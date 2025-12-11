Freddo retoma el control de sus locales emblemáticos y acelera su plan de expansión regional

La cadena de heladerías Freddo anunció la recompra de 16 locales emblemáticos, ubicados en zonas de alto tránsito, como parte de una estrategia que apunta reforzar su presencia en el mercado local.

Entre las sucursales que la marca volverá a operar de forma directa se encuentran las de Puerto Madero, Palermo, Paseo Alcorta y Unicenter. Según precisaron a LA NACION, la inversión estimada para este plan asciende a los US$4 millones .

La decisión marca el regreso a un modelo de operación centralizada, que permitirá un mayor control sobre los procesos y una identidad de marca más consistente. “Es un hito para nosotros: volver a gestionar directamente nuestros locales más representativos nos permite recuperar la esencia de la marca y estar aún más cerca de quienes nos eligen todos los días”, afirmó Raúl Mandía, CEO de Freddo.

Raul Mandía, CEO de Freddo: "Nos permite recuperar la esencia de la marca"

Además, la cadena, controlada por el fondo Pegasus Capital, anunció que retomará su plan de aperturas en el mercado local y en la región. En 2026 prevé inaugurar cinco nuevos locales en la Argentina y 29 tiendas en mercados internacionales como México, Estados Unidos, Brasil y Chile. En la actualidad, Freddo opera 117 locales en el país y 86 en el exterior, lo que la posiciona como una de las marcas argentinas con mayor proyección regional dentro del rubro gastronómico.

El nuevo ciclo, más allá del crecimiento, incluye una transformación completa de sus puntos de venta. Durante 2026, Freddo avanzará con la remodelación de sus locales y ampliará sus propuestas de cafetería.

La compañía fue fundada en 1969 por dos primos -Luis Aversa y Juan Guarracino- que eligieron el nombre por su significado en italiano: frío. En marzo de 1999, ambas familias vendieron la compañía a The Exxel Group por US$82,5 millones, el grupo de inversores que tomó fuerza en la década del ‘90, y llegó a manejar 75 compañías.