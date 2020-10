Alsea Argentina acumula el cierre de quince locales en el país en lo que va del año: siete de Burger King y ocho de Starbucks Crédito: Shutterstock

Luego de un trabajo de revisión de su portfolio de locales en el país, y afectada por la depresión que la pandemia de coronavirus generó en el sector gastronómico, la cadena de comida rápida Burger King decidió cerrar definitivamente dos de sus locales ubicados en la zona norte del Gran Buenos Aires. Uno está en Vicente López, el otro, en Olivos.

Con esta decisión, la filial local de la mexicana Alsea, que opera en el país las marcas Starbucks, Burger King y P. F. Chang's, acumula el cierre de quince locales en lo que va del año: siete de Burger King y ocho de Starbucks.

No obstante, desde la empresa indicaron que mantienen la operación de otros 250 locales ubicados en 10 provincias, que tienen más de 7000 colaboradores. De esos locales, 110 son de Burger King.

Según pudo saber este medio, en los locales de Vicente López y Olivos se desempeñaban 81 trabajadores y todos han sido reubicados en otras locaciones para formar parte de equipos nuevos. Por el momento, los consumidores de Burger King en la zona norte verán sus opciones acotadas a los locales de los shoppings Unicenter (Paraná 3745, Martínez) y Dot (Nicolás de Vedia 3626, CABA).

La empresa mantendrá dos locales ubicados en shoppings de zona norte

"Continuamente desde Alsea, en conjunto con Burger King, revisamos el portfolio de nuestros locales para garantizar la sostenibilidad del negocio, las fuentes de trabajo y la excelencia de nuestro servicio", señalaron en la firma.

"Como parte de esa revisión constante, acelerada por el impacto que la pandemia ha provocado, hemos decidido cerrar definitivamente los locales de Vicente López y Olivos garantizando que todos los colaboradores que se desempeñaban allí sean reubicados", confirmaron.

Por otro lado, ratificaron que Alsea continuará operando en el país las dos marcas que sufrieron recortes, tal como lo hizo los últimos 14 años. "Hoy más que nunca, estamos comprometidos en continuar brindando una atención de excelencia a todos nuestros clientes de manera segura a través de delivery, take away y drive thru", apuntaron.

La marca Starbucks también se achicó en el país Fuente: Archivo

Ya a mediados del mes pasado, en medio de una ola de rumores, Alsea había confirmado públicamente la continuidad de las marcas Starbucks y Burger King en el mercado argentino. Puntualmente, el grupo mexicano emitió un comunicado oficial desmintiendo una posible salida del país.

La versión de que Alsea estaba interesado en retirarse de la Argentina empezó a circular a principios de año, cuando la empresa mexicana concretó la compra de la licencia de Starbucks para el mercado francés. En ese momento, Alsea analizó la posibilidad de desprenderse de sus operaciones en la Argentina para hacer caja e incluso le otorgó un mandato de venta a un banco local, aunque finalmente la operación fue declarada desierta.

