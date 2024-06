Qué debería hacer la Generación Z para prepararse para la IA en el lugar de trabajo

Escuchar

Según el Índice de tendencias laborales de Microsoft de 2024, el uso de la IA generativa se ha duplicado en los últimos seis meses, y el 75% de los “trabajadores del conocimiento” -capaces de generar ideas- a nivel mundial ahora utilizan la IA generativa como parte de sus trabajos.

Un estudio global realizado por el IBM Institute of Business Value encontró que los ejecutivos estiman que la implementación de la IA requerirá que el 40% de su fuerza laboral se vuelva a capacitar durante los próximos tres años, y la mayor parte de esto recaerá en los empleados de nivel inicial. Sin embargo, si bien muchos estudiantes y solicitantes de empleo quieren desempeñar estos roles STEM, no están seguros de las opciones disponibles para ellos o por dónde empezar, según una encuesta realizada por IBM y Morning Consult.

¿Cómo puede la Generación Z prepararse para un lugar de trabajo moldeado por la revolución de la IA? Aquí, una serie de consejos:

Agregue habilidades de IA a su currículum

Si bien muchos miembros de la Generación Z temen cómo la IA podría afectar su seguridad laboral, un nuevo estudio de IBM reveló que este auge podría en realidad crear empleos. El 40% de los directores ejecutivos encuestados planea contratar personal adicional debido a la IA generativa y el 51% dice que están contratando para roles de IA generativa que no existían el año pasado, y más de la mitad dice que están luchando para cubrir roles tecnológicos clave.

“Hay un cambio hacia la contratación de personas con estas habilidades”, dice Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta y directora de impacto de IBM. “Si no tienes habilidades básicas de IA, o incluso habilidades avanzadas de IA, te resultará más difícil encontrar un empleo importante”.

Para aprovechar estas oportunidades laborales, Nixon-Saintil sugiere que los jóvenes comiencen a educarse sobre la IA ahora. Ella dice que hay muchos recursos y herramientas gratuitos en línea que enseñan escritura rápida, ética de la IA y más. También sugiere buscar un mentor que ya esté usando la IA en el trabajo para enseñarle sobre la tecnología y cómo puede usarla para avanzar en sus objetivos profesionales.

Michael Tchong, fundador de Toolhacker LLC, dice que será fundamental aprender sobre estos nuevos roles en la IA, y sugiere que la Generación Z puede incluso aprender mucho sobre estas oportunidades a través de las redes sociales. Empleos como ingeniería rápida y construcción de chatbots están en aumento, afirma. Ve paralelos con la era de Internet, donde todas las empresas tenían que tener un sitio web. Ahora, en la era de la IA, todo el mundo necesita tener un chatbot.

Conozca los puntos ciegos de la IA

El pensamiento crítico será una habilidad importante para sobrevivir en un lugar de trabajo con IA. Si bien la IA tiene el potencial de facilitar muchas funciones laborales, la tecnología no está exenta de deficiencias. Adquirir habilidades en estas deficiencias será la clave para establecer la seguridad laboral, dice el Dr. Todd Jacobs, director ejecutivo del grupo de expertos en seguridad cibernética Theia Institute.

Según el Dr. Jacobs, a trabajos como ingeniería de calidad de datos y análisis estadístico les quedan al menos un par de generaciones. Nixon-Saintil dice que IBM está buscando personas que puedan entender cómo analizar los datos, así como escribir el mensaje correcto, revisarlo y tomar una decisión basada en la respuesta.

Además del análisis crítico, las “habilidades interpersonales” serán cada vez más importantes, ya que la IA aún no puede reemplazarlas. Estas “habilidades sociales” incluyen la escucha activa, la empatía y la colaboración, dice la Dra. Lisa Palmer, directora ejecutiva de Dr. Lisa AI. Será esencial adoptar estas habilidades para trabajar junto con las nuevas tecnologías de IA.

“No puede ser IA en lugar de humanos”, dice el Dr. Palmer. “Pero tampoco pueden ser humanos sin IA porque estarán muy por detrás”.

Desarrolla tu juicio

En términos de uso de la IA, los miembros de la Generación Z deberían aprender a usar la IA más como una calculadora que como una enciclopedia, dice el Dr. Jacobs. Es una herramienta que puede facilitar las cosas, pero si el usuario no sabe cuál debería ser la respuesta, entonces no podrá estar seguro del resultado y no sabrá cómo aplicarlo a su trabajo, haciéndolo inútil.

El Dr. Palmer proporcionó el ejemplo de estudiantes que utilizan ChatGPT para hacer sus tareas, donde las respuestas nunca salen del todo bien. Si bien la respuesta puede ser cercana y convincente, dice que cualquier persona con conocimientos sobre el tema podría ver que hubo muchos errores.

“Muchos roles no necesariamente van a ‘desaparecer’, pero habrá una nueva versión de esos trabajos impulsada por IA”, dice el Dr. Palmer. “Por ejemplo, la codificación ya tiene un aspecto muy diferente al de hace 12 o 15 meses. Hoy en día, hay tantas herramientas de código bajo y sin código en el mercado, por lo que no necesitas algunos de los conceptos básicos porque ahora hay herramientas que hacen esas cosas por ti”.

Como resultado de estas capacidades, la definición de trabajos de nivel inicial está cambiando, explica Nixon-Saintil. En el pasado, los trabajos se definían respondiendo consultas y completando tareas básicas, pero ahora estos trabajos requerirán algunas habilidades más suaves, un nivel de conocimiento del contenido y experiencia, así como la capacidad de juicio para decidir qué hacer con los datos.

“Si, como Generación Z, piensas que solo estarás brindando información a la gente… ese tipo de mercado laboral ya no existirá”, dice Nixon-Saintil.

Construya una red y encuentre un mentor

A medida que el mercado laboral cambia rápidamente, Nixon-Saintil sugiere buscar un mentor que le enseñe cómo incorporar la tecnología a su carrera. “La Generación Z no tendrá el beneficio de observar las carreras de quienes tienen delante; muchas de esas carreras ya no existirán”, dice el Dr. Palmer.

Sin un plan, encontrar un mentor será muy importante. Además de esto, la creación de redes será clave, ya que la IA hace que el mercado laboral sea más volátil. “Hay empresas que van a morir porque no se están adaptando al mundo de la IA”, afirma el Dr. Palmer. “Esto significa que todos los empleados que trabajan para ellos volverán al mercado laboral con más frecuencia”.

Para combatir esto, sugiere construir su marca personal y recurrir a estos mentores y a su red. “La mejor manera de protegerse contra el riesgo de desempleo o subempleo es con las personas que conoce”, dice el Dr. Palmer.

Conviértete en un aprendiz de por vida

A medida que la IA continúa evolucionando, los cuatro expertos enfatizaron la importancia de mantener la mente abierta y seguir aprendiendo. “Su mentalidad y voluntad de utilizar herramientas para mejorar aún más el resultado [es muy importante]”, dice el Dr. Palmer.

Nixon-Saintil enfatiza la urgencia de adoptar esta tecnología. “Esto tiene que suceder ahora”, dice. “Si los miembros de la Generación Z no avanzan en esto, esto tiene el potencial de dejar atrás a las comunidades. Este es un problema actual, no es sólo algo que sucederá en el futuro”.

