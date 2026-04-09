“Pedimos paciencia”: Milei reconoció un primer trimestre difícil y anticipó una mejora desde abril

El presidente Javier Milei pidió “paciencia” ante el deterioro de la actividad económica y la inflación en los últimos meses, al tiempo que reconoció que el primer trimestre fue “difícil” y defendió el rumbo del programa económico. También aseguró que “la economía está empezando a levantar vuelo”.

El mensaje fue publicado este jueves en su cuenta oficial de X luego de que se conocieran los datos de caída de la industria y la construcción durante febrero. Allí, el mandatario buscó reforzar la idea de que el deterioro reciente es transitorio y que los datos muestran una mejora respecto de la situación heredada.

“Sabemos que estos últimos meses fueron duros”, escribió Milei en su cuenta de X. En el mismo posteo, afirmó que “los datos son contundentes” y que la Argentina está “mucho mejor” que en 2023. En ese marco, insistió: “Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto”.

En ese mensaje, además, reconoció la heterogeneidad del proceso económico. “No todos están mejor”, señaló, y agregó que las estadísticas reflejan promedios y que hay sectores que quedan rezagados. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”, sostuvo.

También atribuyó las tensiones recientes al impacto del proceso electoral del año pasado. Según planteó, ese episodio implicó “tasas más altas, menor actividad y más inflación”, en línea con el diagnóstico que viene sosteniendo el equipo económico.

Un día antes, en una entrevista con la Televisión Pública, el Presidente había desarrollado con mayor detalle ese diagnóstico y reconocido el impacto del inicio del año. “Ha sido un trimestre en materia inflacionaria complicado”, dijo, y admitió un deterioro en los indicadores sociales: “Superados los impactos en términos de pobreza, que va a tener un trimestre difícil, vas a ver que volvemos a la tendencia de bajar la pobreza”.

“La actividad a partir de abril va a mejorar”, aseguró Milei (Photo by Juan Mabromata / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

En ese diálogo, Milei vinculó el desempeño de la economía a una combinación de factores. Por un lado, apuntó a la caída en la demanda de dinero durante el período electoral de octubre, que derivó en una fuerte dolarización de portafolios y una contracción de la liquidez. “Hubo una caída de la demanda de dinero muy fuerte”, señaló.

Ese episodio —que estimó en torno al 50% en su momento más crítico— tuvo efectos rezagados sobre la economía en el inicio de 2026. Según explicó, la reducción de los pasivos monetarios del Banco Central (BCRA) achicó el financiamiento disponible para el sector privado y presionó al alza las tasas de interés.

El impacto se trasladó directamente al nivel de producción. “La actividad se frenó en seco”, afirmó, al describir el efecto del encarecimiento del crédito sobre las empresas.

En ese punto, el Presidente introdujo una explicación centrada en el capital de trabajo. Sostuvo que, frente a una demanda más débil y plazos de cobro más largos, las empresas necesitaron más financiamiento para sostener su operatoria diaria, pero se encontraron con menos liquidez en el sistema. “Tenés una mayor demanda de capital de trabajo y una menor oferta. Consecuentemente, la tasa de interés se fue a las nubes”, explicó.

Ese descalce, agregó, también tuvo impacto fiscal. Según Milei, muchas empresas optaron por postergar el pago de impuestos para sostener su funcionamiento. “Cuando se te caen los ingresos, la pregunta es si comés o pagás impuestos. Bueno, las empresas hicieron eso”, dijo.

A ese cuadro se sumó el shock externo, en particular el impacto de la guerra sobre los precios del petróleo, que presionó sobre los precios en el corto plazo. También influyeron la recomposición de tarifas y factores estacionales propios del inicio del año.

Pese a ese diagnóstico, Milei insistió en que no habrá cambios en la estrategia económica. “Los fundamentals siguen estando sólidos”, afirmó, y reiteró que el Gobierno mantendrá el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva.

Hacia adelante, el mandatario se mostró optimista. “La actividad a partir de abril va a mejorar”, aseguró. En la misma línea, anticipó una desaceleración de la inflación y una mejora en los ingresos reales. “Vas a ver más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, sostuvo.

“Superados los impactos de este trimestre, vamos a volver a la tendencia de baja de la pobreza”, concluyó.