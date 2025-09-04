LA NACION

Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas

La empresa de Marcos Galperin apuesta a digitalizar este tipo de venta

El gigante de comercio electrónico Mercado Libre se metió en un nuevo negocio en las últimas horas: lanzó una plataforma para compras mayoristas. Se trata de Mercado Libre Negocios, diseñado para que emprendedores y gobiernos hagan compras por mayor.

De acuerdo a lo que publicó en la empresa de Marcos Galperin en su sitio web, Mercado Libre Negocios “es una plataforma Business-To-Business de Mercado Libre diseñada para empresas y profesionales autónomos con CUIT que buscan variedad de productos, precios mayoristas, facilidad y seguridad en sus procesos de compra”.

En este contexto, el objetivo de la empresa -que tiene operaciones en varios países de América Latina- es atender a un grupo de usuarios que tiene mayor frecuencia de compra y pedidos en mayor cantidad. Además, los montos de las facturaciones son más altos en estos casos.

Los que quieran registrarse -tanto emprendedores, grandes empresas o gobiernos- deben tener tan sólo un CUIT válido. De esta manera, para la empresa estos usuarios pueden comprar con precios competitivos y entregas rápidas.

En la última década, los comercios han experimentado una transformación al migrar al formato digital y sumarse al paradigma del e-commerce. Este cambio destacó la importancia de simplificar la experiencia de compra y garantizar un acceso seguro, especialmente en el sector minorista. La revolución en el sector retail B2B durante estos años fue significativa, gracias a la adopción masiva de plataformas digitales.

Cómo registrarse

Para registrarse, los vendedores pueden dar de alta su perfil al activar una cuenta empresarial con un CUIT válido; también pueden migrar desde su cuenta personal.

Se debe hacer click en este enlace.

Los beneficios, según la empresa, son:

  • Ofertas y precios mayoristas
  • Registro y gestión de permisos de compra para colaboradores.
  • Facturación homologada garantizada
  • Acceso a vendedores calificados con logística ágil
  • Validación de cuentas empresariales.
  • Pagos seguros, cuotas y financiamiento exclusivo con Mercado Pago.
