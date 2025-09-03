Pronóstico del tiempo, en vivo: cuándo llega el frente frío y las condiciones meteorológicas hoy, 3 de septiembre

08:08 | El clima en el país

Rigen alertas amarillos en las provincias del noreste por tormentas que pueden dejar acumulados de entre 30 y 50mm. En la región central continúa la masa de aire húmedo, aunque con el avance de la jornada irá descendiendo. En el sur de la Argentina, el flujo del un nuevo frente polar en la Patagonia dejará heladas y un marcado descenso de la temperatura.

Las previsiones del clima en la Argentina este miercoles 3 de septiembre

07:49 | AMBA: mañana con mucha humedad y neblina

La jornada arrancó con una temperatura de 11° C y mucha humedad y neblina. Las condiciones climáticas para el miércoles se dividirán en tres partes: mañana fresca, tarde soleada y noche ventosa, con el ingreso de un nuevo frente frío.