Carlos Melconian dio detalles de su encuentro con Cristina y reveló que lo llamó Macri

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, brindó más detalles sobre su encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner. En diálogo con José Del Rio, por LN+, Melconian dijo que “ella quería una opinión, como todos”; agregó que le preguntó por el mercado cambiario y también por otros aspectos de la economía de la Argentina.

Presidente del IERAL, el Instituto de la Fundación Mediterránea, Melconian prepara un plan para gobernar el país a partir de 2023. En Comunidad de Negocios, el economista reconoció que no conocía a Kirchner: “Llené el álbum”, bromeó. “Con todos hay que reunirse”, afirmó. Y reveló que después de que se supiera de su encuentro con la vicepresidenta recibió un llamado de Mauricio Macri.

Melconian explicó que hace tiempo que el laboratorio de ideas formaliza “invitaciones a referentes políticos”. “Lo que ella quería escuchar era una opinión. No era nada diferente de lo que he tenido con otros presidentes”, contó.

E indicó: “Yo construí coherencia y crédito con los años y es por eso que acudió a mí. Le contesté sobre todos los temas lo que les digo a todos. El gran problema de la Argentina es el déficit”. En esa línea, ratificó no contar con un “doble o triple discurso” o “vender espejitos de colores”.

“Uno de los problemas fiscales más grandes que tiene la economía hoy es que en la década del 2000 hubo un aumento del gasto público en la Argentina. No estoy inventando nada. Le digo lo mismo a todas las personas con las que me reuno, sin distinciones ni opiniones personales”, explicó.

Sobre las reuniones que mantiene dijo haber hablado también con la vicepresidenta sobre el capitalismo y reivindicado la forma en la que la sociedad de este siglo se maneja: “Le dije que vivimos en un mundo capitalista creador de trabajo. No hay otra manera”.

Previo a su encuentro con la vicepresidenta, admitió haberse encontrado con varios personajes del escenario político y social -sobre los que no dio nombres-: “Hablé con legisladores, sindicalistas, gobernadores. Y es algo que me tomo con mucha tranquilidad. Es una tarea profesional. Soy apartidario en ese sentido”.

“Siempre dije lo mismo. El día que me toque ser ministro o Presidente, yo tengo que ser el más boludo. Los que me rodean van a ser los más inteligentes, los que me van a asesorar. Yo no sé con quién voy a tener que rodearme en los próximos años. Por eso no puedo rechazar a nadie”, profundizó luego.

Sobre su charla con Macri, precisó: “Soy amigo de Macri”. Añadió que además del expresidente, conversó con Patricia Bullrich. Pero no dio más precisiones sobre su charla con Cristina Kirchner. “Hay códigos”, manifestó. Sí confirmó que no le ofreció ningún cargo ni quedaron en verse otra vez. “De ninguna manera”, resaltó.

Sobre 2023: “Vamos a darle un programa económico al presidente, sin importar quién sea”

De cara a los comicios presidenciales del año próximo, el economista anticipó que lo importante es que nos “vaya bien” y, en ese sentido, puntualizó: “Hay que desmitificar esa boludez que dijo Juntos por el Cambio de creerse los mejores. El que se la cree acá pierde. Tenemos que estar unidos”.

“Si el Gobierno tuviera un dígito de inflación, acá estaría todo unido el oficialismo. Estarían yendo por la reelección de Alberto, buscarían dos candidatos más. Pero no ocurre de esta manera”, analizó sobre si el problema del país es económico o político.

Luego, remarcó que esa necesidad de unión necesita de “dejar de lado la grieta”: “Es por eso que, cualquiera sea el próximo presidente de la Argentina, nosotros vamos a poner a disposición un programa económico. Necesitamos ser mejores que estos, que los que somos hoy”.

“Hay que tener mucha espalda y cuero para bancarse lo que va a venir. Es por eso que acá el mejor el elemento que tenemos para que nos vaya bien, además de estar todos juntos, es rodearnos de los mejores. Tenemos que tener a los talentos y no a los que les agarra ganas de ir al baño cuando hay problemas”, opinó.

El economista enfatizó durante los últimos tramos de la entrevista en que “no hace falta estar en la función para mejorar las cosas” y cerró: “¿Vos te crees que uno tiene que ir al ministerio de Economía o la función pública para hacer algo? Uno puede buscar el bien de los compatriotas desde el sector privado también”.