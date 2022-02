Bruno Drobeta: “Hoy los precios de la tecnología en la Argentina son súper competitivos”

En 2021, en la Argentina se vendieron 10,4 millones de celulares, una mejora respecto de los anteriores tres en que la comercialización fue declinando (En 2018, se vendieron 8,2 millones, en 2019, 7,6 millones y, en 2020, 6,5 millones). Con este escenario, el vicepresidente para Argentina, Uruguay y Paraguay en Samsung, Bruno Drobeta, augura que, en 2022, habrá oportunidades, ya que cree que todavía no se alcanzó el techo de la demanda.

–¿Cómo fue la presentación global de la familia S22 y cuándo se lanza en la Argentina?

– Presentamos hace unos días la familia S22, que está integrada por el Samsung Galaxy S22, el S22 + y el S22 Ultra, que tiene un orificio para guardar el S-Pen, el lápiz óptico que tradicionalmente acompañaba a la familia Note. Afortunadamente, lo que estamos viendo en los países en donde ya se hizo la preventa, especialmente en Corea, Europa y los Estados Unidos, es que ha tenido una gran recepción de parte de los consumidores porque realmente los resultados iniciales globales son muy buenos. En el caso de la Argentina, vamos a estar haciendo el lanzamiento el 11 de marzo.

–En 2021 se recuperó la venta de celulares en el país respecto de años anteriores, si bien estamos lejos de los números de mediados de los 2010 ¿Qué análisis hace del año que pasó y cómo ve al mercado argentino?

–2021 fue un año de recuperación fuerte del mercado por la combinación de un par de cosas. Veníamos de un consumo retraído en 2018 y 2019 por procesos devaluatorios, caída fuerte del mercado y un 2020 de plena pandemia, en el que tuvimos las plantas de producción cerradas por tres meses. En 2021, primero logramos mejorar la parte de abastecimiento, pero esto se combinó con un cambio de hábitos muy fuerte. El celular, que ya era un dispositivo muy importante en la vida de las personas, pasó a ser aún más vital. Esa conjunción hizo que, en 2021, hubiera crecimiento y, en esta línea, me parece que hay oportunidades para 2022. Todavía no alcanzamos el techo de la demanda. A fines de 2021 hubo algunos problemas de suministro y abastecimiento global que, por suerte, ya se estamos mejorando y también la conjunción de colapsos logísticos.

–¿Entonces la perspectiva para este año sería que, salvadas esas dificultades, continuaría esa senda de recuperación y se obtendría un número mejor que el de 2021?

–Estamos estimando eso. Creemos que se puede dar especialmente una oportunidad de cara al primer semestre.

–Algunos dicen que el mercado argentino es de reposición y que la mejora en las ventas de 2021 se explica porque el parque de celulares estaba muy envejecido. Sin embargo, usted ha dicho que a los argentinos también les gusta tener el último modelo ¿Cómo diría que se comporta el mercado?

–Realmente no creo que sea un mercado de reposición porque lo que vemos con nuestra propia base de datos es que alguien que trae un dispositivo de gama baja por ahí salta a uno de gama media y el que trae una gama media a uno de alta. Esto se da principalmente porque el consumidor cada vez le exige más a ese dispositivo: que saque mejores fotos, generar más actividad, compartir más contenido. Al final del día lo que estás tratando de buscar es más performance para generar todo ese tipo de actividades de forma mucho más eficiente. En lo laboral, pero muchísimo en lo personal. También en la medida de lo posible y apalancado en algunos programas, siempre el consumidor trata de comprar algo hacia arriba y no en paralelo. ¿Qué hicimos para eso? Siempre tratamos de generar acuerdos que nos permitan programas de financiamiento a largo plazo y hoy, en un contexto inflacionario, eso es mucho más buscado. Por otro lado, hace cinco años que venimos desarrollando un plan canje que te permite dejar un dispositivo en parte de pago y llevarte otro.

Bruno Drobeta: "A fines de 2021 hubo algunos problemas de suministro y abastecimiento global que, por suerte, ya se estamos mejorando y también la conjunción de colapsos logísticos"

–¿Cómo siguió el proyecto de fabricar computadoras portátiles?

–Estamos avanzando positivamente y eso está asociado a crear un ecosistema alrededor del dispositivo. Así como hoy vienen creciendo muchísimo todo lo que es wearables ya sea smartwatches, auriculares inalámbricos o tabletas, parte de ese ecosistema se cierra con una notebook, por lo que queremos tener novedades positivas en los próximos meses.

-¿Cuántas sucursales tienen? ¿Siguen con la idea de sumar más?

–Seguimos en expansión. Tenemos algo así como 50 sucursales a lo largo del país. La idea es tener una cobertura nacional, no solo para llevar la experiencia Samsung, sino porque hoy prevalece el concepto de la omnicanalidad. Abrir en una provincia un punto de venta no solamente implica que el consumidor de esa provincia puede ver toda la experiencia en vivo como la queremos transmitir, sino que, para cualquier usuario que compre en Samsung. com, la logística es mucho más rápida porque podemos shippear desde el store. La propuesta para este año es tener entrega en el mismo día no solo en Buenos Aires sino en lugares como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén.

–¿Y cómo estamos hoy con los precios de los productos en la Argentina respecto del exterior?

–Cuando hacés la referencia con lo que implicaría el dólar turista, la Argentina es muy competitiva y lo vamos a ver cuándo realmente la pandemia se termine y de a poco el turismo vuelva. Me parece que tecnología va a ser uno de los rubros que van a venir a comprar porque hoy los precios en la Argentina son súper competitivos.

–Con más del 50% del share de mercado ¿Cómo ven el desembarco de un nuevo competidor como sería Xiaomi?

–La respuesta es sencilla. Primero que bienvenida sea la competencia para eso estamos y trabajamos. Llegamos a la Argentina hace muchos años no siendo líderes. Hace ocho, nueve años que somos líderes y seguimos agrandando esa brecha y la verdad que el foco está en conocer, entender y darle propuestas diferenciales de valor al consumidor. Tenemos que generar un valor diferencial y darle un poco más para lo que estamos todo el tiempo mirándonos. Esa es la mejor forma de trabajar contra la competencia: mejorando nosotros. Lo hicimos achicando mucho el tiempo entre el lanzamiento global y local, lo hacemos achicando el gap de precios que, en su momento, había con el exterior haciéndonos más eficientes, lo hacemos teniendo una cadena de sucursales directas donde tenemos una propuesta de valor al cliente con servicios diferenciales, lo hacemos soportando a nuestra cadena tradicional de retailers y carriers. Por lo cual de vuelta: estamos hace 30 años en la Argentina, hemos pasado crisis, nos hemos fortalecido en esas crisis, hemos tenido competidores que se han ido, que han llegado y nosotros seguimos acá. Creo que será preocupación de ellos ver como harán para trabajar contra Samsung.

–¿Tuvieron alguna devolución de parte del Gobierno acerca de si los celulares volverán al Ahora 12?

–En concreto, no. Creemos que en programas de fomento de penetración tecnológica el celular es una parte fundamental. Casi la mitad de los chicos que se educan con dispositivos lo hacen con celulares. La pandemia lo expandió muchísimo a eso. Así que ojalá lo estén evaluando y lo puedan hacer porque esa brecha tecnológica se puede cerrar desde un teléfono móvil.