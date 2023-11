escuchar

El domingo 10 de diciembre, Javier Milei recibirá la banda presidencial. Se trata de un resultado que el mercado no preveía hasta el viernes pasado, cuando el dólar libre y el mercado de futuros (expectativas de devaluación) cerraron la jornada en relativa calma. Ahora, más allá de un ajuste al alza de las cotizaciones en los próximos días, las miradas de los inversores están puestas en la transición. Un período en el que se prevé volatilidad, cautela e, incluso, “optimismo”.

“Se podría decir que es la tercera sorpresa del mercado. En las PASO estaba descontado en precios una oposición de Juntos por el Cambio más contundente; no sucedió, fue Milei la sorpresa. En las generales de octubre preveían un escenario de Milei, no quizás ganando en primera vuelta, pero sí encabezando. Y ahora, estaban priceando un Sergio Massa ganador, algo que tampoco ocurrió. Pareciera que algunos segmentos se fueron comprados con la idea de Massa presidente, sobre todo dólar linked, duales, futuros y contado con liquidación (CCL). Puede llegar a haber una corrección en estos segmentos, sobre todo a lo más sensible a la política cambiaria que pueda adoptar Milei”, dijo Salvador Vitelli, jefe Research de Romano Group.

A partir de ahora, los discursos del candidato electo serán clave para el devenir de los activos financieros en las próximas tres semanas. En las primeras palabras como nuevo Presidente, agradeció el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, al tiempo que afirmó que “serán bienvenidos” aquellos que se acerquen al partido. También dijo que se cumplirán “a rajatabla” los compromisos que el Estado haya tomado y advirtió que la situación es “crítica” y que requerirá de “cambios drásticos” en los primeros días de su mandato. “No hay lugar para la tibieza y las medias tintas”, aseveró.

Sin embargo, no habló de los planes de dolarización, y todavía restan tres semanas antes del recambio de figuras en la Casa Rosada. Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, el escenario se divide en dos. En caso de que Milei mantenga ese discurso más equilibrado, a favor de la alianza con Macri y Bullrich, podría ser “más tranquilizador en virtud del dólar” a partir de la apertura de mercados el martes (el lunes es feriado). Si bien las cotizaciones treparían, también lo harían las acciones, bonos y el dólar futuro, en este caso con la vista puesta en qué sucederá con el dólar oficial ($354).

Por el contrario, si el candidato por La Libertad Avanza muestra un discurso confrontativo, apostando por la dolarización y el “echar por tierra” al Banco Central, a partir del martes el dólar podría “no tener techo” y todos los activos “estarían volados” ante demanda por cobertura.

“Imagino mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar a partir del cambio de mando. Por ahora, el dólar oficial lo maneja el Gobierno actual hasta el 10 de diciembre, pero lo dejo con un signo de pregunta. Si realmente siguen en la línea de una transición ordenada y democrática, probablemente mantengan este crawling peg (microdevaluaciones diarias) del 3%, por lo menos hasta que asuma Milei”, agregó.

En la misma línea apuntó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, quien resaltó que si el libertario reafirma el discurso de la dolarización como “única propuesta de política económica, más allá del recorte del gasto”, implicaría de forma inmediata que el dólar “está barato”. Al cierre del viernes, el dólar blue se negociaba a $950, el contado con liquidación (CCL) a $876 y el MEP, a $855.

“No se puede dolarizar a menos de $3000 por dólar, puede ser más alto incluso, por lo que cualquier dólar está barato. Ese resultado no está descontado en precios. Ahora, si Milei modera el discurso y va a algún tipo de unificación cambiaria; rápida, pero no abrupta, con algún tipo de mecanismo de financiación que por ahora desconocemos… Sería abandonar lo que hasta acá había trabajado y dicho en voz alta, quizás con un plan de transición armado rápidamente en estas semanas sobre la marcha. El conocer ese programa y los discursos de los próximos días serán clave en los próximos días”, completó.

El discurso de dolarización podría recalentar los dólares libres Shutterstock

Según Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero, las acciones y bonos también subirán como primera reacción, porque el mercado “va a celebrar un candidato pro mercado sobre el kirchnerismo”. Sin embargo, añadió que los inversores “serán cautos” en cuanto a tomar posiciones, a la espera de conocer en detalle a todo el equipo económico, los discursos que se pronuncien y posibles acuerdos de gobernabilidad.

“El mercado va a reaccionar con mucha cautela, mucha más cautela de lo que hubiese sido un triunfo de Juntos por el Cambio por el tema de la gobernabilidad. La Argentina va a pasar por momentos por los que hay que tomar decisiones que tienen que ver con temas muy políticos como es el déficit, el acuerdo con el FMI; son temas políticos más que económicos, porque implican costos políticos para ciertos sectores de la sociedad y eso va a estar atado al tipo de acuerdos políticos que se pueda hacer en el Congreso o en el mismo gabinete que se nombre entre Juntos por el Cambio, el PRO. En suma, creemos que en los mercados veremos volatilidad y optimismo, pero también cautela”, remarcó.

El dólar cripto se disparó

A las 18 horas, cuando empezó el recuento de votos, el dólar cripto se disparó. Se trata de la única cotización que opera las 24 horas, los siete días de la semana, por lo que es convirtió en una suerte de termómetro cuando los mercados están cerrados.

En Binance, la principal plataforma de criptomonedas del mundo, los usuarios tienen la opción de negociar entre privados (conocido como peer to peer, o P2P). En caso de querer comprar USDT, moneda digital que tiene paridad uno a uno con el dólar y que es una de las alternativas más popular entre los inversores, los precios promediaban los $1005 al cierre de esta edición.

A modo de contraste, este domingo a las 17 horas, rondaba los $944. A medida que fueron trascendiendo los primeros resultados de las urnas, llegó a tocar un pico en los $1150, un salto de 21,8% en cuestión de un par de horas. Pasadas las 22 horas, tras el discurso de Javier Milei y sin planes de dolarización explicitados, retrocedió hasta la barrera de los $1000.

“Son los usuarios de la plataforma quienes establecen a qué precio quieren comprar o vender sus dólares cripto. Al igual que todo mercado, cada actor tiene sus propios incentivos para estipular un precio deseado para las operaciones. Aquí es donde entran en juego variables como la incertidumbre electoral, las expectativas a futuro y el apetito al riesgo, entre tantos otros más”, explicó Julián Colombo, CEO de Bitso.

El dólar cripto llegó a tocar máximos de $1150 en la jornada, y luego retrocedió shutterstock - Shutterstock

El dólar cripto cotizaba a $978 en la plataforma Bitso, con un aumento del volumen operado: cinco veces más de lo que se registra un domingo promedio. En Ripio, otra de las billeteras cripto que se utilizan en el país, los valores rondaban entre los $1051 (mediante la compra de una criptomoneda llamada UXD). En Lemon Cash, los precios alcanzan los $1160 (DAI, USDT y USDC), cotización que empezó a escalar fuertemente desde las 15 horas, cuando tocó los $1020.

“La actividad 24/7 que tiene el mercado cripto ayuda a ‘espiar’ el comportamiento del mercado cambiario en días siguientes, aunque en algunos casos puede tener un desfase lógico. Es que la simplicidad para operar con stablecoins en comparación con el MEP, el CCL o el blue hace que su demanda pueda ser más inmediata, sin necesitar la referencia del mercado cambiario; y que, como resultado, los precios de los dólares cripto puedan alcanzar niveles superiores más rápidamente”, cerró Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.