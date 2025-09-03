LA NACION

Pronóstico del tiempo, en vivo: cuándo llega el frente frío y las condiciones meteorológicas hoy, 3 de septiembre

Después de las lluvias llega la humedad y persiste la inestabilidad; cielo nublado hasta el mediodía; las temperaturas descenderán bruscamente durante la noche; cómo estará el finde

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Un nuevo frente frío ingresará a la región del AMBA hoy, miércoles 3 de septiembre
Un nuevo frente frío ingresará a la región del AMBA hoy, miércoles 3 de septiembre

08:08 | El clima en el país

Rigen alertas amarillos en las provincias del noreste por tormentas que pueden dejar acumulados de entre 30 y 50mm. En la región central continúa la masa de aire húmedo, aunque con el avance de la jornada irá descendiendo. En el sur de la Argentina, el flujo del un nuevo frente polar en la Patagonia dejará heladas y un marcado descenso de la temperatura.

Las previsiones del clima en la Argentina este miercoles 3 de septiembre
Las previsiones del clima en la Argentina este miercoles 3 de septiembre

07:49 | AMBA: mañana con mucha humedad y neblina

La jornada arrancó con una temperatura de 11° C y mucha humedad y neblina. Las condiciones climáticas para el miércoles se dividirán en tres partes: mañana fresca, tarde soleada y noche ventosa, con el ingreso de un nuevo frente frío.

Las previsiones del clima para el miercoles 3 de septiembre
Las previsiones del clima para el miercoles 3 de septiembre
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Quién es Juan Cruz Zanaboni, el buzo argentino que sufrió un accidente en Bahamas
    1

    Quién es Juan Cruz Zanaboni, el buzo argentino que sufrió un accidente en Bahamas

  2. Adjudicaron el 81% de las vacantes tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas
    2

    Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas

  3. Hipertensión y ACV: cuánto influye la edad a la hora del diagnóstico
    3

    Hipertensión y ACV: cuánto influye la edad a la hora del diagnóstico

  4. Cuándo deja de llover en Buenos Aires, según el SMN
    4

    Cuándo deja de llover en Buenos Aires, según el SMN

Cargando banners ...