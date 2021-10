Catalina Hornos: “Entendí que las oportunidades que yo había tenido no las merecía si no las podía transformar en oportunidades para otros”

“Esta nave especial que despegaba de un país bajo el lema de no meternos en la grieta y de ver qué es lo que ocurría con las oportunidades, ahora aterriza en la Argentina real”, expresó José Del Río, moderador del séptimo encuentro de “Negocios del Futuro”, evento organizado por LA NACION, a modo de introducción para presentar a Catalina Hornos, directora General de Haciendo Camino.

En un primer momento, Hornos realizó un racconto de su historia personal que la llevó a dirigir la fundación que tiene 12 Centros de Desarrollo Infantil y Fortalecimiento Familiar en Santiago del Estero y Chaco, y lleva diagnosticados nutricionalmente a más de 20.000 niño y niñas. También es madre de 11 niños, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 22 años. Contó cómo impactaron en ella las palabras de una directora de colegio en Añatuya, cuando estaba realizando una práctica de orientación vocacional en un colegio de la localidad, quien le dijo que ellos no necesitaban gente de paso, sino personas que se quedaran a trabajar allí.

Hornos contó cómo situaciones cotidianas, como ver personas morir por el mal de Chagas o mujeres perder embarazos, fueron los motivos que la llevaron a tomar la decisión de radicarse en Santiago del Estero y empezar a trabajar para construir la fundación. “Fue entender que las oportunidades que yo había tenido no las merecía si no las podía transformar en oportunidades para otros”, sintetizó Hornos.

Luego, se proyectó un video institucional de Haciendo Camino, que está narrado en primera persona por un niño de dos años que cuenta todas las peripecias de su vida cotidiana, desde que se despierta, hasta que asiste a un centro de la fundación junto a su madre y su hermano bebe. En el conmovedor relato, se puede apreciar el impacto positivo de la ONG en la vida de este niño.

Catalina Hornos, directora general de Haciendo Camino, dialoga con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION Fabián Malavolta

“Me duele ver esas dos Argentinas”, expresó Hornos al referirse a las diferencias que existen en términos de oportunidades, para aquellos que están desplazados y que no cuentan con sus necesidades básicas cubiertas, como alimentarse todos los días, tener acceso a agua potable y tener un baño, o que corren el riesgo de morir por enfermedades curables por no tener acceso a la salud. A esta realidad se le sumó el impacto negativo de la pandemia.

“Donde hay una familia con hijos desnutridos, hay una complejidad de problemas, como la violencia, y si no abordás todo junto, no cambiás la realidad”, explicó Hornos, al tiempo que indicó que no se ubica en la queja, ni en buscar culpables, que eso “le da lo mismo”, porque lo que le importa es la solución. “Si todos podemos transformar la realidad, también es nuestra responsabilidad”, sentenció.

A la hora de comentar cómo vence los momentos de dificultad, Hornos se refirió al impacto que tuvo la pandemia en su dinámica familiar, y que el seguimiento educativo de todos sus hijos fue durísimo, pero que, al mismo tiempo, al estar en contacto con otra realidad, ve toda la abundancia que tiene y que por ese motivo no puede quejarse. También destacó el tiempo de calidad de pudo compartir en familia durante ese período.

Por último, contó que la mayor satisfacción en su vida se la dan sus hijos. Su hija más grande, por ejemplo, quien trabaja, se paga sus estudios y vive con su novio, le da mucho orgullo. Pero no lo ve como un logro de ella, sino de su hija. “Es el ejemplo de que con oportunidades las personas tienen la posibilidad de lograr cosas muy buenas”, expresó sonriente.