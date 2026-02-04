Horacio Pizarro asumió como director general en TGN

Transportadora Gas del Norte (TGN) renovó su conducción. La compañía, que juega un papel clave en la evacuación de gas de Vaca Muerta, designó a un hombre histórico del grupo Techint como director general, en reemplazo de Daniel Ridelener, quien se retira después de casi 20 años en el cargo. Se trata de Horacio Pizarro.

Graduado de ingeniero industrial (UCA), el ejecutivo ingresó en 2001 como pasante en el área de Recursos Humanos del grupo propiedad de Paolo Rocca, y escaló a diferentes posiciones en su brazo petrolero, Tecpetrol: fue country manager en Ecuador, vicepresidente de Operaciones Convencionales en la Argentina, y desde 2024, era director de Joint Ventures y Midstream.

“Agradezco profundamente la gestión de Daniel Ridelener y el equipo que consolidó en TGN. Su liderazgo y visión sentaron las bases para la expansión de nuestro sistema de transporte. Nuestro compromiso es cuidar ese legado, profundizando la seguridad operativa, la eficiencia y los proyectos de crecimiento que acompañan el desarrollo energético del país”, aseguró Pizarro en un comunicado.

En tanto, Ridelener destacó: “Horacio reúne las capacidades técnicas, de gestión y de liderazgo que TGN necesita para su próxima etapa. Me honra haber sido parte de TGN desde sus inicios y agradezco por todos estos años de trabajo junto a un gran equipo que trabaja todos los días para mover el gas que se consume en nuestro país y en países vecinos”.

Daniel Ridelener forma parte de TGN desde sus inicios en 1992: desde la compañía lo calificaron como “una pieza fundamental en el desarrollo”. En 1997 asumió como director Comercial y desde 2008 llevaba el rol de director general.

La llegada de Pizarro se produce en un clima de ebullición e inversiones en el sector. TGN opera y mantiene alrededor de 11.317 kilómetros de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras, y es responsable de transportar el 40% de gas inyectado en gasoductos troncales argentinos.

El accionista controlante de TGN es Gasinvest, una sociedad conformada en partes iguales por Tecpetrol y Compañía General de Combustibles, que posee el 56% del capital social. El año pasado, la familia Eurnekian -dueña de CGC- comenzó el proceso para vender su participación y le dio el mandato de venta al Citi, aunque no hubo aún resoluciones, El 24% de TGN le pertenece a SouthernCone Energy Holding Companyy el 20% restante cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos.