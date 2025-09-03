Pronóstico del tiempo, en vivo: cuándo llega el frente frío y las condiciones meteorológicas hoy, 3 de septiembre

Después de las lluvias llega la humedad y persiste la inestabilidad; cielo nublado hasta el mediodía; las temperaturas descenderán bruscamente durante la noche; cómo estará el finde
Rigen alertas amarillos en las provincias del noreste por tormentas que pueden dejar acumulados de entre 30 y 50mm. En la región central continúa la masa de aire húmedo, aunque con el avance de la jornada irá descendiendo. En el sur de la Argentina, el flujo del un nuevo frente polar en la Patagonia dejará heladas y un marcado descenso de la temperatura.
07:49 | AMBA: mañana con mucha humedad y neblina
La jornada arrancó con una temperatura de 11° C y mucha humedad y neblina. Las condiciones climáticas para el miércoles se dividirán en tres partes: mañana fresca, tarde soleada y noche ventosa, con el ingreso de un nuevo frente frío.
