Javier Milei aseguró que la Argentina "transita la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 10:47

"La Argentina transita la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia", dijo el economista Javier Milei, quien estuvo presente en el programa Comunidad de Negocios y criticó las medidas tomadas por el Gobierno además de los pronósticos que tienen frente a la crisis.

Con respecto a lo que dijo Alberto Fernández sobre los depósitos en dólares, Milei aseguró que el Presidente mintió y que el Gobierno está "financiando la corrida con los encajes de los depósitos". "No había necesidad de decirlo porque nadie se lo preguntó", dijo y agregó que no sólo se están vulnerando los derechos de propiedad sino que hay una "devaluación encubierta".

Javier Milei afirmó que el Gobierno tiene un problema para "comprender cómo funciona el sistema de precios"

"Vamos a estar entre los tres países donde más cae el PBI, segundo en el ranking de miseria, estamos terceros en el podio de inflación y somos el país, en el 10% que más muertos por millón de habitantes tiene", explicó.

-Según el gobierno no hay devaluación y el dólar paralelo no genera inflación, ¿es verdad?

-Es falso. El Gobierno tiene un problema de no comprender cómo funciona el sistema de precios. Este cree que los precios están determinados por el tipo de cambio, si se fija el tipo de cambio no hay inflación. Habría que mostrarles el caso de Venezuela, donde la brecha se volvió gigante, tuvieron una hiperinflación, siguen y están en camino a tener la más larga de la historia. En principio esto no funciona y es mucho más grave. En realidad, no suben los precios o el dólar, lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Cuando se genera exceso de oferta de un bien, el precio relativo de ese bien cae y por ende pierde poder adquisitivo. Teniendo una explosión de oferta de dinero, caída en la demanda de dinero, caída en el nivel de actividad eso genera una oferta de dinero enorme. Y eso es lo que el poder adquisitivo del peso caiga. Todos los precios basados en unidades monetarias van a subir y el dólar es un precio más, pero como es un activo financiero sube primero. Antes de las PASO el tipo de cambio estaba en $40 y hoy a $170. Hay una presión inflacionaria con un piso del 300%, esta economía va hacia una hiperinflación. Si queres defender el tipo de cambio, se tendrían que tener reservas. Argentina tiene reservas internacionales netas negativas. Es gravísimo porque muestra la primera mentira que dijo el presidente que no iban a tocar los depósitos y eso es falso porque ya lo están tocando. Están financiando la corrida con los encajes de los depósitos en dólares.

-Con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno y lo dicho por el Presidente, ¿Qué opina?

-Dijo que no van a tocar los depósitos, no había necesidad de decirlo porque nadie se lo preguntó. Además, habría que recordarle que en el 2001 se votó una ley de intangibilidad de los depósitos y en noviembre teníamos corralitos, que después se convirtió en un corralón y después se convirtió en Alcatraz. No es una frase feliz. Segundo, no es cierto que no está tocando los depósitos. Lo está haciendo. Que las reservas internacionales sean, en términos netos, negativa quiere decir que está financiando la corrida con la plata de los depositantes. Lo cual es gravísimo porque está vulnerando los derechos de propiedad sobre las reglas que se habían marcado. Además, dice que no va a devaluar. Le tengo que informar que se está equivocando, que es un mentiroso o que está flojo de teoría económica. Argentina se quedó sin reservas. Si vos querés defender el tipo de cambio, la única forma que tenés es vendiendo reservas. De hecho, hay una devaluación encubierta. La nueva circular del Banco Central en el fondo es una restricción que implica una devaluación sin tocar el tipo de cambio.

Javier Milei, en Comunidad de Negocios 18:43

Video

El problema es el problema monetario. ¿Hay algo que vaya a parar con la emisión monetaria? No, porque hay un déficit fiscal monstruoso. Caída en la demanda de dinero, caída en el nivel de actividad, todo eso hace que los precios suban y el tipo de cambio sea uno más. Por reprimir el tipo de cambio no se va a frenar la inflación. Si fuera tan fácil, le hubieran dado el premio Nobel a estos impresentables que tenemos en el Gobierno. Hay un libro que se llama "4000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación", que lo lean y que nos dejen de hacer daño.

Si vos tenés el mercado de cambios controlado, pero con un exceso de demanda brutal eso quiere decir que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. Por ejemplo, un exceso de oferta en el mercado de bonos, ¿Qué significa? Que el precio de los bonos cae y el riesgo país sube, por ende la tasa de interés sube. Con tasas de interés más altas el mercado de bienes te genera un exceso de oferta. Y esto último te hace caer el nivel de actividad económica, te retrae la demanda de trabajo y te genera desempleo. Y como la economía se está achicando, hay más déficit fiscal y se emite más. Entonces cada vez se necesitan más restricciones. Por lo tanto, es una situación en donde se va a terminar estrangulando el nivel de actividad de tal manera que no se va a poder soportar socialmente en donde la situación ya es muy complicada.

-¿La hiperinflación es irreversible?

