1 de mayo de 2020

El tiempo pasa y los miles de argentinos que todavía no lograron regresar al país construyen redes cada vez más sofisticadas para buscar una solución. Así, un grupo de personas varadas en algunos de los países menos turísticos de Europa como Hungría, Ucrania, Suecia y Polonia decidieron unir fuerzas con aquellos que están en Alemania y entre todos piden al gobierno argentino que autorice un vuelo de repatriación desde ese país.

Yohanna D. es de Entre Ríos, está en Alemania desde octubre pasado con un programa de work & holiday y se convirtió en la vocera de ese grupo de varados. "Cuando me cancelaron mi pasaje de regreso para el 12 de mayo empecé a buscar en Facebook información y di con un grupo de varados acá, con el que empecé a hablar. De a pocos nos fueron escribiendo argentinos que están en otros países de la región pero no tenían sus propios grupos y nos pareció una buena idea unirnos. Somos conscientes de que no somos muchos y si no nos unimos no vamos a poder ser escuchados ni conseguir un vuelo de repatriación" apunta Yohanna.

El grupo representa varados en Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, Polonia, República Checa, Hungría y Ucrania. Según datos oficiales de Cancillería, esos países suman un total de 696 argentinos que esperan por regresar.

En Ucrania, donde hay 36 personas varadas, hay al menos dos casos de parejas argentinas que viajaron a completar un proceso de subrogación de vientre y todavía no pudieron regresar al país con sus bebés. En Ucrania también está Tania Nepomnyaschaya, que nació en ese país pero es ciudadana argentina y vive hace 20 años en La Plata, donde creció su hija.

Actualmente está en Odesa, a donde viajó para sorprender a su madre en su cumpleaños número 70. "Teníamos vuelo de regreso par el 28 de marzo y estoy preocupada porque tengo muchas cuentas pendientes que pagar. T engo una peluquería en La Plata que está cerrada y a medida que pasan los días me van quedando las cuentas descubiertas", cuenta.

"Pedimos que nos pongan algún vuelo de repatriación desde algún país de la región, pero todavía no sabemos de nada, nadie habla de nosotros. Yo siento que nos tratan como si fuéramos la peste . Si no ¿cuál es la explicación? ¿por qué mandan aviones a todos lados y no acá?", dice.

Entre finales de marzo y principios de abril salieron tres vuelos de Alemania con destino a la Argentina, pero muchos de los varados todavía tenían las fechas de sus vuelos confirmados y en ese momento les pareció mejor idea no reprogramar. Otros simplemente no tuvieron forma de tomarlos, tal como cuenta Cecilia Carrascal, una de las 18 personas varadas en Polonia.

"El 30 de marzo salió un vuelo de repatriación desde Frankfurt, pero no pude abordarlo porque estoy a 1500 kilómetros de Frankfurt y Polonia tiene cerradas las fronteras. No salen ni trenes ni aviones internacionales. La única opción era ir en auto sin saber lo que iba a pasar en la frontera. Yo tengo 58 años y una cardiopatía anterior así que decidí no exponerme", explica.

El pedido de Cecilia y del resto de los varados en la región es que se defina una fecha para un vuelo de repatriación desde Alemania una vez que se reabran las fronteras o que se garantice que puedan llegar hasta el lugar. "Si nos dijeran una fecha estaríamos todos mejor de ánimo, manejando mejor nuestro dinero, pudiendo planifica", señala.

Según asegura la vocera del grupo, la aerolínea Lufhtansa está activa y podría operar el vuelo a la Argentina si es que recibe la autorización correspondiente por parte del Gobierno. Como alternativa, sugieren que les permitan volar hasta San Pablo (ruta que sigue operando tanto Lufhtansa como KLM) y que luego los ayuden a gestionar su regreso desde el país vecino.

"Somos totalmente conscientes de que la Argentina tiene muchísimos problemas en este momento -dice Yohanna-, pero nosotros también somos argentinos y también somos unos de los problemas que el Gobierno tiene que resolver".