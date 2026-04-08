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“Cautelosamente optimistas”: Coca-Cola ve señales de recuperación del consumo en la Argentina

Arca Continental, el segundo mayor embotellador de la gaseosa en la región, destacó una mejora sostenida de las ventas en el norte del país

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Arca Continental es el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en la región y en la Argentina opera en el norte del país
Arca Continental es el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en la región y en la Argentina opera en el norte del país

Arca Continental, el gigante mexicano y segundo embotellador de Coca-Cola en América Latina, comienza a ver signos de una recuperación más sostenida del consumo masivo en la Argentina, aunque mantiene una mirada prudente sobre la evolución del mercado.

“Consideramos que en muchos sentidos tocó fondo. La recuperación empieza a darse y ya vemos señales de que es sostenida”, aseguró Ulises Fernández de Lara, director de Finanzas y Relación con Inversionistas de la compañía, en una entrevista con Bloomberg Línea.

El Banco Mundial prevé que la economía argentina estará entre las de mayor crecimiento en la región este año y el próximo

La empresa, que opera en el país desde 2008, atravesó distintos ciclos económicos locales. Según explicó el ejecutivo, en experiencias previas la recuperación tendía a ser efímera, lo que explica el enfoque actual. “La palabra que usamos cuando hablamos de Argentina es que somos cautelosamente optimistas”, señaló.

Ulises Fernández Lara: “La palabra que usamos cuando hablamos de Argentina es que somos cautelosamente optimistas”
Ulises Fernández Lara: “La palabra que usamos cuando hablamos de Argentina es que somos cautelosamente optimistas”

En esta oportunidad, sin embargo, Fernández de Lara identifica algunos factores que podrían sostener la mejora: la estabilización del tipo de cambio, la desaceleración de la inflación y una mayor flexibilidad regulatoria para que las empresas puedan girar dividendos al exterior. “Todavía a cuentagotas, pero ya hay más flexibilidad”, afirmó.

Pese a estos indicios, la Argentina sigue siendo el principal foco de preocupación dentro del mapa global de la compañía, que también tiene operaciones en México, Perú, Ecuador y Estados Unidos. Arca Continental, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una capitalización de mercado cercana a los US$19.600 millones.

En Arca, que embotella y comercializa los productos de Coca-Cola en Tucumán, Salta, Corrientes y Formosa, destacan que su mercado presenta rasgos propios, con un mayor peso del empleo público, un consumidor “más resiliente” y una demanda que es impulsada, principalmente, por el llamado canal tradicional en desmedro de los grandes supermercados.

De cara a los próximos meses, la compañía también proyecta un impulso adicional vinculado al Mundial de fútbol. En la empresa destacaron que históricamente, estos eventos generan un aumento en el volumen de ventas de entre 4% y 5% y que a nivel local en Qatar 2022 el incremento llegó al 7 por ciento. “Esperamos que la Argentina vuelva a ser campeón del Mundial. De todos los países en los que operamos, es donde vemos mayores probabilidades”, concluyó el ejecutivo mexicano.

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