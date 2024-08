Los motivos por los que la banca argentina puede ser “campeona de la economía global”

Escuchar

Una fuerte sensación de optimismo se percibe en el aire y se contagia. Michael Abbot y Jared Rorrer, líder global de Banca y líder global de Banca Comercial y Mayorista en Accenture, respectivamente, visitaron la Argentina con una clara convicción: la banca argentina se encuentra en una posición privilegiada.

“La naturaleza dinámica de esta economía es única en el mundo. En este momento, tenemos la oportunidad de crear un futuro mejor para la industria y los líderes de este país pueden marcar la diferencia”, aseguró Abbott en diálogo con LA NACION. En su segunda visita a la Argentina y a 12 meses de la primera, el ejecutivo estadounidense afirmó: “La resiliencia de los argentinos es algo que uno no entiende hasta que vive en el país por un tiempo y la ve. Reconozco plenamente que hoy las personas están atravesando un proceso doloroso, pero la sensación de esperanza y de optimismo que percibo es increíble”.

La primera impresión de Rorrer no fue diferente: “La Argentina es campeona mundial de fútbol y puede también ser campeona de la economía global”, remarcó. No obstante, aclaró: “ El país tiene todo a su favor, excepto la confianza . Si logra generar confianza, todo avanzará”. Para el ejecutivo, las reformas impulsadas por el Gobierno despertaron el optimismo en el sector y su sostenimiento en los próximos seis meses será clave para la recuperación de una economía saludable.

-¿Cuáles son los principales cambios que la banca enfrenta a nivel local?

-Michael Abbott (MA): En mi última visita a la Argentina, 12 meses atrás, la inflación rondaba casi el 20% mensual, mientras que hoy está cerca del 4,5%. Claramente, la economía cambió. Además, a partir de conversaciones con referentes de distintas entidades financieras, pude ver que, en pocas palabras, los bancos están aprendiendo a ser bancos de nuevo. El principal papel de la banca en la sociedad es captar y mantener depósitos de los consumidores, para luego prestarlos a otros para la compra de viviendas y de automóviles, entre otras operaciones. Pero en un entorno altamente inflacionario, como el que vimos el año pasado, nadie estaba dispuesto a correr riesgos. Hoy, percibo una sensación de optimismo y la voluntad de invertir nuevamente en el futuro.

-¿Qué oportunidades tienen los bancos en la Argentina?

-MA: Hoy, los bancos pueden ir más allá de los límites y de las aplicaciones que dominaron el negocio de las hipotecas en el resto del mundo. Creo que pueden abordarlo de una manera única, más simple y fácil de lo que cualquier otra persona podría imaginar. Esta es una gran oportunidad, en un contexto en el que el sector está pasando de la fase de digitalización a la de aplicación de inteligencia artificial generativa. Siempre me pregunté cómo una población podría vivir y sobrevivir a elevados índices de inflación. Y una de las lecciones que aprendí el año pasado, cuando visité el país, es que el pueblo argentino es increíblemente creativo y siempre encuentra una manera para seguir adelante, sin importar lo que suceda e incluso en los escenarios más difíciles. Esta es una de las culturas más dinámicas que conocí; hasta que uno llega, vive aquí por un tiempo y lo ve, no entiende su resiliencia. Ahora, si ante una sensación de estabilidad, la población aprovecha la resiliencia y le da rienda suelta a la creatividad y al pensamiento lateral, apoyada en la IA generativa y en el capital, puede encontrar grandes oportunidades. Este es un país en el que creo que se puede invertir.

Michael Abbot, líder global de Banca de Accenture tadeo Bourbon

-¿Cuáles son los principales retos que el sector enfrenta hoy?

