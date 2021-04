Búsqueda laboral: los errores que pueden arruinar una entrevista por Zoom

Las entrevistas por video ahora son la norma en el proceso de contratación. La consultora Gartner Research descubrió que el 86% de las compañías usan entrevistas no presenciales durante la pandemia. Al expandirse el trabajo remoto, esto puede continuar por algún tiempo.

Por esta razón, es más importante que nunca tener conocimiento de lo necesario para destacarse en un encuentro virtual. Por supuesto que aún se necesita de la preparación típica para una entrevista de trabajo: investigar la compañía, anticipar las preguntas que le harán, etcétera. Pero estar preparado para un primer plano ahora requiere nuevas capacidades e intereses. Estos son algunos de los errores más importantes que comete la gente, según los expertos.

1. Problemas con la tecnología

No hay nada que ponga freno más rápido a una entrevista que no estar familiarizado con la tecnología y tener problemas con su operación, dice Annie Lin, vicepresidente a cargo del departamento de recursos humanos de Lever, una plataforma de manejo de relaciones con talento. Lo mejor es asegurarse de conocer la plataforma que se utilizará para la entrevista y, si es posible, conseguir un amigo o familiar para hacer una sesión de práctica y sentirse cómodo con los recursos de la plataforma.

2. Fondos distractivos

Se sabe que siempre hay que estar atento a como se ve el ambiente en la entrevista. Pero no hay que dar por sentado que se ve igual de una entrevista a otra. “Encienda la cámara y vea lo que aparece en la pantalla. Si hay un tacho de basura o un estante desordenado, ponga orden”, dice la experta en lenguaje corporal Patti Wood, que asesora para entrevistas de video. Wood dice que también es buena idea simplificar el fondo. Lo mejor es eliminar todo lo que podría ser distractivo o que moleste. Pero está bien tener en el fondo algún cuadro interesante o algo que se comente en la conversación.

3. Presentación personal

“Usted puede tener planeado un conjunto matador, pero verifique cómo se ve a través de la cámara, sentándose para asegurarse de que nada se vea mal o raro”, dice Wood. El color azul se ve bien en cámara. Hay que evitar las camperas abultadas. Y asegurarse de tener bien el cuello de la camisa. También es buena idea controlar la iluminación, dice la asesora de carreras Irina Cozma. La iluminación desde atrás puede hacer que resulte difícil ver el rostro. Los focos de luz pueden dar al ambiente una iluminación que lo haga ver bien. Hay una amplia disponibilidad de versiones baratas online.

Lo que se ve (y lo que no) durante una videollamada muchas veces obliga a revisar la ropa, el fondo y más elementos que construyen la imagen que damos en pantalla Shutterstock

4. Mal impacto de entrada

Más allá de cómo se ve uno, hay unos pocos segundos para dar una buena impresión de entrada en una entrevista, dice Lin. Por esta razón no hay que apresurarse a iniciar la entrevista y asegurarse de que haya un momento inicial para romper el hielo. Ese momento puede afectar mucho como lo percibe la gente.

5. Indicios de incomodidad

Todos tenemos “indicios de incomodidad”, dice Wood. Pueden ser pequeños toques en nuestro rostro o cuello, por ejemplo, cuando estamos nerviosos. “Estos son indicios normales de estrés, lo hacemos constantemente, pero se incrementan en las entrevistas en cámara”, dice. No tema usar gestos con las manos, que puedan reducir los indicios de incomodidad, dice Wood. No trate de estar quieto, no querrá verse “congelado”, agrega. Piense en el lugar en que apoyará sus manos fuera de cámara.

6. Estar encorvado

Estar encorvado en video es tan visible como estar encorvado en persona y no da buena impresión, dice Cozma. Si es posible hay que considerar la posibilidad de estar parado durante la entrevista, lo que podría mejorar la postura, facilitar la respiración si se pone nervioso y aumentar la energía. Si eso no es posible, hay que sentarse erguido y asegurarse de aparecer energético y concentrado.

7. Falta de concentración

Wood sugiere practicar mantener contacto visual con la cámara con alguien que lo salude y le haga preguntas. Si está en una entrevista de panel con múltiples personas, concéntrese en la que le hace la pregunta, para tener interacciones individuales.

8. Despedirse mal

Es famoso que la leyenda del béisbol Yogi Berra decía “no se acaba hasta que se acaba”. Y eso vale también para las entrevistas de vídeo. Wood alerta respecto de hacer una mueca o decir algo fuera de sintonía hasta estar seguro de haberse desconectado. “Asegúrese de haber apagado la cámara y todo lo demás antes de dejar escapar un suspiro, hacer una mueca o un comentario. Se sorprendería de la cantidad de veces de que hay una última mirada de alguien que dice “que desgracia” o alguna mala palabra, creyendo haber ‘terminado’”, asegura la especialista ß