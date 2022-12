Navidad: cómo funcionarán supermercados, bancos y servicios el 23, 24 y 25 de diciembre

escuchar

Como todos los años, el 25 de diciembre, día en que se festeja la Navidad, es considerado un feriado nacional. Sin embargo, ya que cae un domingo, muchas personas tienen dudas sobre cómo funcionarán distintos servicios, como es el caso de los supermercados y los bancos.

El 25 de diciembre y el 1° de enero suelen ser fechas en que la mayoría de los comercios cierran y los servicios tienen un funcionamiento más limitado que el resto del año. Esto también aplica para los días previos (24 de diciembre y 31 de diciembre), cuando inician los festejos de esas celebraciones.

A su vez, el Gobierno nacional decretó asueto para el 23 y 30 de diciembre. Este día no laborable aplica para los trabajadores de la administración pública nacional, excepto para los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este no rige, sin embargo, para las entidades bancarias, mientras que en las empresas privadas tendrá en cada una de ellas la potestad de decidir qué hacer.

Supermercados

El 25 de diciembre los comercios y los bancos no abrirán sus puertas

En Nochebuena, los supermercados cerrarán más temprano de lo habitual. En la mayoría de los casos, estarán abiertos hasta las 18 h. En tanto, el domingo 25 de diciembre no abrirán sus puertas.

Por su parte, mantendrán el horario normal durante el 23 y 30 de diciembre a pesar del asueto.

Bancos

La atención al cliente, de forma presencial y virtual, durante el día de Navidad estará suspendida en los bancos debido al feriado nacional. Según el Banco Central (BCRA), en los feriados bancarios estipulados para Navidad y Año Nuevo no afectaría su funcionamiento ya que caen un domingo, día que no suele haber actividad en los bancos. El viernes 23 funcionarán con normalidad, ya que no son alcanzados por el asueto que decretó el Gobierno.

Transporte público

El funcionamiento del transporte público lo determina cada gobierno provincial y municipal, mientras que el Gobierno Nacional regula el cronograma de los servicios públicos federales. Durante el fin de semana, los colectivos, los trenes y el subte funcionarán con menor frecuencia y con el itinerario de domingos y feriados.

Aunque el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires aún no lo confirmó, los subtes suelen funcionar el 25 de diciembre entre las 06 y las 21.30 hs, mientras que el servicio del Premetro se extendería hasta las 21 hs. Durante la Nochebuena, se espera que el servicio comience a las 6 de la mañana para finalizar a las 21:30.

En tanto, los trenes Roca, Sarmiento y Belgrano Sur tendrán un cronograma diferenciado en esas fechas. Por su parte, las líneas Mitre, San Martín y Tren de la Costa seguirán el mismo itinerario que hacen de lunes a viernes.

Los colectivos funcionarán tanto el 24 y el 25 de diciembre, pero con menor frecuencia, según decida cada línea.

Sin embargo, los del interior del país estarán fuera de servicio debido al paro que anunció Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP). “El Estado Nacional debe $6.000 millones de noviembre y $ 5.800 millones de diciembre. Así, las empresas no podrán afrontar el pago de aguinaldos y peligra el servicio para el fin de semana de Navidad. Solicitamos urgente regularización”, alertó en un comunicado la asociación que reúne a las empresas de colectivos.

Salud Pública

La salud púbica tampoco frenará sus actividades por las celebraciones de Navidad, pero también estarán más recortadas. En la ciudad de Buenos Aires, los hospitales atienden a través de las guardias y del SAME tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero.

Recolección de Basura

Cada provincia y municipio elige el manejo de la recolección de basura durante los feriados. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el servicio no funcionará los días 24 y 31 de diciembre. En tanto, los días 25 de diciembre y 1 de enero el horario de recolección es el habitual, de 20 a 21 hs.

LA NACION