-Jared Rorrer (JR): El mayor reto es reconstruir la confianza en el futuro: es necesario que los clientes vuelvan a confiar en los bancos respecto de la reserva de dinero, lo que significa que vuelvan a confiar en el Gobierno; y que los bancos confíen en los clientes, en cuanto a la devolución de los préstamos adquiridos. En el mundo, el negocio de la banca se basa en la confianza mutua . Actualmente, la confianza es muy frágil, por lo que se requiere un acto de fe por parte de todos para avanzar. Es increíble que las personas compren zapatillas con tarjeta de crédito en 18 cuotas, pero que cuando adquieren una casa presenten una bolsa de dinero en efectivo; eso tiene que invertirse. Hoy, percibo un gran optimismo combinado con escepticismo. Si los bancos logran transformar el escepticismo en confianza, los clientes estarán dispuestos a depositar dinero y estos tendrán la posibilidad de ofrecer mayores préstamos. Los préstamos son el combustible de cualquier economía saludable.

-¿Cómo es posible alentar a las personas a que vuelvan a confiar en los bancos?

-MA: La recuperación de la confianza llevará tiempo, pero creo que el catalizador será la innovación de productos de manera progresiva e incremental. Inicialmente, se tratará de productos que alentarán a los clientes a ahorrar y a pedir préstamos, que les mostrarán el valor de trabajar con los bancos.

-JR: La confianza en el Gobierno durante los próximos seis y 12 meses será, probablemente, el factor más importante para la recuperación de la confianza en los bancos. Las reformas que se están llevando a cabo están impulsando el optimismo en la economía; si se pueden mantener esos planes, se podrá llegar al otro lado, donde los consumidores volverán a sentirse seguros.

-¿Cuáles son las principales tendencias que observan en el mundo de la banca?

-MA: Por un lado, a nivel global, vemos lo que llamamos “la fuerza de gravedad de la suba de las tasas de interés”. Durante casi 20 años, las tasas permanecieron en torno del 0%, lo cual distorsionó la industria bancaria y dio lugar al nacimiento de fintechs. Ahora, ante la suba de tasas, los bancos se están convirtiendo en bancos nuevamente y esto impulsa la innovación de productos. Creo que veremos un escenario similar en la Argentina. En la Argentina, el cambio de las tasas de interés tiene que ver con la recuperación de los préstamos, mientras que, en el resto del mundo, con la recuperación de los depósitos. Por otro lado, prevemos el impacto de la IA generativa. En un cuarto de siglo, no vimos ningún banco que haya revolucionado el sector, tal como lo hicieron Amazon, Google o Facebook en su industria tras el apogeo de la burbuja de las punto com. No obstante, si bien la IA generativa no cambiará la banca -en términos de función y de la confianza que requiere-, reconfigurará fundamentalmente la forma en que opera y en que los consumidores interactúan con ella.

Jared Rorrer, líder global de Banca Comercial y Mayorista de Accenture tadeo Bourbon

-¿Cómo ven la aplicación de inteligencia artificial en la Argentina hoy?

-MA: En la Argentina, los bancos adoptarán la IA de forma muy similar al resto del mundo, con impacto en cada parte de su sistema. Sin embargo, creo que la diferencia radica en que los bancos pueden aprovechar el pensamiento lateral de la población. Con IA generativa, pueden hacer cosas increíblemente creativas que otros bancos en el mundo solo pueden imaginar. Otro punto positivo es que el acceso a la IA generativa se está democratizando, por lo que las empresas no requieren grandes inversiones.

-JR: La Argentina está en una posición privilegiada para tener éxito, debido a la creatividad de su cultura . En tanto, en otras economías mucho más centradas en reglas básicas, las personas siguen estos lineamientos y los avances se dan en línea recta. Por otro lado, vemos que la naturaleza del trabajo cambiará y todos los talentos al interior de los bancos serán digitales “hasta la médula”. En el corto plazo, veremos un fuerte impulso al desarrollo de habilidades tecnológicas y de IA, las cuales les permitirán resolver una serie de problemas a un ritmo nunca antes visto, entre los que figuran problemas de integridad de datos, de arquitectura y tecnología heredada.

