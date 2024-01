escuchar

Hace más de veinte años que Francisco Álvarez-Demalde está radicado en los Estados Unidos, pero sus vínculos con la Argentina, su país de origen, nunca se perdieron. No solo por los periódicos viajes que hace a Buenos Aires para visitar a familiares y amigos, sino también porque Riverwood Capital –el fondo de inversión que fundó hace 15 años junto con el norteamericano Jeff Parks y que se convirtió en una mayores jugadores globales en el mundo de la tecnología– viene apostando al talento argentino desde sus inicios, en una lista que incluye a Globant, Geopagos o Technisys.

De paso por la Argentina, Álvarez-Demalde adelantó a LA NACION cuáles son los nichos de negocios que está mirando para su nuevo fondo de US$1800 millones y aseguró que, más allá de las dificultades que enfrenta el país, el talento argentino sigue seduciendo a los inversores globales.

–¿Hace cuánto estás en Estados Unidos?

–Yo me había metido en el mundo de los emprendedores cuando estaba en la secundaria, durante la primera ola de internet. Lo primero que hice con amigos fue conectarme a una conferencia de internet y después empezaron a surgir las primeras startups, las puntocom, hasta que llegó la crisis del Nasdaq y explotó la burbuja, coincidiendo con la crisis argentina. En ese momento, yo estaba haciendo una licenciatura en Economía en San Andrés. Y en el último año me fui a Estados Unidos, en 2001, y me terminé quedando allá. Empecé a trabajar en banca de inversión, primero en Nueva York y después me mudé a California, donde entré en una de las grandes firmas de inversiones en compañías privadas, que se llama Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Ahí conocí a Jeff Parks, que después terminó siendo mi socio en Riverwood. Con Jeff comenzamos haciendo las primeras inversiones en empresas de tecnología hace veinte años y en 2008 nos lanzamos a hacer nuestra compañía.

–¿El foco siempre estuvo puesto en la tecnología?

–Sí, lo que hacemos en Riverwood es asociarnos y apoyar a emprendedores y compañías de tecnología que están en un estadio ya mediano. No hacemos la parte de venture capital o early stage, sino que buscamos invertir cuando una compañía ya está empezando a desarrollar su negocio, en una etapa en la que tiene el producto, tiene clientes, y el desafío pasa por escalar su negocio. Nos especializamos en la escalabilidad de compañías medianas.

–¿Con qué comenzó Riverwood? ¿Cuál fue la primera inversión?

–Entre las primeras inversiones estuvieron GoPro, que es la compañía de las cámaras, y Nutanix, que es una compañía pública en Estados Unidos que ofrecía una propuesta bastante avanzada en su tiempo para los procesos en la nube.

–¿El foco está puesto en empresas de Estados Unidos y de América Latina?

–Desde el principio invertimos en los dos mercados. Un 70/75% de las inversiones son empresas de Estados Unidos y el otro 20/25 son compañías latinoamericanas.

–¿Por qué eligieron el mercado latinoamericano?

–Obviamente influye el hecho de que yo haya nacido en la Argentina, pero nuestro equipo es muy diverso en cuanto a geografías y nacionalidades. En el mundo de la tecnología y la economía del conocimiento las barreras geográficas son cada vez menos relevantes. El capital humano puede estar en cualquier lugar del mundo y en Latinoamérica hay un potencial interesante, tanto en materia de clientes como de oportunidades de mercado. Brasil sigue siendo el primer mercado, seguido por México, pero también encontramos mucho talento en toda la región.

–Ustedes fueron uno de los primeros inversores en Globant en 2008. ¿Qué le vieron a la compañía en ese momento?

–Lo que nos atrajo de Globant fue que tenía un equipo muy especial, muy sólido, y una visión global desde el principio. Nosotros ya teníamos experiencia invirtiendo en empresas de software y en Globant encontramos un caso único en Latinoamérica de una compañía que estaba 100% focalizada en ofrecer un servicio global y que desde el día uno fue sumando clientes en Inglaterra, en Estados Unidos. No era algo común en ese momento.

–¿Cómo ven el mercado de la tecnología? ¿Qué empresas están buscando para invertir?

–Hace cuatro meses anunciamos el último fondo y logramos levantar US$1800 millones. La idea es mantener el esquema del 70% de las inversiones para Estados Unidos y el resto para Latinoamérica. Mirando cómo ha evolucionado el mundo de la tecnología en los últimos años, lo primero que llama la atención es que los cambios tecnológicos están avanzando cada vez más rápido. A veces cuesta darse cuenta, pero las cosas van cambiando cada vez más rápido. La digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, todo se hace con menos y más rápido, y eso está cambiando mucho la dinámica de los negocios. No importa la industria, todas las compañías tienen que ajustarse a ese cambio, lo que implica una mayor demanda de servicios de tecnología, ya sea para una empresa que vende software o una fintech.

