Cuotas sin interés: un salvavidas para reactivar un consumo a la deriva

El freno se siente en todos los sectores de la economía. Casi ningún rubro escapa al bajón de consumo y poco a poco las estrategias de atracción al consumidor mediante financiamiento, cuotas y descuentos vuelve a las vidrieras.

Consumidores con billeteras mucho menos abultadas y la necesidad de una reactivación de las ventas conjugado con la baja de tasas de interés de referencia por parte del Banco Central y la desaceleración en los datos de inflación animan a la oferta de planes de cuotas sin interés a 6 y 12 meses que hacía tiempo no se veían.

Los datos relevados por Youniversal, consultora de investigación y tendencias, es contundente: uno de cada dos argentinos declara que no le alcanzan los ingresos para llegar a fin de mes. Solo el 14% asegura que sus ingresos cubren sus gastos y otro 37% sostiene que le alcanzan con lo justo y carece de capacidad de ahorro.

“En ese contexto, las promociones cobran una relevancia particular, siendo que casi 9 de cada 10 encuestados tuvo que renunciar o disminuir el nivel de consumo en los últimos tres meses”, explica Ximena Díaz Alarcón, Co-Fundadora y CEO de la consultora. “En promedio, cada persona, suprimió o disminuyó el consumo en cinco categorías distintas”, enfatiza.

Según los datos del Indice Payway, las cuotas mandan. “Del análisis del consumo con tarjeta de crédito se destaca la consolidación en las opciones de pagos hasta seis cuotas, representando casi el 90% del total financiado”, revela Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.

Guillermo Babero, socio de First Capital Group, consultora que mensualmente releva el volumen de compras con tarjeta de crédito y la evolución del uso de la financiación, resalta que “luego de varios meses por debajo de la inflación del mes, se observa un crecimiento real de la cartera financiada con plásticos”.

“La baja de las tasas que se viene operando en los últimos meses tanto en el programa Cuota Simple como en el resto de las financiaciones y la aparición de ofertas de cuotas sin interés en algunos artículos, están recuperado a este sector del consumo”, describe.

La tasa de interés del programa Cuota Simple (ex Ahora 12) -al igual que los niveles de financiación que aplican bancos y emisoras de tarjetas- está ligada a la tasa de referencia del BCRA que en la gestión de presidente Javier Milei ya bajó en cinco oportunidades. La ultima a principios de mayo (cuando pasó 60% a 50%, dejó la tasa de referencia para el programa Cuota Simple en 42,5% (se calcula como el 85% de la tasa de referencia del BCRA), lo que significa un 3,5% mensual. Los especialistas además creen que los recortes del BCRA no serán los últimos, con su consiguiente impacto en la financiación con tarjetas de crédito.

En ese sentido, Barbero de First Capital, subraya que “algunos compradores especulativos, pueden estar atrasando sus consumos a la espera de nuevas bajas en el interés y en los precios nominales de los artículos”.

Las compras en cuotas vienen creciendo en los supermercados Daniel Basualdo

“Las promociones son clave para aliviar el out of pocket restringido y las cuotas son también una herramienta valorada, siempre que no tengan intereses”, dice Diaz Alarcón. “En el imaginario del consumidor, le ‘ganan’ de este modo a la inflación cuanto más cuotas tenga una compra. Ahora bien, esto aplica mejor a bienes como indumentaria, viajes, electrodomésticos u otras categorías que se amorticen en el uso, porque el consumidor rechaza o le molesta tener que pagar en cuota alimentos”, define.

¿Quién hace la promo?

En los bancos y entidades emisoras de tarjetas de crédito manejan en off toda la información relacionada a quién termina financiando las 6 o 12 cuotas sin interés y quien se hace cargo del costo de los reintegros en el caso de promociones con devolución de un porcentaje de la compra.

Desde un banco de primera línea con muchos beneficios vigentes aportan que “todas las promociones son diferentes en cuanto a quién la financia. En la mayoría de los casos son negociaciones compartidas, hay casos en donde el 100% lo financia el comercio, otros en los que las tarjetas hacen un aporte, y también casos en los que el banco corre con la inversión. Esto aplica tanto para descuentos como para cuotas sin interés, aunque de alguna manera los precios puedan ya llegar a incluir esa financiación que luego se muestra como sin interés”.

Para los consumidores ansiosos de saber cuales el mejor “deal” la web www.infleta.com.ar permite comparar en pocos minutos cuál es la opción mas ventajosa entre, por ejemplo, dos alternativas de pago: cuotas o contado pero con descuento.

Por donde recortar

La caída del consumo perdonó pocos segmentos de consumo. “Los encuestados declaran haber tomado varias medidas en los últimos tres meses para hacer rendir más su dinero o economizar”, cuenta Díaz Alarcón.

Del relevamiento de Youniversal surge que el 60% de los consumidores asegura estar más atentos a las promociones y descuentos, mientras que otro 44% está comprando más segundas marcas, por una cuestión de precio. El 40% de los hogares solo están haciendo las compras “al día”, limitándose a los productos que necesitan y un 34% sostiene se limitan a llevarse artículos en promoción. Además, un 23% de los consumidores declara hacer búsquedas previas online para conseguir mejores precios antes de comprar

De la investigación y análisis del Indice Payway, en tanto, surge que durante los primeros meses del año solo dos rubros crecieron interanualmente en transacciones tanto con tarjetas de crédito como debito: los supermercados que tuvieron un alza del 29% y las estaciones de servicio con un 13 por ciento. Sin embargo, ambas categorías no resistieron en la comparación contra fines de 2023. En el caso, puntual de los super la baja fue del 6 por ciento.

Por su parte, los consumos que más sintieron la crisis de la demanda fueron los artículos de construcción (con una baja del 14,2% frente al mismo período de 2023 y del 25% contra el último trimestre) e indumentaria, con descensos del 12,3 y 31%, respectivamente. En la lista de los más golpeados hay que incluir al rubro farmacias, con una baja interanual del 10,8 por ciento.

Es justamente a estos sectores donde apuntan las promociones que empiezan a crecer. En la plaza ya es posible cruzarse con bancos que ofrecen doce cuotas sin interés en días y rubros específicos o que aplican esta modalidad de pago financiado cuando la compra supera un determinado monto (la tentación a sumar algo más para “llevarse” el beneficio de las cuotas).

Díaz Alarcón suma más detalles de las preferencias del consumidor cuyo poder adquisitivo se va desmoronando. “Las categorías más valoradas a la hora de acceder a promociones, tienen que ver con la cobertura de lo básico esto es alimentos y bebidas, le siguen indumentaria y calzado con un 55%, vacaciones o viajes con un 47 por ciento”.

Finalmente resalta la ejecutiva de Youniversal que “como estrategia de las marcas, vemos como interesante la conexión emocional de proponer mantener precios. Como en el caso de Carrefour y sus ‘precios corajudos’, Dia con su propuesta de ‘Con Día llegás’ o Quilmes y su pacto porrón con la cerveza que tendrá 3 meses el mismo precio, o Coca-Cola y sus retornables. Son formas de estar cerca de la gente cuando más lo necesita, algo valorado en estos tiempos”.