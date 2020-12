Los actuales dueños del Parque de la Costa le ofrecieron la cesión del parque de diversiones al empresario Marcelo Fígoli

Después de permanecer nueve meses cerrado por la pandemia, el Parque de la Costa ya tiene su primer interesado. El empresario Marcelo Figoli reconoció su interés por convertirse en el nuevo dueño del complejo que hoy pertenece al grupo Sociedad Comercial del Plata, aunque sostuvo que por el momento está lejos de cerrarse la operación. "Hoy no hay nada. La gente de Comercial del Plata me lo ofreció y lo estoy viendo, porque me interesa cualquier proyecto vinculado al entretenimiento", señaló Figoli a LA NACION.

Según anticipó el diario BAE Negocios, las negociaciones avanzan después que el municipio de Tigre aceptara otorgarle una reducción en las tasas que le cobran al Parque, que es uno de los reclamos de los actuales dueños para asegurar la continuidad del centro de diversiones.

Figoli nació hace 52 años en la Paternal y hace tres décadas que se dedica al entretenimiento y a los medios: es presidente de Fénix Entertainment Group y de Alpha Media (propietaria de un pool de radios, entre las que se encuentran, por ejemplo, Rock & Pop, Colonia y Rivadavia). Con su productora se convirtió en los últimos años en uno de los principales organizadores de recitales y eventos deportivos, incluyendo la última exhibición de Roger Federer ante Juan Martín del Potro, que se llevo a cabo en noviembre pasado en el Parque Roca.

Marcelo Fígoli reconoció que le ofrecieron comprar Parque de la Costa y que está analizando la empresa Crédito: Hernán Zenteno

"Fue un año muy duro para nuestro negocio y no creo que hasta septiembre u octubre pueda arrancar de nuevo la organización de grandes eventos, pero igual sigo mirando las oportunidades que aparecen. Como en su momento surgió La Rural ahora estoy viendo el Parque de la Costa", explicó el empresario.

Alzas y bajas

El Parque de la Costa nació en mayo de 1997 como parte de un mega proyecto de desarrollo del Tigre, que incluía la puesta en marcha del Tren de la Costa y que era impulsado por Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati. Al poco de tiempo de abrir sus puertas empezaron los problemas, especialmente por el lado del Tren de la Costa y en 1999 Comercial del Plata defaulteó el pago de un primer bono.

El Parque de la Costa enfrenta una situación muy delicada y tiene sus puertas cerradas desde el inicio de la pandemia, en marzo de este año

A partir de esta primera crisis, el grupo inició un proceso de desinversión que incluyó la estatización del Tren en 2013 por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

El parque hoy sigue en manos de Comercial del Plata, que ahora está presidida por Ignacio Noel y cuenta con más de 9000 accionistas, lo que la convierte en la empresa más difundida (y en cierta medida, popular) de un mercado de capitales como el argentino, que siempre se caracterizó por ahuyentar a los pequeños inversores.

Pasado petrolero

Noel es un ejecutivo con pasado en el mercado petrolero, que se sumó en 2004 al directorio de Comercial del Plata invitado por la familia Soldati en el marco de la ley Sarbanes-Oxley, que obliga a las compañías que cotizan en Bolsa a tener directores independientes.

Luego, fue en 2010 cuando reemplazó a Santiago Soldati como presidente de la firma y hoy es uno de los principales accionistas, con poco menos del 15% del paquete. Es que el pago de la deuda del concurso de acreedores que atravesó el grupo se hizo mediante la emisión de nuevas acciones, en una operación en la que la cantidad de papeles de la empresa se multiplicó por cinco.

A través de ese mecanismo, en 2013 la familia Soldati redujo su participación del 21% al 4%. Y de ese 4%, el ex presidente de Comercial -como llaman al papel en la Bolsa- tiene cerca del 0,8%; el resto corresponde a los otros miembros de su familia.

Por fuera de Comercial del Plata, Noel además controla a la compañía de alimentos Morixe, que dio sus primeros pasos como una molinera y ahora de la mano del empresario se consolidó como uno de los principales jugadores en el rubro alimentos.

