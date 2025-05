Educando a Rita: diez novelas para ejecutivos sensibles

En la película británica Educando a Rita de 1983, Julie Walters y Michael Caine encarnan una pareja dispareja: Rita es una persona que busca superarse y el profesor Bryant (Michael Caine) le enseña. Rita, como muchos de los ejecutivos, es rápida, quiere desarrollarse profesionalmente pero para lograrlo necesita un mentor que la impulse y le sugiera buenas lecturas. Hoy vamos por el costado más emocional de los ejecutivos que muchas veces se pierden en el camino corporativo. Para este otoño, recomendamos diez novelas que buscan tocar su sensibilidad lectora para ayudarlo a ser mejor persona y, si es posible, mejor jefe también.

La literatura japonesa se está revelando para el público argentino. Sayaka Murata escribió La dependienta (Nefelibata, 2019) donde la protagonista, Keiko, una mujer de 36 años es empleada (dependienta) de una konbini, algo así como un supermercado japonés abierto las 24 horas del día. Keiko encuentra seguridad en ese lugar que para muchos podría ser nefasto y claustrofóbico. Pero no, ella siente que encaja perfectamente con ese esquema estricto de trabajo con un manual que le dice lo que debe y no hacer. Eso le soluciona la vida. El libro explora el mundo laboral de reglas claras y estrictas pero, sobre todo, la vida personal de una persona soltera que no logra alinearse con los designios de una sociedad conservadora que hubiera querido que Keiko fuera universitaria, esposa sumisa y madre protectora. Un libro dramático e hilarante sobre el rol de la mujer en el trabajo y la sociedad y también la enajenación que nos puede producir un trabajo rutinario.

Los prejuicios sociales son también tomados por Patricia Gutiérrez en su libro La última piel (Bärenhaus, 2025). Para quienes les guste indagar en el pasado del país y las historias de inmigrantes, este es el libro adecuado. En 1927, Buenos Aires es un hervidero de contrastes entre la tradición y la modernidad, donde el tango y el jazz se entrelazan en un clima de efervescencia cultural y tensiones sociales y políticas. Y aquí es donde aparecen dos personajes que el lector va a amar (si es que el ejecutivo lector logra ese sentimiento). Nélida, hija de inmigrantes gallegos, vive con su familia en Chacarita. Es modista y quiere ser diseñadora de renombre. Y, como es de esperarse, encuentra muchísimos obstáculos para el desarrollo de su carrera. León, es hijo de una familia conservadora de padre militar. Pero León es rebelde y no quiere seguir el camino trazado por el padre. El azar o el destino une a estos dos personajes entrañables en un momento del país al borde de una transformación que cambiará todo.

En Mares de furia, Federico Andahazi cuenta la historia de Hipólito Bouchard, el francés que recibió la nacionalidad argentina por su lucha por la independencia Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Tres novelas para quienes les gusta la historia mezclada con la ficción. La primera es del gran Federico Andahazi, el autor de la premiada y multitraducida El Anatomista y también ganador del Premio Planeta. Esta vez nos deslumbra con Mares de furia (Grijalbo, 2025) la historia de Hipólito Bouchard, el francés que recibió la nacionalidad argentina por su lucha por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Perú. Bouchard fue un corsario que dio la vuelta al mundo con la fragata La Argentina y planta la bandera argentina en California. Si señores directivos, Bouchard hizo que California fuera argentina por una semana. Con un estilo que evoca las grandes novelas de aventuras y piratas, Andahazi nos sumerge en un relato épico donde la gloria y ambición se entrelazan con un torbellino de intrigas políticas, nada que asombre a un CEO local pero que seguramente podrá aprender a lidiar con el estilos brutales, intereses cruzados y alianzas frágiles. Andahazi mantiene al lector en vilo hasta el final.

En su novela Einstein en un quilombo, Ariel Magnus cuenta una historia que entrelaza ficción y realidad Alejandro Guyot

Otra novela donde la ficción y la historia se entrelaza es Einstein en un quilombo (Edhasa, 2025) de Ariel Magnus. Einstein llega al país en 1925 y ya era una celebridad mundial. Había alumbrado la teoría de la relatividad y ganado el Premio Nobel de Física. La expectativa en el país era inmensa. Mientras tanto dos detectives tratan de resolver un crimen misterioso donde Einstein se ve envuelto por rumores de su visita a un prostíbulo. Él, que descubrió la relatividad, de golpe es sometido a la imprecisión de los acontecimientos. La vida pública y privada de los personajes (y por qué no de los directivos que estén leyendo este artículo) se mezclan aunque los protagonistas no quieran.

