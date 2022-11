Las mujeres en la mesa chica de las empresas frente a los desafíos de la diversidad y la inclusión

escuchar

En el marco del octavo capítulo de “Mujeres líderes”, evento organizado por LA NACION, distintas referentes de la mesa chica de sus organizaciones se acercaron para compartir su visión sobre los desafíos a los que se enfrentan las empresas en pos de lograr una mayor organización e inclusión.

Andrea Folgueiras, directora de tecnología de Telefónica Movistar Hispanoamérica; Valeria Czarnota, Chief People Officer (CPO) de Interbanking; Alejandra Naughton, directora de Banco Supervielle; Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Bayer Cono Sur y Jorgelina Rossi, gerente general de Prevind, quienes le pusieron voz al cambio de paradigma que se debe llevar adelante en cada compañía.

Fue Folgueiras quien abrió el panel y contó un poco de su historia. Miembro del comité de dirección cuando tenía apenas 31 años, madre de cinco hijos, vivió en Alemania seis años y en Brasil otros tres. “Mi mamá siempre trabajó y yo nunca me planteé que era incompatible [con la vida]. Las mujeres hablamos de lo que somos las mujeres en la compañía pero a mí la oportunidad me la dio un hombre que era mi jefe en ese momento; me insistió porque yo no quería, pensaba que no iba a poder y que iba a ser complicado cuando tuviera hijos”, ilustró.

Andrea Folgueiras, directora de tecnología de Telefónica Movistar Hispanoamérica Chiara Malavolta

Pero llegar a esos puestos dirigenciales es todo un desafío. Hay muchas trabas que las mujeres deben atravesar y es por eso que aquellas que lograron ingresar a esta famosa “mesa chica” luchan por la inclusión. Czarnota comparó a todos estas transformaciones que surgen desde arriba con una montaña rusa. “Una persona, frente al cambio y a la transformación, pasa por distintos estados emocionales. Primero aparece la negación, después el enojo, la negociación y la última instancia es la aceptación. Es clave dar esos tiempos y trabajar la comunicación y que todos nos sintamos parte de esos cambios y transformación”, comentó.

A su vez, al ser consultadas por Carla Quiroga, periodista de LA NACION, sobre cómo innovar en medio de este proceso de transformación cultural, fue Naughton quien tomó la palabra. “La innovación está en el centro de las agendas, es un must y la buena noticia es que se aprende a innovar. Soy una convencida de que uno puede aprender. Creo en la diversidad en los equipos, y por diversidad me refiero a disciplinas, de género y generacional. La mujer tiene que estar sentada en la mesa. Es el 50% de la población y no podemos pensar que no estemos sentadas en la mesa aunque falta mucho por lograrlo”, sintetizó.

Alejandra Naughton, directora del banco Supervielle Chiara Malavolta

Durante todo el panel se plantearon distintos retos. Vivimos hoy en un mundo demasiado diverso donde muchos colectivos buscan representación. Gilligan, desde Bayer Cono Sur, contó como ellos trabajan con “redes que articulan los procesos de diversidad e inclusión” que incluyen a “mujeres, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTI+”. “Creo que tenemos un rol de escuchar y de articular las decisiones con lentes organizacionales hacia una organización que busca una cultura con muchos colores. Mi rol como líder, mujer o lo que fuera, es articular que ese cambio progrese y que la inclusión se mueva dentro de la organización”, agregó.

Jefes y líderes, skills y políticas de diversidad

Jorgelina Rossi trabaja en una empresa cuyo directorio está compuesto en un 60% por mujeres y 70% en la fuerza comercial pero reconoce que en el área técnica todavía está el desafío de incluir a más mujeres. El foco está en la diversidad y en generar un equipo heterogéneo, como ella definió. Sin embargo, más particularmente en su rubro, se suma un desafío adicional que es la falta de personal capacitado.

Jorgelina Rossi, gerente general de Prevind Chiara Malavolta

Pero en paralelo a la capacitación hay todo un gran movimiento inclusivo que no solo tiene que empezar desde abajo sino llegar a las altas esferas, pasando también por los mandos medios; punto en el que Andrea Folgueiras quiso hacer principal énfasis. “A la gente lo que le afecta es el jefe que tiene al lado y hay que trabajar como compañía, que haya políticas para que su jefe también se transforme. Si uno no hace ese zoom, perdés mucha gente en el camino y no te enterás”, resumió. A su exposición se sumó Virginia Gilligan quien, en adición con su colega, reconoció que “si una persona ingresa a un rol, a un directorio o un cargo gerencial pero que queda ahí y no tiene el acompañamiento para crecer en la organización es lo mismo que nada”.

Es en ese proceso de crecimiento en el que se dan las políticas de diversidad de las que Valeria Czarnota habló. Desde Interbank, por ejemplo, impulsaron “licencia para progenitores no gestantes de 30 días, que quienes vuelven de su licencia por maternidad puedan trabajar menos horas por día, un programa donde cada colaborador elige cuántas veces por semana va a la oficina y un trabajo en conjunto con una ONG que se llama ‘Chicas en tecnología’ para darle becas a jóvenes que salen del colegio secundario”. Todos elementos que funcionan en conjunto para modificar el paradigma de las empresas.

Valeria Czarnota, Chief People Officer (CPO) de Interbanking Chiara Malavolta

Promediando el cierre del encuentro, en la voz de Alejandra Naughton todas coincidieron en que “como líderes tenemos que abrir ese espacio de conversación y que esas voces también se escuchen. Las mujeres llegamos a puestos de dirección con más edad que los hombres, eso lo hacemos porque somos capaces pero tenemos que superar un montón de obstáculos en el camino. Por eso, seamos nosotras, las mujeres, las que ayudemos a que lleguen más rápido las demás”.

Maternidad, cupo, desafíos, culpa y consejos: ping pong final

Cada una con su historia, su rubro y sus desafíos. Desde su lugar, se animaron a sintetizar en pocas palabras algunos conceptos que interpelan a muchos. Jorgelina Rossi está por ser mamá por primera vez e identifica en el apoyo, tanto laboral como personal, el aspecto más importante para atravesar este proceso. Sabe, también, que la clave para alejarse del trabajo por tanto tiempo es la conformación de un gran equipo. Andrea Folgueiras reconoció haberse sentido incómoda la primera vez que escuchó la premisa del “cupo” y si bien explica que “se tiene que elegir a una mujer en la medida que tenga las capacidades”, supo dejar atrás esa incomodidad e interpretarlo como “la única manera de cambiar la tendencia y sacar barreras”.

Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Bayer Cono Sur Chiara Malavolta

Valeria Czarnota se despidió del panel afirmando que para conseguir talento, “la inclusión tiene que ser parte de la agenda de todos”, Alejandra Naughton alentando “a todas las mujeres a seguir su impulso y sueños” y Virginia Gilligan con un consejo: “Yo creo que la manera de ayudar a las mujeres es ayudarlas a combatir esos sesgos que nos aparecen a nosotras mismas. El foco es cómo lidiar con nuestras propias limitaciones, ayudar a las mujeres y al entorno para que las organizaciones abracen la diversidad”.

Temas Eventos LN