todo por la categoría de patrón.

Cuando se compara 2025 respecto a 2016, surge que 27 aglomerados registraron un alza del cuentapropismo, mientras que solo cinco tuvieron un comportamiento inverso.

Gran Resistencia junto a Posadas fueron los dos en el que el cuentapropismo tuvo el mayor incremento en su participación relativa respecto al empleo total. En el primero creció 14,3 p.p entre 2016 y 2025 y, en el segundo, 11 p.p. El podio se completa con Gran Tucumán con 8,9 p.p. Entre los que registraron una caída de la participación figuran Neuquén – Plottier (0,4 p.p.); Gran Catamarca (1); Gran San Luis (2,3); Río Cuarto (-2,5%) y Santa Rosa- Toay (6,7).

De los números absolutos surge que en el tercer trimestre de 2016 había 2,3 millones de cuentapropistas, mientras que en ese mismo período de 2025 fueron 3,3 millones, lo que equivale a una suba del 42,2%. Los asalariados pasaron de 8,7 millones en 2016 a 9,8 millones en 2025, una suba del 13%.

La diferencia está en los picos máximos de la serie: mientras que en 2025 se registró el máximo histórico de cuentapropistas, no es el mismo caso para los asalariados, entre los que el mayor nivel se da en 2023 con 10 millones. En la comparación contra ese año, el cuentapropismo creció 15,6%, pero los asalariados cayeron 2,5%.