Fate le vende a Aluar parte de su predio por US$27 millones

Tras anunciar el cierre de su planta productora neumáticos radiales en San Fernando, Fate avanza en una operación clave. La compañía vendió a Aluar -productora de aluminio propiedad del mismo grupo- una fracción de 12,7 hectáreas de su predio por US$27 millones.

La operación -formalizada el 13 de febrero y comunicada hoy a la Comisión Nacional de Valores- comprende una superficie “vinculada actualmente a instalaciones que ocupa Aluar en su carácter de locataria y no afectan el área productiva de las instalaciones de Fate”.

De acuerdo con el detalle incluido en el acta de directorio, se trata del sector donde se encuentran oficinas administrativas, el centro de cómputos, el Centro de Capacitación de Carpinteros de la División Elaborados y espacios con potencial para almacenamiento energético y logística.

La propuesta de compra enviada por Aluar a Fate el 19 de enero estableció un precio promedio de US$211 por metro cuadrado, pagadero en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día previo a la firma. Además, incluyó un pacto de retroventa por cinco años: Fate podrá recomprar el predio si lo desea, con un adicional que va desde US$1,5 millones el primer año hasta US$7,5 millones el quinto.

Javier Madanes Quintanilla es dueño de Fate y Aluar

“Este espacio de capacitación no sólo tiene valor operativo inmediato, sino también un impacto directo en la calidad, eficiencia y desarrollo de recursos humanos especializados, constituyendo un activo estratégico para el crecimiento sostenido de la División”, señalaron en el documento.

Y ampliaron: “Adicionalmente, dentro del mismo predio se cuenta con la posibilidad de instalar equipamiento de almacenamiento de energía necesario para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicación realizada por la Secretaría de Energía en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional Almacenamiento Alma GBA’. Asimismo, el inmueble también ofrece potencial para la instalación de depósitos logísticos y para el desarrollo de alternativas de generación de energía renovable, lo que amplía su valor estratégico y su proyección de uso futuro”.

Venta, cierre y despidos

La operación fue dada a conocer en paralelo al cierre de la planta de San Fernando, tras más de 80 años de actividad. La empresa -propiedad de la familia Madanes Quintanilla, también accionista de Aluar- argumentó “cambios en las condiciones de mercado”. Desde hace años, la firma arrastraba un prolongado conflicto gremial, a lo que se sumó la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad.

El cierre derivó en 920 despidos y se produjo en la antesala del paro general convocado por la CGT por el debate legislativo de la reforma laboral. La venta del terreno se da cuando Fate debe enfrentar el costo millonario por las indemnizaciones.

La planta industrial de Fate está montada sobre un predio de 40 hectáreas y una superficie cubierta de 157.000 metros cuadrados. Dirigida actualmente por Javier Madanes Quintanilla, el sitio tenía una capacidad instalada para fabricar más de cinco millones de neumáticos por año, además de una línea para la reconstrucción de los mismos, de acuerdo a datos de su sitio web.