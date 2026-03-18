La Anónima se quedó con doce supermercados del grupo Libertad

La Anónima salió de compras. La cadena patagónica controlada por la familia Braun concretó la adquisición de una docena de sucursales y un centro de distribución del grupo Libertad.

El acuerdo además incluye el traspaso de más de 1600 empleados, que pasarán a formar parte de La Anónima, garantizando “la continuidad laboral y una transición ordenada de las operaciones en los locales”, explicaron en la empresa compradora.

La operación le permitirá a La Anónima acelerar su expansión en las regiones centro y norte del país, donde hasta ahora tenía una presencia limitada, y consolidarse como la cadena de supermercados con mayor despliegue en el interior de la Argentina.

Por su parte, para el Grupo Libertad, la venta parcial de su división de hipermercados marca un paso en su estrategia de reconversión. “El grupo buscará fortalecerse como uno de los principales jugadores del negocio inmobiliario comercial en el interior, con foco en el desarrollo y gestión de los centros comerciales Paseo Libertad, donde ya reúne más de 1300 locales”, explicaron en la firma.