Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas
La empresa de Marcos Galperin apuesta a digitalizar este tipo de venta
- 2 minutos de lectura'
El gigante de comercio electrónico Mercado Libre se metió en un nuevo negocio en las últimas horas: lanzó una plataforma para compras mayoristas. Se trata de Mercado Libre Negocios, diseñado para que emprendedores y gobiernos hagan compras por mayor.
De acuerdo a lo que publicó en la empresa de Marcos Galperin en su sitio web, Mercado Libre Negocios “es una plataforma Business-To-Business de Mercado Libre diseñada para empresas y profesionales autónomos con CUIT que buscan variedad de productos, precios mayoristas, facilidad y seguridad en sus procesos de compra”.
En este contexto, el objetivo de la empresa -que tiene operaciones en varios países de América Latina- es atender a un grupo de usuarios que tiene mayor frecuencia de compra y pedidos en mayor cantidad. Además, los montos de las facturaciones son más altos en estos casos.
Los que quieran registrarse -tanto emprendedores, grandes empresas o gobiernos- deben tener tan sólo un CUIT válido. De esta manera, para la empresa estos usuarios pueden comprar con precios competitivos y entregas rápidas.
En la última década, los comercios han experimentado una transformación al migrar al formato digital y sumarse al paradigma del e-commerce. Este cambio destacó la importancia de simplificar la experiencia de compra y garantizar un acceso seguro, especialmente en el sector minorista. La revolución en el sector retail B2B durante estos años fue significativa, gracias a la adopción masiva de plataformas digitales.
Cómo registrarse
Para registrarse, los vendedores pueden dar de alta su perfil al activar una cuenta empresarial con un CUIT válido; también pueden migrar desde su cuenta personal.
Se debe hacer click en este enlace.
Los beneficios, según la empresa, son:
- Ofertas y precios mayoristas
- Registro y gestión de permisos de compra para colaboradores.
- Facturación homologada garantizada
- Acceso a vendedores calificados con logística ágil
- Validación de cuentas empresariales.
- Pagos seguros, cuotas y financiamiento exclusivo con Mercado Pago.
