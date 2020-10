Talento argentino: la razón para seguir apostando al país

Matías Arturo (Accenture), José del Rio (LA NACION), Roberto Alexander (IBM) y Gastón Irigoyen (Naranja X). Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

A pesar de las devaluaciones y la incertidumbre que supuso el nuevo tratamiento de la Ley de Economía del Conocimiento finalmente sancionada y reglamentada hace unos días, empresas que producen conocimiento para clientes y exportan servicios destacan el talento argentino como la razón para hacer negocios en el país. Sin embargo, también señalan la necesidad de contar con un marco para que el país despliegue todo su potencial.

Sobre esto se habló en el evento "El desarrollo digital de largo plazo", organizado por LA NACION, del que participaron entre otros Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, empresa argentina que recientemente compró gA, Grupo Assa, otra compañía local que hace más de una década comenzó un proceso de internacionalización en América latina, Estados Unidos y Europa.

"Somos argentinos y los argentinos amamos a nuestro país. Me duele ver cosas que van en contra y me ponen contento las cosas a favor del desarrollo del talento. Argentina tiene un potencial enorme. El talento argentino es único en muchas características. Las oportunidades en el país son de carácter global y con un montón de posibilidades", afirmó Migoya vía Skype entrevistado por el secretario general de Redacción del diario, José del Rio.

José del Rio en diálogo con Martín Migoya vía Skype

En este sentido, Migoya dijo que se alegra de haber sido parte de la ola que creó oportunidades "para que la gente no se vaya con su pasaporte desde Ezeiza". "Abrimos oportunidades para que la gente pudiera desarrollar lo que la hace feliz sin alejarse", aseguró y listó todas las oficinas que abrieron en distintos puntos del país "Vamos a seguir abriendo oficinas porque Argentina es el lugar del que somos. Vamos a seguir invirtiendo y poniendo energías porque el resto de las cosas son coyunturales. El talento, la capacidad de desarrollar tecnología y negocios persiste y a eso nada puede matarlo", agregó.

Por su parte, Roberto Alexander, general manager de IBM Argentina, dijo que el país tiene el talento, pero hay que seguir trabajándolo. "La tecnología es el motor del desarrollo y sobre eso hay que trabajar. Las empresas están transformándose. No hay industria no afectada por la transformación digital. La pandemia aceleró esa transformación y hay una oportunidad para repensar las organizaciones no solo en lo tecnológico sino en lo cultural. En lo que hace a tecnología hay una enorme oportunidad en soluciones de inteligencia artificial, blockchain y la nube que permite la colaboración y armar ecosistemas. En Argentina hay un gran ecosistema digital", describió.

Roberto Alexander (IBM)

Sin embargo, dijo que la economía del conocimiento necesita de un "buen marco" para explotar y generar talento, divisas e innovación. En el mismo sentido, opinó Gastón Irigoyen, Chief Executive Officer de Naranja X. "Talento hay. Hay mucha materia prima, pero necesitamos un framework. Es como el deporte. Con solo tener el talento no alcanza. Se necesita disciplina y un plan de largo plazo. Cuando ese framework lo tenés, la innovación es posible y se pueden mover los límites y lograr cosas increíbles", aseguró.

Gastón Irigoyen (Naranja X)

Por último, Matías Arturo, Strategy & Consulting Lead for Hispanic South America en Accenture, dijo que la Ley de Economía del Conocimiento permite desarrollar de forma estructurada la oferta de capacidades al mundo, pero que el marco "es inmaduro", "está desarrollándose a partir de las empresas, el Estado y regulación, pero va a permitir tener una oferta clara y concisa".

Matías Arturo (Accenture)

Por último, agregó que está la posibilidad de exportar producto y valor y también se puede aplicar aquí en nuestra agenda digital. "El mercado argentino es muy atractivo y hoy hay una agenda de transformación digital en todas las empresas", cerró.

