QS World University 2026: cuál es la primera universidad privada del país según el prestigioso ranking

Se trata de uno de los rankings de mayor influencia global en la percepción de las universidades, una lista que tanto instituciones como empleadores y estudiantes esperan con gran interés. El QS World University Ranking evalúa a las 1.500 mejores universidades del mundo y funciona como una herramienta clave para comparar opciones y tomar decisiones más seguras al momento de elegir una casa de estudios en sintonía con los objetivos académicos y profesionales.

La UCA se ubica por séptimo año consecutivo dentro del Top 550 a nivel mundial

Según su edición 2026 –los rankings se nombran por el año académico al que sirven de guía– el QS World University Rankings ubica a la Universidad Católica Argentina (UCA) como la primera universidad privada de la Argentina y la tercera entre todas las instituciones de educación superior del país. La UCA ocupa en esta oportunidad la posición 517, y por séptimo año consecutivo se mantiene en el Top 550 a nivel mundial.

Aulas de la Universidad Católica Argentina en Mendoza.

“Esta distinción es fruto del trabajo de toda la comunidad UCA”, subrayó el rector de la institución, doctor Miguel Ángel Schiavone, quien enfatizó en aspectos como la mejora continua de la calidad educativa, la innovación pedagógica, la oferta de nuevas carreras alineadas con las demandas actuales, las investigaciones de alto impacto y las aulas equipadas con tecnología de vanguardia. “Son estas las condiciones que precisamente se reflejan en la reputación académica y en el reconocimiento que nuestros egresados tienen entre los empleadores”, reflexionó.

Los pilares de una universidad de clase mundial

El ranking QW World University se publica desde 2004 y es producido por la consultora internacional en educación superior QS Quacquarelli Symonds. Su metodología se basa en diez indicadores que permiten valorar distintos aspectos clave de la vida universitaria y su impacto. Entre ellos aparece la reputación académica y para empleadores; la relación entre profesores y estudiantes; el volumen de citaciones por profesor; la presencia de profesorado y estudiantes internacionales y la red internacional de investigación; los resultados de empleo de los egresados; la sostenibilidad institucional y la diversidad del cuerpo estudiantil.

Sede la Universidad Católica Argentina en Rosario.

En “Reputación Académica” la UCA se ubicó entre las cuatro primeras universidades argentinas y primera entre las privadas, alcanzando la posición 402 y subiendo 44 puestos respecto de 2025. Este indicador se construye a partir de una encuesta global a académicos, diseñada para captar su percepción sobre la calidad de la docencia y la investigación en las universidades más destacadas.

En “Tasas de Empleo y Perspectiva Profesional” la UCA llegó al puesto 108 a nivel mundial: es la primera entre las universidades privadas argentinas y la segunda a nivel nacional, figurando además dentro las primeras 10 latinoamericanas en un aspecto especialmente relevante para la proyección profesional de sus graduados.

Por decimotercer año consecutivo la Universidad aparece entre las cinco universidades argentinas mejor valoradas los empleadores, reconocimiento que refleja la solidez de la formación académica y su vinculación con el mundo del trabajo.

También se destacó en el indicador“Capacidad Docente”, que mide la proporción de estudiantes por profesor. En este aspecto la UCA se consolidó como primera universidad argentina, reflejo de una estructura que favorece una atención más personalizada y una mejor experiencia educativa.

Por último, la universidad ascendió cinco posiciones y se ubicó entre las 10 primeras universidades argentinas en el indicador que evalúa el impacto social, ambiental y de gestión de los objetivos de desarrollo sostenible.

Times Higher Education 2025: calidad educativa medida en impacto real

El Times Higher Education 2025 es otro de los rankings de referencia global que en este caso clasifica a las universidades en función de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Allí la UCA se ubica en el top 5 de universidades argentinas.

El ranking evalúa el impacto social y económico de las instituciones de educación superior de acuerdo a cómo sus actividades de investigación, docencia, acercamiento a las empresas o gestión de sus propios recursos suman a estas metas.

Campus UCA en Puerto Madero.

Tras evaluar 2.540 universidades de 130 países/regiones para producir el Ranking de Impacto general para 2025, la conclusión fue que la UCA se destacó en los ODS 1 (Fin de la pobreza), 12 (Producción y consumo responsables), 13 (Acción por el clima), 15 (Vida de ecosistemas terrestres), 16 (Justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Se trata, en suma, de un reconocimiento internacional que no solamente refleja el compromiso sostenido de la UCA con el desarrollo sostenible, sino que reafirma a la vez su rol como actor estratégico en la formación de profesionales capaces de transformar la realidad desde una mirada integral y con impacto real.

En este contexto la UCA sigue creciendo y generando nuevas carreras que lanzará en marzo del año que viene como Farmacia, Bioquímica y las licenciaturas en Finanzas y Comercio y Negocios Globales.

