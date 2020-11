Miguel Espeche (psicólogo), José Del Rio (LA NACION) y Ana Iparraguirre (Dynamis Consulting) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Solo el 7% de los países están liderados por mujeres. Y las que llegan a esos puestos la tienen muy difícil, en general son realmente excepcionales", apuntó la consultora política Ana Iparraguirre, durante la sexta edición del evento Mujeres Líderes, organizado por LA NACION.

Según Iparraguirre, directora de Dynamis Consulting, todavía "estamos lejos" de la paridad de género, sobre todo si se tiene en cuenta que el 25% de los parlamentarios son mujeres. Sin embargo, resaltó que en los últimos años hubo un gran crecimiento de mujeres ocupando cargos políticos, apoyado principalmente por la ley de cupos femeninos, medida impulsada en varios países del mundo.

"Entra el debate del cupo y la meritocracia, que es una herramienta para acelerar esa cancha un poco antes, pero no es suficiente. Si ponemos al cupo como el último ejemplo a alcanzar, tampoco vamos a llevar a lo que realmente queremos, que es la equidad", agregó.

Miguel Espeche, psicólogo especialista en vínculos Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Además, la consultora manifestó que cuando las mujeres están en el poder y forman parte de la toma de decisiones, contribuyen a que los resultados sean mejores y los consensos más duraderos: "No digo que todas las mujeres tengan el mismo liderazgo, pero si no tenemos todas las voces en las mesas, la decisión última termina teniendo peores resultados o resultados más pobres".

"Lo que sí, lo que he aprendido en política una y otra vez, es que las mujeres suelen tener mejor capacidad de atender lo global, el contexto general, y al mismo tiempo estar focalizada en los detalles más chiquititos del proyecto. Eso ayuda a tener una comprensión más global de los problemas", consideró Iparraguirre durante el panel moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Otro de los atributos más asociados a las mujeres en el poder es la empatía. Y para el psicólogo especialista en vínculos y colaborador de LA NACION, Miguel Espeche, tal característica tiene un "doble filo", ya que se instaura la falsa creencia de que la mujer no podrá tomar decisiones drásticas.

Ana Iparraguirre, consultora política y directora de Dynamis Consulting Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"A la hora de dirigir, está bueno que la empatía sea importante, pero que esté complementado con la asertividad y la posibilidad de tomar decisiones rotundas, que es lo que adjudica a las mujeres la imposibilidad de hacerlo. Cuando se hace dicen '¡qué mala onda esa mujer!', y esto no pasa con los varones. Está bueno que la empatía entre al circuito de decisiones", explicó.

En relación al reciente triunfo de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos, Iparraguirre afirmó que "marca un cambio de época", ya que no solo es la primera mujer en ocupar dicho cargo, sino también porque es una mujer de color e hija de inmigrantes.

Otras líderes de quienes hizo mención fueron Angela Merkel y Margaret Thatcher, debido a que cuando se sumergieron en la política el mandato era "parecer lo menos mujer posible" y tenían que vestir con un estilo andrógino. "No hace mucho atrás, Hilary Clinton andaba con pantsuit para que los medios no hablaran de lo que tenía puesto sino de lo que decía. Todavía hay rasgos de esto. No hay un liderazgo único, pero vemos algunos indicios de que se está moviendo en la dirección correcta", consideró.

En el mismo sentido apuntó el psicólogo Espeche: "Hay un estilo de liderazgo y es la posibilidad de insuflar un deseo y llevarlo adelante. Después, la singularidad de cada uno involucra al género y, ahí, primero que hay cierta beligerancia sobre cuáles son los rasgos femeninos y masculinos. Pero lo que está bueno es que los estilos de cada uno son pertinentes, no es que tenés que disfrazarte de hombre para ser líder".

Las empresas con un rol social

El impacto social no se logra solo desde la política, sino también desde las pequeñas y grandes compañías. Con el objetivo de impulsar la creación de emprendimientos que intentan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo, la argentina Cecilia Chapiro fundó la empresa social Yunus & Youth en 2014, en conjunto con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

"Cuando la fundé me focalicé en dos necesidad que vi. Por un lado, en la necesidad de muchos jóvenes apasionados por resolver una problemática social, pero desde un modelo sustentable en el que puedan desarrollar, sin donaciones. Como una empresa, pero con un fin notablemente social. Por otro lado, en el rol de las mujeres en las grandes empresas. Se hizo evidente esta necesidad de las grandes empresas, que buscan desarrollar líderes emprendedores, que piensen en nuevos procesos, ideas, que innoven también incluyendo la parte social. Buscamos unir esas dos necesidades", explicó.

José Del Rio (LA NACION) dialogó con Cecilia Chapiro, fundadora de la empresa social Yunus Youth Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

A modo de ejemplo, Chapiro indicó que actualmente trabajan con un líder corporativo de Red Bull, que apoya a un emprendedor de Kenia a través de su experiencia empresarial y lo asesora sobre cómo desarrollar productos que generen impacto. "Generan un valor de ambos lados de la cadena. Los emprendedores sociales se fortalecen del sector corporativo con esta nueva mentalidad y desde el lado corporativo ejercitan el músculo entrepreneur, que se tiene que desarrollar con más exposición a este tipo de encuentros", graficó.

Respecto a las mujeres que lideran el impacto social, la fundadora de Yunus & Youth indicó que si bien cada vez más mujeres encabezan este tipo de iniciativas, las emprendedoras que llegan a recibir la inversión de los grandes fondos son menos del 5% en Estados Unidos. "Es minúsculo. Definitivamente se necesitan más mujeres que entran en este ecosistema y que puedan recibir el apoyo del ecosistema para que sigan creciendo sus iniciativas y sigan generando este impacto social positivo", expresó.

En relación a este punto, el psicólogo Espeche subrayó que el poder transformador de las mujeres está en ellas y en las organizaciones que se inclinan por la diversidad. "Cuando se abren las puertas a lo diverso, no solamente recibís un caudal de gente muy inteligente, copada y con cabeza distinta, sino que habla de vos como alguien dúctil e inteligente. Por eso no me extraña que las empresas que incorporan mujeres tengan mayor capacidad y mayor eficacia. Porque anquilosarse solamente queriendo lo igual, eso desnaturaliza cualquier proceso y cualquier emprendimiento", concluyó.