–¿En qué nichos están buscando oportunidades?

–Uno de los negocios que nos interesa es ciberseguridad, donde acabamos de concretar una inversión en una firma que se llama SpyCloud, que ayuda a otras compañías a protegerse de ataques cibernéticos. También estamos trabajando con una compañía brasileña, que le permite a otras empresas desarrollar sus wallets y lanzar sus propia tarjeta de créditos.

–¿Sigue habiendo oportunidades en América Latina?

–En todos los países hay oportunidades, obviamente Brasil y México son los mercados más grandes, pero en general en toda Latinoamérica tiene una buena base de talento y también hay un espíritu emprendedor muy grande, especialmente en la Argentina. Yo me acuerdo que cuando fue la crisis del Silicon Valley Bank muchos me preguntaban en Estados Unidos cómo iba a impactar en la región y yo les contestaba que en Latinoamérica todos estamos acostumbrando a convivir con la caída de bancos y la inflación. Somos expertos en volatilidad, y esto no es un dato menor en un momento en que la economía de los Estados Unidos y de todo el mundo está enfrentando un escenario de mayor inestabilidad. El emprendedor que viene de Latinoamérica tiene una dinámica y una capacidad única para lidiar con la volatilidad.

–¿Cómo se ve el ecosistema emprendedor latinoamericano desde Estados Unidos?

–Hay muchas compañías admirables, a las que les ha ido muy bien y están haciendo cosas increíbles. Desde Mercado Libre, hasta Globant, pasando por Auth0, Technisys o Nubank y Vitex en Brasil. Son todas empresas que son admiradas a nivel mundial en su sector. Algunas juegan en el mundo, otras se focalizaron en Latinoamérica, pero cuando le preguntás a jugadores globales todos las conocen y te dicen “mirá cómo trabaja esa empresa, qué gran producto que tienen”. Hace veinte años, Latinoamérica prácticamente no figuraba en el mundo tecnológico y hoy forma parte del mapa.

–¿El talento argentino sigue siendo buscado?

–La Argentina sigue siendo un buen polo de talento. Empezó temprano, fue pionera en la primera ola de startups de los ‘90. En ese momento yo vivía acá y me acuerdo que estábamos muy adelantados con respecto a Brasil y México. Después esa ventaja se redujo. Brasil armó un muy buen ecosistema de emprendedores, México vino después y hoy Colombia y Chile también lo tienen. Hoy vemos una enorme economía del conocimiento y de la tecnología en la región, que está creciendo, con una visión más regional y global. No solo están vendiendo en sus propios países sino que realmente están pensando que su mercado puede ser el mundo. El talento es cada vez más global. Hace 20 o 25 años, había una mucho mayor concentración de este tipo de compañías nuevas en dos o tres centros de innovación, en California o Israel. Hoy esos centros de entrepreneurship sigue siendo importantes, pero el talento se diversificó. En la actualidad, te encontrás con startups que comienzan en Turquía, en el interior de Brasil o en una provincia argentina sin pasar por Buenos Aires, y que cuentan con buenos equipos repartidos en varias ciudades o países.

–¿Ven nuevos unicornios surgiendo en Argentina? ¿Hay potencial para que aparezca un nuevo Mercado Libre, un nuevo Despegar?

–Sin duda, aunque también hay que tener en cuenta los ciclos de la macro. El último boom de unicornios, hasta 2021, se explica en parte por la baja de la tasa de interés en el mundo que generó un exceso de liquidez a nivel global que ayudó a que hubiera mucha inversión, muchos capital disponible para financiar a emprendimientos, startups y compañías de crecimiento. Entonces parte del mayor número de unicornios tiene que ver con no solo con las compañías que hicieron las cosas bien, sino también con el hecho de que hubiera mucha plata para validar su crecimiento. Desde 2021 hasta ahora estamos viviendo una etapa de corrección bastante sustancial, donde la FED y las tasas de interés en el mundo han subido, y por lo tanto hay menos capital para que aparezcan los nuevos unicornios. Pero más allá del ciclo, yo creo que hay una gran oportunidad para Latinoamérica en general. Van a seguir surgiendo nuevas compañías con capacidad de crecimiento y de hacer escala desde la región.

–¿Y cómo se ve la economía argentina desde afuera?

–Claramente se ve que está en una etapa de transición. Es difícil predecir qué puede pasar con la macro, pero creo en el país sigue habiendo un muy buen talento y que el impacto argentino se va a mantener en compañías de tecnología, tanto de Latinoamérica como a nivel global.