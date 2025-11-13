“Hay mucho apetito por la Argentina”: empresarios ven un cambio de ciclo y se reactivan los proyectos de inversión

Hay un aire de renovado optimismo entre los empresarios. Transitada la volatilidad política y financiera que se vivió en los últimos cuatro meses, el resultado de las elecciones legislativas motivó a que las principales compañías del país se preparen para invertir en la Argentina. Un poco de este cambio de época se vivió en la última semana: Tecpetrol, YPF y Pampa Energía volvieron a emitir deuda en el exterior, un mercado que estaba paralizado desde julio pasado. Estas noticias confirmaron que volvió el apetito internacional por el riesgo argentino.

“Vaca Muerta tiene un potencial enorme, no nos cansamos de decir que la roca es superior a la de Estados Unidos. Pero una de las barreras para desarrollarlo es el financiamiento. La política influye. Estábamos preparados para salir con una emisión, que finalmente sucedió después de la elección, con una colocación de US$750 millones. Esto nos permite financiar un proyecto muy ambicioso en Neuquén”, admitió Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

Para el empresario, este tipo de inversiones también tiene un impacto en toda la Argentina. En 2014, la balanza comercial energética era deficitaria en US$8000 millones, mientras que este año va a haber un superávit de US$8000 millones. Si el precio del petróleo Brent no hubiese caído de US$80 a US$60, esa cifra hubiese alcanzado un saldo positivo de US$13.000 millones. “Este sector es el nuevo campo, sin el riesgo climático”, comparó.

“Estamos ante un momento trascendental que puede ser el inicio de un ciclo virtuoso de crecimiento y el país puede dar un giro definitivo hacia un modelo de libertad económica. Se aceleraron inversiones y salidas de compañías al mercado de deuda. Además, el Gobierno aceleró proyectos de privatizaciones y reformas estructurales. Ya hemos notado un aumento de consultas para inversiones concretas y más oportunidades para la Argentina en mercados internacionales”, dijo Santiago Carregal, chairman de Marval.

Juan Donicelli, gerente general de Legales de Glencore Copper, y Juan Ignacio de Urraza, director de Negocios de TGS

También como voz del sector energético, Juan Ignacio de Urraza, director de Negocios de Transportadora de Gas del Sur (TGS), remarcó que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) es “fundamental” para la llegada de desembolsos al país. Sobre todo, porque tiene dos pilares clave: incentivos y estabilidad.

“El RIGI logra que Vaca Muerta sea marca mundial y que salgamos a competir. El sector hidrocarburífero va a tener que competir con Estados Unidos, con Medio Oriente, con países que no tienen retenciones, no tienen Ingresos Brutos, no tienen impuesto al cheque. No hay lugar para eso. Si no tenés instrumentos como el RIGI, que entra a depurar cuestiones como IVA, Ganancias, la estabilidad tributaria que se necesita, directamente no participás. El gran desafío que tiene la Argentina es tener el RIGI y no buscarle los atajos para meter alguna carga nueva. Es increíble el interés por el producto argentino, empresas que quieren venir y comprar, pero no bajo cualquier condición. Solo en condiciones competitivas”, explicó.

Para la industria minera, la ecuación es aún más tajante. Juan Donicelli, gerente general de legales de Glencore Copper, contó que la compañía tiene dos proyectos que ingresaron con el RIGI: Mara, en Catamarca, por US$4000 millones, y El Pachón, en San Juan, por US$9500 millones. “Sin RIGI estos proyectos no hubiesen sido posibles. Esto nos puso como país a un nivel competitivo, similar a países que compiten por la inversión, como Chile y Perú”, aseguró.

Con la misma Cordillera de los Andes, la diferencia con Chile es abismal: allí exportan productos mineros por entre US$40.000 y US$50.000 millones anuales, cuando en la Argentina la cifra es de apenas US$4000 millones. En Chile hay 72 operaciones, mientras que en el país hay 24. O que esta actividad da empleo directo a 288.000 familias chilenas, frente a las 40.000 familias argentinas.

“Tenemos que tomar conciencia de las posibilidades que tenemos y la importancia que podría tener para el desarrollo del país. Han vuelto grandes jugadores de la industria minera que se habían ido”, remarcó, durante el Marval Legal Forecast 2026.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol

“Estábamos negociando con una empresa muy grande y después de la elección en la provincia de Buenos Aires nos llamó y dijo ‘ni un tornillo invertimos ahora’. Por suerte, hace poco, se dio la noticia contraria y fue un experimento social de cómo reacciona la gente a resultados diferentes. Ahora, ese que no iba a invertir ni un tornillo, piensa comprar una caja de tornillos. Todos los procesos que estaban frenados, empezaron a preguntar de nuevo. Y los que estaban andando, se aceleraron”, dijo Manuel Solanet, socio de Infupa.

Julián Burgo, director de legales de Stellantis América Latina, aportó una mirada de lo que ocurre cuando un Gobierno pone restricciones cambiarias. La compañía, que nació de la fusión de Fiat y Peugeot, tuvo que hacer inversiones “contextuales” en la Argentina y ajenas al corazón de su negocio, como la compra de campos (para plantar árboles y poder hacer compensaciones por sus emisiones de carbono) o en litio (fundamental para los motores). “Estas inversiones oportunistas fueron porque la compañía se veía privada de poder girar dividendos a sus casas matrices. Tomaron la decisión de proteger los dividendos en inversiones en la economía real”, contó.

“Cuando se tienen altas tasas de interés, no te dan los números para hacer los proyectos. La semana pasada emitieron dos compañías y consiguieron US$1000 millones, esta semana hay números parecidos, la semana que viene hay otros. Hay mucho apetito por la Argentina para invertir y tenemos líneas para financiar. Pero este crecimiento tiene que estar bien estructurado, con sus garantías, no es que uno firma un cheque en blanco. Todas las reformas —liberar el tipo de cambio, que sea más fácil acceder, pagar dividendos— ayudan. Reformas para simplificar la parte tributaria y laboral son los proyectos que necesita la gente. Son fundamentales esas dos grandes reformas y seguir con las liberaciones de las pocas restricciones que quedan”, afirmó Federico Elewaut, CEO de Citibank Argentina.

La misma visión compartió Manuela Adl, senior country manager de International Finance Corporation (IFC), quien aseguró que existe una demanda renovada de los inversores internacionales para financiar proyectos a cinco o siete años, lo que muestra un quiebre en las expectativas del mercado de capitales. “Hay más interés, más apoyo. Creo que vamos a caminar bien, mucho mejor que antes”, proyectó.