Martín Guzmán le respondió a Cristina Kirchner sobre el déficit fiscal: “No podemos comparar a la Argentina y Estados Unidos”

En sus últimas apariciones públicas, la vicepresidenta Cristina Kirchner emitió duros diagnósticos sobre el rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández. Así también lo hicieron sus alfiles camporistas en declaraciones radiales. Pero esta mañana, el ministro de Economía, Martín Guzmán respondió cada uno de esos planteos sin hacer mención explícita a la mandataria, en un intento constante de no introducirse en detalles sobre la falta de relación entre ambos.

El eje del discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda estuvo marcado por un intento de explicar que la inflación en la Argentina no está estrechamente vinculada al déficit fiscal, en una crítica solapada a la política restrictiva que le acusan de tener a Guzmán. No obstante hoy el ministro se mostró inamovible en la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y lanzó: “El Estado tiene que ir ordenando, por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca. No podemos comparar las capacidades de financiamiento del déficit de la Argentina y de Estados Unidos”.

Esta última frase no pasó inadvertida, ya que la vicepresidenta fue quien trazó un paralelismo entre ambas naciones cuando participó de esa actividad el Día de la Bandera en el conurbano bonaerense, organizada por la CTA. “El mayor déficit fiscal lo tiene Estados Unidos y no es de ahora”, planteó ese 20 de junio la exmandataria, quien ironizó: “Pero Cristina, ¿cómo puede ser? Si Estados Unidos es el país con más déficit primario, final y comercial. Ah, bueno, pero tiene la maquinita que imprime los dólares. Y para ayudarlo tiene unos cuantos portaviones”.

Sin embargo, Guzmán sí consideró importante que el Estado “salga a auxiliar para darle un impulso a la Economía” durante los momentos de recesión y aseveró que eso hizo la gestión que conduce Alberto Fernández durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus.

Con la discusión planteada sobre cómo abordar la inflación, que en el Gobierno admiten como el principal problema económico, Guzmán enfatizó en que otro punto clave, además de producir más, es atacar el componente de inercia. “Las expectativas son un componente clave en la determinación de precios. Atacar la inercia es una tarea colectiva, no es solo del Gobierno”, sostuvo y dijo también que exponer públicamente las fricciones internas no colabora con este objetivo. “A veces, estas diferencias que se hacen públicas no permiten que se anclen las expectativas y eso sí es un problema”, acotó.

En esos cuestionamientos a viva voz que hizo desde Avellaneda, Cristina Kirchner se quejó por otra cosa más: aseguró que en la Argentina hay un “festival de importaciones”. Esta mañana, Guzmán intentó explicar que el aumento en estos ingresos desde el extranjero estuvo fuertemente impactado por lo vinculado a la energía. Dijo que estas importaciones tuvieron un incremento “significativo” en la parte inicial del año, con 205% de crecimiento en el acumulado de los primeros cinco meses.

Pero el ministro descartó que las nuevas pautas para controlar la salida de dólares, que se anunciaron hoy, se adopten por presiones internas y sostuvo que esas decisiones “se toman porque se tienen que tomar” y porque es “lo que en ciertas circunstancias necesita la economía real”.

Martín Guzmán tiene el respaldo de Alberto Fernández

Por otra parte, en el kirchnerismo lo acusan de que el crecimiento económico no impacta en los sectores bajos y medios, y pese a que Guzmán admitió hoy que existe un problema en la distribución acentuado por un contexto de guerra “desigualador”, remarcó el proyecto para gravar la renta extraordinaria que tuvo origen en su cartera.

El funcionario que tiene un fuerte respaldo del Presidente, quien lo mantuvo en su cargo pese a que en la terminal K buscaron correrlo en varias oportunidades, admitió que hay situaciones en las que se debería “agilizar la gestión”, pero respaldó a Fernández al decir que “conduce con autoridad”. Hasta remarcó: “Se hace lo que el Presidente viene diciendo, eso es lo que ocurre”.

Reticente a inmiscuirse en su vínculo con Cristina Kirchner, se mostró convencido con el rumbo que le imprime a Economía y confirmó que “por supuesto” actúa bajo la autoridad de Fernández. Entre frases sin completar, aseveró que “no le pasa por la cabeza” renunciar. “Estoy todo el día enfocado en usar el tiempo para mejorar la vida de los argentinos, con grandes esperanzas hacia el futuro y algunas complicaciones”, resumió.

Guzmán se refirió, por último, a la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo por una decisión del primer mandatario, luego de que el antes ministro deslizara en un off que hubo inconsistencias en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, algo que negó en la Justicia posteriormente. Esa acusación pesaba sobre La Cámpora, con quien el exfuncionario tenía profundas diferencias. “Pasó cierta cuestión y hubo una decisión del Presiente, estamos todos a disposición”, se limitó a decir Guzmán sobre su anterior compañero de Gabinete. Igual sí consideró que Kulfas le “aportó mucho” a la Argentina.