Agilidad, simplificación y cooperación, las máximas para innovar en las empresas

En el marco del evento “Negocios del Futuro”, organizado por LA NACION, directores de distintas áreas ahondar las innovaciones que las organizaciones implementaron pospandemia. La agilidad y las nubes de información protagonizaron el intercambio, que contó con la presencia de directivos de Microsoft, Fiserv y Aeropuertos Argentina 2000.

La transversalidad de la innovación en la empresa fue el punto de partida de Aeropuertos Argentina 2000. Su director de Experiencia del Cliente, Manuel Aubone, dijo que desde hace años implementan un programa en el que trabajadores de distintas áreas pueden educarse sobre este tema para evaluar las maneras en las que pueden aplicar en sus áreas pertinentes y así mejorar la experiencia del pasajero.

“En ese programa sembramos la semilla de varios productos que hoy están disponibles en el aeropuerto, como el delivery point, que te llevan la comida a tu mesa a través de un menú digital; o fast pass, que es un camino donde evitás las colas”, ejemplificó. A su vez, la firma trabajó en la agilización de las células de trabajo que desencadenó en otro programa que persigue la mejora continua de la compañía guiada por coaches en agilidad.

Manuel Aubone, director de Experiencia del Cliente de Aeropuertos Argentina 2000 Fabián Malavolta

La tecnología demostró ser “el vehículo que abre mercados, que atraviesa todas las organizaciones y nuestra vida diaria”, definió Fernando Andrés, director de Negocios y Grandes Empresas de Microsoft Argentina. Desde su visión, hay tres ejes sobre los que la compañía trabaja en este aspecto: la suscripción según lo que necesitamos a una nube donde escuchamos música o vemos películas; un esquema de alianzas y ecosistemas para entre todas las empresas cubrir la cadena de valor y llegar al time to market; y, por último, las nubes por industria para que las compañías usen localmente el contenido que las corporaciones aprenden alrededor del mundo y se diferencien en el mercado.

Fiserv es una empresa líder en el mercado de pagos que registra cien millones de transacciones financieras anuales en el país. Gran parte de la innovación de la compañía se vuelca en garantizar la seguridad de estas operaciones. Sergio Strólogo, director de Productos de Soluciones para Comercios para Latinoamérica Sur de la compañía, coincidió con sus compañeros de panel en que la cooperación entre las organizaciones es fundamental e identificó que “la nube es muy importante para eso”.

Para Aeropuertos Argentina 2000, los protocolos y cambios que derivaron de la pandemia modificaron el juego que tenía planteado su negocio. A la cultura empresarial de poner el cliente en el centro le sumaron la imperiosa necesidad de redefinir el área de sistemas, con el fin de acelerar la transformación digital y permitir la exploración de nuevos negocios relacionados a probar distintos servicios en la nube; y de crear un área de Data Science para explorar la información y conocer más al cliente.

Parte de estos avances lo reflejan en la “experiencia híbrida aeroportuaria”. “La idea es que cuando llegues al aeropuerto y pongas tu boarding pass en tu teléfono, te ayude a llegar hasta el avión, pero que en el camino te muestre las cosas que tenés para hacer, desde comer, descansar o ir a una sala VIP. El objetivo es tener los servicios del aeropuerto en un a plataforma que nos permite a nosotros dialogar con el cliente de otra manera y que no dependa de que pase caminando”, explicó Aubone, quien también fue gerente general de DutyPaid en la Argentina y del Duty Free Shop de Armenia.

Fernando Andrés, director de Negocios y Grandes Empresas de Microsoft Argentina Fabián Malavolta

Según el ejecutivo de Microsoft, la existencia de la nube permite la agilidad de “probar las ideas y ver si forman la experiencia que están buscando” las personas. Esta posibilidad se da porque el sistema está configurado para que cada uno se suscriba y use lo que necesite, y no tenga que comprar una maquinaria como en el pasado. En definitiva, sintetizó, “sirve para democratizar, lanzar un producto al mercado e ir probándolo y suministrarle la mejor experiencia a las persona a través de la tecnología”.

Esta agilidad la demostró el ejecutivo de Fiserv, al mencionar la manera en la que revolucionaron el cierre de operaciones que deben hacer los locales de retail. “Ahora, muchos comercios, cuando hay mucha transacción, lo hacen varias veces por día, porque tienen que cerrar los turnos de quien vende y demás. Con Clover, que es nuestra solución, todo eso se soluciona en una cosa. En la misma terminal con acceso a la nube, el comercio no piensa más en cerrar el lote, porque al final del día entra al dashboard que dice qué empleado estuvo, hace las estadísticas y los turnos están separados por información, por lo que no tengo que cerrar el lote para hacerlo”, detalló Strógolo, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero.

Sergio Strólogo, director de Productos de Soluciones para Comercios para Latinoamérica Sur de Fiserv Fabián Malavolta

Para responder a la pregunta de cuáles son los desafíos de las empresas que dependen de altos flujos de información, Andrés consideró que el reto se basa en cómo procesar esos datos y la variable de cómo darle inteligencia. “El usuario nos da esos datos y lo que espera es una experiencia óptima e inteligente: si voy a un aeropuerto no quiero que me manden 40 mails con promociones, sino que espero, si le doy información, que me manden en el momento preciso cuando me guste algo. ¿Cómo lo hago costo-eficiente? A través de la nube puedo almacenar ese flujo de datos y darle una inteligencia automática, que. de lo contrario, necesitaría cientos de personas para procesar”, contestó.

De allí surge el concepto de personalización. “Cuando las nuevas generaciones entregan información esperan una experiencia personalizada, no recibir cientos de mails genéricos, porque no van a volver a compartir esa información con ese organismo. Lo que buscan es poder brindar una experiencia única en el momento único y eso es lo que buscamos realmente en una experiencia de retail con los verticales de solución de nube por industria. Servicios que vamos a dar para que puedan tener una experiencia automatizada y a escala realizable a través de la nube”, finalizó el también líder de la estrategia de transformación digital de la unidad de negocios Enterprise dentro de Microsoft.