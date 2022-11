Determinación y resultados, las claves de las mujeres que llegaron a la cima

escuchar

En las bases de las empresas, existe un semillero de mujeres con amplias capacidades que luego no llegan a los puestos jerárquicos. En un panel del evento Mujeres Líderes organizado por LA NACION, tres máximas ejecutivas de empresas multinacionales con base en la Argentina compartieron cuáles son las claves para que las mujeres lleguen a ocupar los puestos más altos dentro de las empresas.

La concientización es una de las aristas más relevantes para María Sol Quibel, directora General del Grupo Merck en la Argentina. “Lo más importante para nosotros es educar. Las nuevas generaciones lo traen en su ADN y lenguaje pero no todo el mundo, por eso nos importa poner a todo el mundo en la misma página”, dijo en la octava edición del evento.

En esta línea de pensamiento, Ivana Dip, CEO de BMW Group, coincidió en que “primero hay que visibilizar y después ver cómo hacer para promover”. Culturalmente, el área encargada de esta tarea es el mundo de la Publicidad. Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson Argentina, lleva más de 30 años en este universo, y destacó que “lo que está cambiando es el dar visibilidad, porque lo que no mostramos es como que no existe”, y en esa línea entra la visibilización de mujeres que llegaron a puestos de liderazgo.

Ivana Dip, CEO de BMW Group Chiara Malavolta

Uno de los ejes de la charla fue la cobertura de la palabra “inclusión”. Desde su rol, Cole reforzó la idea de que “no solamente cuando hablamos de diversidad hablamos de mujeres. Como creadores de comunicación tenemos que tener representantes de distintos niveles socioeconómicos y discapacidades”. Actualmente, estas representaciones no alcanzan a los argentinos, ya que comentó que según estudios, el 70% de la personas en el país no se siente representado por las publicidades locales.

Las empresas también colaboran en esta inclusión a partir de medidas y espacios, como políticas desde baños sin géneros, glosarios inclusivos, agendas de diversidad y actividades relacionadas. Para la máxima responsable de la filial local de BMW, el accionar individual prevalece por sobre el corporativo: “Es importante cómo uno desde su lugar puede ser tutor, mentor y ayudar a crecer a otro y desde nuestro rol de liderazgo podemos aportar en eso”.

Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson Argentina Chiara Malavolta

El camino al éxito

En el panel se mostraron dos versiones distintas del camino femenino hacia el liderazgo. Para Quibel, fue la determinación brutal en su primera entrevista la que marcó la cancha en la que se metería a jugar hasta ganar. “En la entrevista con el gerente General me preguntó dónde te ves a futuro, y yo le dije ahí”, le respondió determinada señalando la silla de su entrevistador. Por otro lado, para las ejecutivas de Wunderman Thompson y BMW Group el camino se hizo al andar. “Traté de disfrutar el camino y llegar ahí no fue el objetivo. La diferencia es que no nos pusimos un no, siempre estuvo esa posibilidad abierta. Es una invitación a todos los grupos diversos a dedicar tiempo a ese networking y ocupar espacios”, dijo Dip.

El factor común en el discurso de las invitadas fueron las oportunidades y la demostración de la capacidad a través de resultados. Para Quibel, “hay una dosis de oportunidad siempre, pero lo importante son los resultados y decir lo que queremos”. Este concepto lejos está del cupo femenino, una estrategia que ella considera cortoplacista. “Si no trabajamos en planes de desarrollo de mujeres jóvenes y no generamos oportunidades en el largo plazo vamos a seguir recayendo en las cuotas”, agregó. Concordó con ella Cole -elegida Women to watch en 2016 y destacada dentro de las 100 women role model 2020 según Yahoo finance-, quien opinó que “como mujeres líderes tenemos que ayudar a personas a abrir puertas y oportunidades. Por ejemplo, a la gente que no vive en Buenos Aires también hay que darle la oportunidad a partir del trabajo híbrido”.

María Sol Quibel, directora General del Grupo Merck en la Argentina Chiara Malavolta

En el caso de las tres empresas que representan en la Argentina, hay más mujeres que varones trabajando. A pesar del logro a nivel país, destacaron que ni en la región ni en el mundo esto se replica y que todavía queda mucho por avanzar en términos de presencia femenina.

Madres y ejecutivas

Uno de los temas más candentes cuando se habla de las oportunidades de las mujeres en el mundo corporativo es el de los sacrificios que se hacen, generalmente vinculados a la maternidad. Cole reconoció que su performance como empleada y madre de mellizos estaba a la mitad en ambos casos y sentía que estaba en falta en ambas tareas, aunque cada mujer lo transita a su manera. Desde el core de las empresas, para Dip el prejuicio a la maternidad sigue latente: “Me sigue pareciendo que un padre que muestra la foto de sus hijos todos les dicen `Que ternura´ y una madre que muestra lo mismo le cuestionan si estará dedicando el tiempo correspondiente al trabajo”. Por eso, cree que ese tema queda pendiente de resolver.

Ivana Dip (BMW), José Del Rio (LA NACION), María Sol Quibel (Merck) y Victoria Cole (Wunderman Thompson) Chiara Malavolta

Tener hijos ya no responde a la imagen tradicional de la mujer que los cuida en la casa y el hombre siendo el proveedor económico. “Si tuve tres hijos es porque hay un papá en casa súper presente; uno prioriza lo que quiere”, aclaró Dip, oriunda de la provincia de Santa Fe quien decidió exportar su carrera al exterior y en el pasado trabajó en Alemania y España.

En el saber popular, una madre que trabaja a tiempo completo es una madre que hace sacrificios. Por su parte, Quibel opina que “uno sacrifica lo que quiere sacrificar” ya que para ella “se trata de planificar”. Esa organización es la que cree que se tiene que mostrar en todos los casos, más allá de si hay o no hijos en la escena. “Hay gente que dice que no tengo vida pero yo tengo la vida que yo quiero tener. Es bueno reservarse espacios en la agenda para hacer lo que a uno le gusta porque es importante el ejemplo que uno da. Si la gente que quiere desarrollarse ve que no tengo vida, creo que no va a incentivar a querer desarrollarse en lugares de liderazgo”, finalizó.