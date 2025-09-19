Natura vende el negocio internacional de Avon y compra un grupo guatemalteco

Natura dio dos pasos clave en su proceso de simplificación corporativa, con el que busca concentrar su estrategia en América Latina, su mercado más rentable. La compañía brasileña anunció la venta de las operaciones de Avon en América Central y el Caribe y de su negocio internacional.

Por un lado, la firma cerró un acuerdo con el grupo de origen guatemalteco PDC- enfocado en bienes de consumo con presencia en Centroamérica y Perú- por US$22 millones. Este incluye la venta de su negocio en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

De acuerdo a lo comunicado, Natura actuará como licenciante de la marca y proveedora de productos terminados, que seguirán comercializándose en esos países. El cierre de la operación está previsto para octubre, una vez cumplidos los procedimientos corporativos locales.

Avon forma parte del grupo brasileño Natura desde 2020

“Avon tiene un enorme valor gracias a su reputación, reconocimiento de marca, generación de ingresos para miles de consultoras y una sólida presencia en los hogares de los consumidores latinoamericanos”, afirmó João Paulo Ferreira, director ejecutivo de Natura.

En paralelo, la compañía firmó un acuerdo con Regent -firma estadounidense de capital privado multisectorial- para transferirle el negocio de Avon International. Este incluye las operaciones en Europa, África y Asia, con excepción de Rusia, que permanece “reservada para la venta”.

Según lo precisado desde la agencia Reuters, Natura recibirá una contraprestación nominal de 1 libra esterlina (US$1,36) al cierre de la operación . Y posteriormente percibirá pagos contingentes basados en los resultados futuros y en determinados eventos de liquidez limitados a 60 millones de libras. Además, según indicaron, Natura se comprometió a conceder una línea de crédito de hasta US$25 millones a Avon International, con vencimiento a cinco años después de la primera utilización, pero que deberá retirarse en el plazo de un año tras el cierre de la venta, previsto para el primer trimestre de 2026.

Para Natura, el corazón de la estrategia está en la región. De acuerdo a su balance financiero, las operaciones latinoamericanas generaron ingresos por US$77 millones durante el primer semestre de este año.

“La integración operativa de Avon y Natura en Latinoamérica, que se completará por completo a finales de este año, ya ha generado, y seguirá generando, importantes mejoras de eficiencia. El trabajo continuo para reposicionar la marca Avon y redefinir su portafolio de innovación nos da confianza en que esta marca reanudará su crecimiento en la región y contribuirá a fortalecer el liderazgo de Natura en los mercados latinoamericanos”, enfatizó Ferreira.

Con estas operaciones, Natura avanza hacia el cierre de un proceso de simplificación corporativa, iniciado en 2022. Avon forma parte del grupo brasileño Natura desde 2020: en ese entonces, la operación dio lugar a un grupo conformado por más de 6,3 millones de representantes de Avon y de Natura y 3200 tiendas a nivel global, con una facturación prevista para entonces por más de US$10.000 millones al año.