Finalmente, una ficción escrita por el creador de best sellers, Eduardo Sacheri. En Demasiado lejos (Alfaguara, 2025), el autor imagina un 2 de abril de 1982 donde empiezan tres meses de felicidad y angustia, donde los argentinos pasaremos de la euforia a la desolación. Y comienza también la pesadilla de Carlitos, Antonio y el Conejo, soldados conscriptos clase 1962 recién licenciados que son reincorporados y enviados a pelear. A miles de kilómetros del escenario del conflicto, en medio de la desinformación, la guerra es una abstracción, un relato borroso que cada uno puebla con sus propias fantasías. Este libro no sólo despertará la memoria del lector, también le permitirá entender el valor de lo real y lo ficticio en la comunicación y el impacto de una realidad inventada.

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores (Alfaguara, 2025) es el libro ganador del Premio Clarín Novela 2024. Su autor es Roberto Chuit Roganovich, un joven de 32 años multipremiado (ganó el Premio Futurock 2022, el del Fondo Nacional de las Artes­­-cuentos- en 2023). Del género “new weird” este libro mezcla cuatro historias En la novela hay cuatro voces, muy distantes en el tiempo. La primera es la de un capellán, un decán, que a través de una especie de conjuro le va narrando lo que sucede en América a Isabel la Católica. Una segunda voz: el diario de un funcionario argentino que viaje a la Londres victoriana en 1888 enviado por Roca y Juárez Celman. Una tercera voz en 1945, en tercera persona, sobre un biólogo japonés enviado a la Patagonia por un descubrimiento: la aparición de un bionte extraño en la costa argentina. Y una última historia, la más intimista que transcurre en 2036. El género “new weird” nos sorprende con historias personales y la incorporación de algo extraño que nos habla de lo que no vemos, de la necesidad de estar preparados para algo diferente y de ver más allá de nuestras narices. Ideal para ejecutivos acostumbrados al hiper corto plazo.

En Demasiado lejos, Eduardo Sacheri imagina un 2 de abril de 1982 donde empiezan tres meses de felicidad y angustia, donde los argentinos pasan de la euforia a la desolación Valeria Rotman - LA NACION

San José dormido (Futurock, 2025) de José Ignacio Scasserra es el ganador del premio de esa editorial en 2024. Una obra exquisita que indaga sobre los vínculos afectivos, el amor, el deseo, la familia en la época del covid. Una pareja gay hace cuarentena en el convento de las hermanas de San José de pinerolo, ubicado en Jovita, en la pampa cordobesa. El encierro, la enfermedad y las propias vidas pasadas de los personajes hace de esta novela exquisita una obra necesaria para poder entenderse a uno mismo y comprender el impacto de las decisiones personales y el apoyo del propio contexto. Una ficción dramática con tintes cómicos que permitirá a los ejecutivos poner freno de mano y pensar en sus vidas y cómo llegaron a ser quiénes son.

Arderá el viento (Alfaguara, 2025), Premio Alfaguara 2025 de Guillermo Saccomanno, transcurre en un pueblo de la costa donde un matrimonio con dos hijos compra un hotel. En poco tiempo el noble húngaro dedicado al arte, su mujer sensual y sus dos hijos se irán volviendo de manera imperceptible pero segura, el hilo que enhebra la miseria, la corrupción y las bajezas de todos los pobladores. Una novela que nos habla de la política, el narco, la policía, el periodismo y del deterioro que acaba por ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo.

Bajamos más al mundo de las emociones y nos encontramos con una realidad difícil de digerir. El silencio como laberinto de Andrea Ciporkin (Dain, 2025) cuenta la historia de Cami, secuestrada para la trata de personas desde tan niña que hasta considera a Cocó, la madama del lugar (“El Pantanito”), como su propia madre. Tras la temprana muerte de Caro, amiga suya y una de las más explotadas, Cami escapa, pero el camino hacia la verdad, hacia la vida que le negaron, no será fácil. Esta novela —finalista del Premio Futurock y de La Bestia Equilátera— muestra la corrupción alrededor de la trata de personas, el maltrato infantil, y ofrece, a pesar de ello, una narrativa de esperanza y, para sorpresa mayor, contado con cierto humor incómodo. El silencio como laberinto es la novela debut de Andrea Ciporkin, que explora temas profundamente sociales, e invita a la reflexión sobre la condición humana, la violencia y la búsqueda de liberación tanto física como espiritual.

¿Qué nos pasa cuando ya no estamos trabajando y estamos retirados? Muchos ejecutivos y profesionales tratan de no imaginar ese momento. Budín del cielo (Sigilo, 2025) de María Luque, es la historia de Rosa. Rosa es una señora feliz, profesora de matemáticas jubilada, vive sola en su departamento. Las horas vacías, esas que se hacen eternas para cualquiera que dejó de trabajar, Rosa las llena con visitas al médico, a su vecina Norma ya la plaza para hablar con los pájaros. Una novela sin grandes conflictos, pero con mucho que contar desde adentro, desde la emoción, para poder abordar nuestra soledad. El budín del cielo es su especialidad, que permitirá un enlace con personas de su pasado y el reconocimiento de la importancia de no estar solos y abrirse a que al final de la vida, también hay vida.