-La crisis ya está desatada. Todo depende de cómo la miren los economistas. Si creen que los precios vienen determinados por el tipo de cambio, es decir que si se controla el tipo de cambio oficial no hay problemas. Eso es falso, pero si suponemos que es cierto: no tendríamos un bruto exceso de demanda en el mercado de divisas ni una brecha del 120%. Esto se está prendiendo fuego.

Cuando se lee desde una óptica "más monetarista", lo que se está viendo en el tipo de cambio es la antesala del problema que tenés de pérdida de poder adquisitivo del peso. Hagas lo que hagas ya chocaste. La crisis ya está, Argentina está transitando la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. En el 2002, que fue la peor crisis de la Argentina, el PBI cayó entre 9 y 10%, con una caída más abrupta en el segundo trimestre del 16%. ¿Cuánto va a caer este año? Por lo menos 12%, con un segundo trimestre que perdió 19%.

Cuando miro el desempleo, en ese momento fue del 25% y hoy es 13,1%, pero si ajustas con la población económicamente activa (PEA) te da 29%, es el efecto desaliento. Si una persona que trabaja en un bar de mozo se queda sin trabajo no va a buscar a otro bar porque está cerrado. Si a eso se le suma que la pobreza en ese momento fue del 55%, pero hoy tenés 41% en promedio y en el segundo trimestre 47%. Si llega a explotar una hiperinflación se van a ver los niveles de pobreza en el 75% y eso sumado en un contexto en donde está la peor cuarentena del mundo, la más larga y más profunda. Vamos a estar entre los tres países donde más cae el PBI, segundo en el ranking de miseria, estamos terceros en el podio de inflación y somos el país, en el 10% que más muertos por millón de habitantes tiene. Es un descalabro colosal, el que no lo ve es porque mira los modelos de una manera incorrecta.

-Con respecto a lo dicho con la caída de producción de gas durante la gestión anterior y que la propia estadística del Gobierno desmintió al Presidente, ¿fue un error o hay una decisión política de mentir?

-Es más grave, porque si me decís que hay una decisión política de mentir quiere decir que saben cuál es la realidad y mienten. Es peor porque son incompetentes. No hace falta que mencione la cantidad de veces que el Presidente chicaneó a otros países del mundo y salieron a retrucar porque estaba mintiendo con los datos. No es que miente de manera exprofesa, está rodeado de incompetentes, son típicos chicaneros, ventajistas. Esas son las personas que tiene alrededor y le pasan datos, y el otro entra como un caballo. Es una vergüenza a nivel internacional. Por ejemplo el caso de Suecia en donde cometió un error grosero y ahí se nos matan de la risa.

Me cansé de escuchar a los kirchneristas quejándose de la fuga de capitales. Si vos tenés un tipo de cambio flexible y te estás endeudando, así como entran los dólares para la deuda para pagar las obligaciones se tienen que vender. Salvo lo que sale para pagar la deuda en dólares, el resto se tiene que cambiar a pesos. Eso no es fuga de capitales, sino que tiene que ver con el mismo proceso de endeudamiento. Te endeudarse porque no hiciste el ajuste fiscal que los kirchneristas no querían hacer para darle más rosca al gasto público. No saben definir fuga de capitales, le recordaría al Presidente que Cristina tiene una hija a la que le encontraron US$5 millones en una caja de seguridad en un banco, eso es una fuga de capitales porque están fuera del sistema. Es igual que meterlos en el colchón.

-¿Dónde habita el 10% que dice que lo votaría si la elección fuera hoy?

- Me irrita profundamente los mediocres del teorema del valor medio. ¿Vos estás a favor del asesinato?¿Estás a favor del respeto a la vida? En este teorema, en donde las cosas tienen que pasar por la mitad, ¿Validás la tortura? En realidad, el gran problema argentino es un problema de índole cultural, es un problema de valores morales. En el fondo, vos tenés que ir por lo que está bien o por lo que está mal. Estoy comprometido a llevar cada una de las discusiones de la economía argentina a la cuestión moral. Por ejemplo el cepo, es una medida inmoral porque si uno gana el dinero honestamente quienes pueden decidir en qué podes gastar o no. Es un ataque a la libertad individual, porque te achica el conjunto de consumo. Además, te achica el conjunto de consumo sobre el dólar, donde el dólar es lo que juega como reserva de valor. El problema es que si te ataca tu posibilidad de comprar dólares está condicionando todo tu consumo a futuro. No solo está el daño en el presente, sino el daño intertemporal. El problema es que esto te induce a demandar más pesos.

Además, el impuesto inflacionario es un robo y no está legislado. Es un impuesto de los políticos a los honestos que nos rompemos el lomo laburando. Si se mira la base moral del problema, no hay error. No es ser extremo, es estar a favor del bien o estar a favor del mal. Si esta sociedad quiere seguir abrazando los valores del socialismo, con envidia, el odio, el resentmimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, entonces soy un extremo. Estoy en contra de toda esa basura que nos hundió como país.

Conforme a los criterios de Más información