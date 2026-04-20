Mundial 2026: cuánto sale ir a ver a la Selección Nacional, según cada aerolínea
En la etapa de grupos, la selección argentina debutará con Argelia en Kansas y luego jugará contra Austria y Jordania en Dallas
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De cara a un nuevo Mundial, muchos fanáticos del deporte están ilusionados por la posibilidad de que la Selección Argentina vuelva a ganar la Copa del Mundo tras Qatar 2022. En ese sentido, puede que analicen la posibilidad de ir a seguir a la Scaloneta.
Sumado al vuelo, hace falta tener en cuenta varios gastos como el hospedaje, el transporte y la comida. Por un lado, el precio de las entradas que están aproximadamente entre 300 y 3600 dólares para la instancia de grupos, y van ascendiendo cuanto más se acercan a la final. A su vez, dado que este año la Copa FIFA se hace en tres países distintos, puede ser necesario hacer vuelos para seguir a la selección.
La Argentina forma parte del Grupo J en el Mundial y debuta el 16 de julio contra Argelia en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Luego, se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio y a Jordania el sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.
Cuánto sale ir al Mundial, aerolínea por aerolínea
En abril, Aerolíneas Argentinas anunció que lanza una promoción especial para viajar a Estados Unidos durante el Mundial, con tarifas desde US$ 686 final a Miami y opciones desde US$ 1863 final a Kansas y Dallas, ciudades sede de los partidos de la Selección Argentina. En ese contexto, la compañía de bandera nacional ofrecerá una programación especial de vuelos directos a Kansas y Dallas en fechas clave, alineadas con el calendario de partidos, junto con un refuerzo de frecuencias hacia Miami desde distintos puntos del país. La propuesta contempla salidas desde Buenos Aires y también desde el interior del país, como Córdoba, Rosario y Tucumán.
Una opción que muchos contemplan para viajar al mundial es ir hasta Miami, Florida, y de ahí viajar a las ciudades donde juega el conjunto nacional. A continuación, estos son los precios de los pasajes a mediados de junio desde Buenos Aires, según indica el sitio Skyscanner:
- Sky Airline: desde $1.128.496
- Arajet: desde $1.218.809
- Latam: desde $1.221.256
- Avianca: desde $1.361.408
- United: desde $1.665.705
- Copa Airlines: desde $1.967.093
- American Airlines: desde $2.050.323
- Delta: desde $2.094.208
- Aeroméxico: desde $3.042.927
En tanto, esto es lo que cuesta ir a Kansas desde Buenos Aires para ver el partido contra Argelia el 16 de julio en distintas aerolíneas:
- Delta: desde $1.677.644
- Latam: desde $1.799.660
- United: desde $1.815.940
- American Airlines: desde $2.567.645
- Avianca: desde $4.081.110
- Air Canada: desde $4.200.607
Por último, estos son los valores de los tickets para viajar a Dallas desde Buenos Aires para ver los encuentros de la selección contra Austria y Jordania:
- United: desde $2.100.703
- Avianca: desde $2.742.220
- Latam: desde $2.733.901
- American Airlines: desde $2.766.288
- Air Canada: desde $2.842.777
- Delta: desde $2.100.703
- Gol: desde $3.211.469
- Aeromexico: desde $3.172.175
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