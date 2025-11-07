Pecom designó un nuevo CEO y acelera su regreso al negocio petrolero

Un año después de oficializado su regreso al negocio de operador petrolero, Pecom designó un nuevo CEO. La petrolera del grupo Perez Companc eligió a un exYPF, llegado desde Colombia, para conducir la próxima etapa de crecimiento.

Se trata de Horacio Bustillo, un ejecutivo con más de dos décadas de experiencia en el sector energético, quien asumió el rol el 1° de noviembre. Ocupó la posición que había quedado vacante en abril, tras la salida de Gustavo Astié de la compañía.

Graduado de ingeniero industrial en la Universidad Austral, Bustillo arrancó su carrera como analista de operaciones en The Exxel Group. Fue director global de Supply Chain en Pacific Drilling y lideró Schlumberger, con base en Estados Unidos. Años más tarde, volvió a la Argentina, donde se desempeñó como gerente general de AESA Servicios Petroleros, subsidiaria de YPF, donde impulsó su expansión como contratista principal en Vaca Muerta. Y desde 2021, llevaba la posición de CEO regional en Bond Energy Solutions, con base en Colombia, rol que llevaba hasta ahora.

Pecom volvió al negocio de operador petrolero en 2024

Bustillo desembarcó ahora en Pecom para consolidar un modelo de negocios apoyado en tres verticales: upstream -producción eficiente en campos maduros, aplicando tecnologías de recuperación terciaria-; servicios y soluciones integrales -operación y mantenimiento, artificial lift y tratamientos químicos-; e ingeniería y construcciones -obras de infraestructura en Vaca Muerta, energía eléctrica y minería.

“Estamos convencidos de que el liderazgo de Horacio aportará una nueva energía y una mirada estratégica clave para continuar fortaleciendo nuestro crecimiento”, afirmó Luis Perez Companc, presidente de Pecom, en un comunicado.

El regreso a la operación

La llegada de Bustillo se da en un contexto de crecimiento y reposicionamiento del grupo. En agosto de 2024, dos meses después del fallecimiento de su fundador -Gregorio ”Goyo” Perez Companc-, el grupo empresario oficializó el regreso de Pecom al negocio de operador petrolero, tras más de dos décadas -la compañía había vendido sus activos a la brasileña Petrobras en 2003-.

En esa oportunidad, la empresa firmó la compra de dos concesiones a YPF en la provincia de Chubut, en el marco del Proyecto Andes, el programa de desinversión de activos maduros impulsado por la petrolera con control estatal. Se trató de los yacimientos convencionales Campamento Central–Cañadón Perdido (50%) y El Trébol–Escalante.

En agosto de 2015, Pecom había regresado al sector energético pero desde otro lugar. Se había consolidado como uno de los principales proveedores de servicios, obras y productos para la industria de petróleo, gas, energía eléctrica y minería.